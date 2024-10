Regione “In settimana risolviamo la crisi”

Segnali di disgelo per la crisi in Regione Lazio. Trancassini annuncia un Tavolo in settimana. E intanto parla con Simeoni. Si riparte dall'ipotesi di Ortigia. Ma Forza Italia mercanteggia. In arrivo qualcosa su Rieti. Giovedì si potrebbe chiudere

«Conto a breve di tenere una riunione con i Coordinatori regionali dei Partiti del centrodestra»: giovedì potrebbe essere il giorno buono per risolvere la crisi scoppiata in regione Lazio. Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini si siederà ad un tavolo con i suoi colleghi Claudio Durigon (Forza Italia) e della Davide Bordoni (Lega).

Si riannoderanno i fili del discorso partendo esattamente da dove si erano spezzati. È la soluzione individuata due settimane fa da FdI durante un vertice informale tenuto ad Ortigia: Urbanistica e Cinema a Forza Italia, Protezione Civile alla Lega per “risarcirla” della perdita dell’Urbanistica tolta a Pasquale Ciacciarelli.

Una soluzione alla quale il Carroccio ha detto no, ricordando di avere già rinunciato alla vicepresidenza del Consiglio regionale e ad una presidenza di Commissione: cioè gli incarichi andato via insieme ai suoi Consiglieri Giuseppe Cangemi e Angelo Tripodi migrati in Forza Italia. Anche Forza Italia aveva detto no: reclama un assessorato in più, non una delega in più; chiede un assessore con la vicepresidenza della Giunta (oggi nelle mani di Roberta Angelilli di FdI) o la presidenza del Consiglio Regionale (oggi nelle mani di Antonello Aurigemma).

Galeotto fu il convegno

Francesco Rocca (Foto: Regione Lazio Press Service)

A portare la situazione ad un passo dalla rottura era stata l’intervista apparsa sabato mattina sul quotidiano Il Tempo nella quale il coordinatore regionale FdI Paolo Trancassini aveva detto che in Regione gli equilibri non sono cambiati, lasciando capire che il suo Partito non intende soddisfare le rivendicazioni avanzate da Forza Italia nei mesi scorsi. Il Partito reclama un riequilibrio della Giunta: ha due assessori, come la Lega: ma nell’ultimo anno è passata da 3 a 7 consiglieri mentre la Lega è scesa ad 1 soltanto. (Leggi qui: Regione, in bilico la tregua con Forza Italia).

Di fronte a quelle dichiarazioni il Capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni aveva levato gli scudi: “Ne prendiamo atto e pur mantenendo salda la certezza che le nostre priorità non possano cambiare, valuteremo quale sia il modo più efficace per continuare a dare il nostro contributo“. È la conferma che Forza Italia potrebbe lasciare una maggioranza per passare all’appoggio esterno.

In mattinata però e Simeoni sono stati gomito a gomito alla Camera dei Deputati. Lo hanno fatto partecipando a “Da piazza Vescovio a Vescovìo: Roma riscopre l’antica cattedrale dei Sabini“: un evento sul Giubileo e la provincia di Rieti che vede i due politici direttamente coinvolti. Perché il primo è deputato ed esponente politico della Sabina, il secondo è presidente della Commissione regionale Giubileo.

In settimana si chiude

Paolo Trancassini (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Un chiaro segnale di distensione. Hanno parlato. C’è la volontà di chiudere e raggungere un nuovo equilibrio. Togliendo alle opposizioni l’argomento con il quale hanno iniziato ad essediare la maggioranza, accusata di non amministrare a causa delle divisioni politiche.

“Con Giorgio abbiamo parlato di strategie e futuro. C’è un centrodestra unito che lavora e si da’ degli obiettivi – ha sostenuto Paolo Trancassini – Ci sono posizioni che non coincidono e stiamo lavorando per farle coincidere ma non c’è nessuno strappo“. Giovedì, lasciano capire, potrebbe essere la giornata buona: “Entro questa settimana si chiude“ conferma poi Trancassini parlando con l’agenzia Dire.

Conferma anche Giorgio Simeoni: “Con Paolo il nostro rapporto è prima di amicizia e poi politico. Queste cose, tanto più nella politica, fanno tanto bene e si può fare molto. Assestiamo un po’ e riandremo avanti“.

Bisogna assestare

Antonello Aurigemma ed il capogruppo di Forza Italia Giorgio Simeoni (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Insomma, manca ancora qualcosa per poter ritenere Forza Italia soddisfatta. Fratelli d’Italia è pronta ad andare incontro alle richieste azzurre ma c’è un ostacolo che al momento appare insormontabile: Forza Italia vuole un nome in più da mettere in Giunta a prescindere dalle deleghe. Ne ha necessità anche per una questione di equilibri interni. Altrimenti preferisce andare all’appoggio esterno.

FdI non intende cedere. Perché considera numeri validi sui quali ragionare non quelli dei Consiglieri in Aula ma i voti ottenuti alle Regionali 2023 ed alle recenti Europee.

Cosa darà in più FdI? “Insieme ad alcune deleghe daremo a Forza Italia anche quella alla provincia di Rieti” ha chiuso Trancassini con una battuta a Simeoni.

Rocca e l’opposizione

Francesco Rocca

Francesco Rocca sente scendere la pressione. “Non ci sono divisioni dentro un programma elettorale che abbiamo condiviso e stiamo portando avanti“.

Ma l’opposizione non molla. “Il silenzio di Rocca sulla deriva della sua maggioranza sta diventando sempre più assordante. Il 26 settembre scorso abbiamo richiesto un Consiglio straordinario alla sua presenza per riferire in Aula su una crisi che va avanti dall’estate scorsa. Lungi dal risolversi, per ammissione degli stessi Partiti di centrodestra, si è ulteriormente aggravata”.

Venerdì il Consiglio è convocato sul Defr e il Collegato. Un dato politico è certo: a Francesco Rocca non mancheranno i voti e nemmeno le presenze in Aula per rendere valida la seduta. Il dialogo nel centrodestra è in corso.