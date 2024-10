Regione, ipotesi di accordo per il Centrodestra

Diplomazie al lavoro per risolvere la crisi nel centrodestra in Regione Lazio. L'ipotesi sul campo. Che però deve passare il vaglio dei Partiti. Se non trovano da soli l'intesa, Rocca potrebbe giocare questa carta

L’ipotesi di lavoro è l’assegnazione a Forza Italia della vice presidenza della Giunta e dei Lavori Pubblici. Ma nessun assessore in più: due sono e due restano. È un sottile lavoro di diplomazia e di collage politico quello che sta studiando il Governatore del Lazio Francesco Rocca. Con una mossa deve costruire un nuovo equilibrio che allo stesso tempo risolva a lui i problemi di assetto evidenti da mesi in Regione e pure quelli interni a Forza Italia che si creerebbero in base alle soluzioni messe da lui sul tavolo.

Cedere la Vice Presidenza della Giunta significa risolvere il problema nato con la sua adesione de facto a Fratelli d’Italia: il Partito di Giorgia Meloni s’è ritrovato ad avere insieme il Governatore, il Vice, il Presidente del Consiglio Regionale. Assegnare i Lavori Pubblici equivale a riconoscere con una delega di grande responsabilità economica il peso specifico assunto a Forza Italia nell’ultimo anno: i 3 Consiglieri eletti nel 2023 sono diventati 7 (con le adesioni di 2 M5S e 2 della Lega) mentre il Carroccio ne ha ora 1 soltanto ma entrambi i Partiti hanno 2 assessori in Giunta.

Una mossa, due soluzioni

Francesco Rocca

Rifiutare la nomina di un terzo assessore azzurro salvaguarda l’equilibrio complessivo del centrodestra in Regione Lazio: Francesco Rocca ritiene che l’assetto debba restare quello fornito dalle urne, teme che da domani possa iniziare il valzer degli scontenti che si ricollocano nei vari Gruppi obbligandolo ogni volta ad un eterno riequilibrio.

Al tempo stesso quella soluzione toglie le castagne dal fuoco al senatore Claudio Fazzone, Segretario regionale di Forza Italia. Gli consente di accontentare anche l’area azzurra di Claudio Lotito che reclama visibilità in Regione. Il Risiko interno a Forza Italia potrebbe vedere Giuseppe Cangemi (area Lotito) lasciare la vice presidenza del Consiglio per entrare in Giunta come assessore e vice presidente al posto di Roberta Angelilli (FdI) che manterrebbe le attuali deleghe. Fazzone rinuncerebbe all’esterno Giuseppe Schiboni in Giunta ma equilibrerebbe assegnando all’ex sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano la vice presidenza del Consiglio regionale.

Tensioni interne

Giancarlo Righini

Al tempo stesso, Fratelli d’Italia sta lavorando per raffreddare le tensioni interne nate con la mossa dell’assessore Giancarlo Righini di proporre con un emendamento la fusione dei due Parchi esistenti nella Tuscia creando il ‘sistema di gestione Alta Tuscia Natura‘ che aggregherebbe la Riserva naturale Selva del Lamone e la Riserva naturale del Monte Rufeno. La conseguenza sarebbe l’azzeramento degli attuali gruppi dirigenti dei parchi e la nomina dei nuovi vertici da parte della Regione; nei fatti, via le attuali governance Forza Italia – Partito Democratico per passare a Fratelli d’Italia. Che hanno dichiarato guerra scatenando l’ostruzionismo che da settimane sta bloccando i lavori d’Aula e l’approvazione del Pnrr.

L’assessore Righini è rientrato ieri dagli Usa accorciando la sua missione istituzionale. Sta definendo una proposta di Legge Regionale che darebbe un riassetto a tutti i Parchi del Lazio. E che verrebbe definita insieme al centrosinistra.

I Lavori sotto accusa

Massimiliano Valeriani (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Opposizione che mette nel mirino proprio i Lavori Pubblici. “È curioso il modo di procedere della giunta Rocca che o sta in vacanza o fa cose strane. E’ il caso della manutenzione di strade e scuole in quasi 50 comuni del Lazio finanziati con la Legge 145 per oltre 13 milioni di euro. Chi decide le priorità? L’Assessore al Bilancio? L’Assessore ai Lavori Pubblici? Come vengono individuati i Comuni? Con quali istruttorie degli Uffici? Siamo allo stile di governo a “sportello” dove basta presentarsi e chiedere e, se sei dalla parte politica giusta o “amico”, ottieni mega finanziamenti“.

A muovere l’attacco è il Consigliere regionale del Pd Massimiliano Valeriani, Presidente della Commissione Trasparenza. “Lasciamo poi stare lo stile di far annunciare i provvedimenti in pompa magna prima che questi vengano approvati dalla Giunta”. A cosa si riferisce?

Quei lavori sono finiti al centro delle polemiche perché la ex consigliera comunale di Monte San Giovanni Campano Lorella Biordi ha annunciato sulla sua pagina Facebook l’arrivo dei fondi per il suo Comune. Ma l’elenco non era ancora noto né agli altri assessori né ai Consiglieri.

“Nelle prossime settimane studierò dettagliatamente tutti i finanziamenti previsti dalla Delibera di Giunta e a scapito di chi e di quali attività sono stati finanziati tali Comuni” annuncia Valeriani.