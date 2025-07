Regione Lazio compatta, Comune di Frosinone a pezzi: cosa non funziona

Il confronto tra la comunicazione della Regione Lazio e quella del Comune di Frosinone. C'è una netta disparità. Non organizzativa. ma strategica. Mastrangeli appare isolato, senza sostegno chiaro da parte della sua squadra.

“Cronache di una comunicazione a geometria variabile”: potrebbe iniziare così, senza forzature narrative, il racconto di quanto accade tra la Regione Lazio ed il Comune di Frosinone.

Se la Regione fosse una squadra di calcio, il presidente Francesco Rocca ne sarebbe l’allenatore alla guida di tenere una rosa compatta: tutti i giocatori in campo, pronti a difendere, attaccare e – soprattutto – comunicare. Assessori e Consiglieri regionali si alternano nel sostenere, spiegare e promuovere, ogni azione della Giunta e del Presidente. Lo fanno con puntualità e metodo: dalla Sanità, alla Semplificazione Urbanistica, passando per il Bilancio e gli investimenti strategici come quello della Novo Nordisk ad Anagni.

La comunicazione della Regione è strutturata, sinergica, costantemente presente sui media locali. I messaggi arrivano: sia quelli amministrativi espliciti e sia quelli politici tra le righe, accompagnati da foto e video. Una regia ben oliata, dove ogni attore sa cosa dire, quando e perché. Il giorno in cui Francesco Rocca vorrà diventare una figura nazionale gli basterà semplicemente cambiare marcia su un motore ben organizzato.

Il confronto impietoso

Francesco Rocca

E a Frosinone? Il confronto è impietoso. Non nell’organizzazione ma nella sostanza. Non nel numero di addetti e nel modo in cui sono organizzati: il problema è a monte, nelle scelte tattiche e nella strategia di persuasione che sta alla base.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli appare come un protagonista solitario: senza dubbio sempre presente, di persona e sui social, spesso in prima linea, ma senza alcun vero supporto. Una delle mosse mediatiche migliori in questo suo mandato è stata la volta in cui ha scelto di scendere nell’arena dello Scalo ed affrontare la folla inferocita per la rivoluzione urbanistica che stava avviando. Una scelta facile come quella di fare il cristiano ai tempi di Nerone. Mastrangeli ha affrontato la massa e l’ha governata, non l’ha domata ma quantomeno l’ha placata. Facendo comprendere che c’è una visione futura nel suo progetto. Ma ha fatto tutto da solo.

In tre anni di mandato, le iniziative dell’amministrazione sono state difese pubblicamente sempre e solo da lui.

Mastrangeli contro tutti.

Un uomo solo con la fascia

Fermiamo la pellicola. Mettiamo in pausa sul fotogramma che lo mostra lo scorso anno al centro della piazza allo Scalo per affrontare le proteste dei residenti. Da solo. Lui soltanto. E la maggioranza consiliare? Silenziosa. Gli assessori? Idem come sopra. Nessuno che prenda la parola per sostenere le scelte dell’amministrazione. Non la difesa di Mastrangeli, si badi bene: ma dell’intera squadra. Ammesso che esista veramente.

La Regione, al contrario, si affida a un modello comunicativo efficace: ogni assessore ha deleghe chiare, una linea di comunicazione coerente e si fa carico di spiegare i provvedimenti regionali che impattano sulle comunità locali.

Pasquale Ciacciarelli accanto a Francesco Rocca

Sul territorio frusinate, gli assessori e consiglieri regionali di centrodestra – Pasquale Ciacciarelli, Daniele Maura, Alessia Savo – non si limitano a votare (in Giunta o in Consiglio): spiegano, difendono, rappresentano. Ed organizzano sul territorio. Nei giorni scorsi Pasquale Ciacciarelli ha riempito con 1200 persone il prato della Tenuta Guadicciolo a Castrocielo: mostrando i suoi progetti, la sua azione amministrativa, le cose fatte ed i progetti avviati. E – ciliegina sulla torta amministrativa – ha mostrato il presidente Francesco Rocca mettendolo a capo di tutto. Il messaggio che arriva è forte e chiaro: “Siamo una squadra, Rocca è il nostro capitano”.

Al Comune di Frosinone, invece, il sindaco sembra più un “uomo solo con la fascia tricolore“, non per centralismo decisionale, quanto per mancanza di accompagnamento e sostegno comunicativo.

Questione di percezione

Forse le cose non stanno proprio così. Ma la percezione pubblica, in politica, pesa quanto – se non più – della realtà. È vero che Mastrangeli ha dovuto affrontare una maggioranza tutt’altro che compatta: ben nove consiglieri comunali si sono sfilati in tre anni, per divergenze politiche o, in alcuni casi, personali. Ma è altrettanto vero, che il sindaco è spesso il solo a difendere il lavoro dell’amministrazione: dalle riqualificazioni urbane, alla mobilità sostenibile, passando per il bilancio. E lo fa senza l’appoggio diretto di chi, in Giunta o in Consiglio, condivide formalmente la responsabilità.

Possibile che in tre anni nessun consigliere o assessore abbia sentito il bisogno – o il dovere politico – di dire pubblicamente: “Questa scelta è anche mia e la difendo”?

La sensazione è che nessuno voglia esporsi troppo. Una “timidezza” politica, forse strategica. Forse legata al clima pre-elettorale che inizia a farsi sentire, il 2027 non è poi così lontano. O addirittura forse opportunista, in prospettiva di futuri posizionamenti e/o alleanze, quando bisognerà decidere con chi stare e chi sostenere nella corsa per la fascia tricolore.

Forza ed unità

Francesco Rocca (Foto: Regione Lazio Press Service)

Intanto, mentre Rocca e i suoi promuovono con forza – e unità –ad esempio, i 35 milioni di euro stanziati per la sanità a Frosinone e Latina, Mastrangeli riceve lettere di protesta per la movida al centro storico. A spedirgliele sono consiglieri che ufficialmente sono in maggioranza, o che comunque ne agevolano “diversamente” l’approvazione delle delibere. Una iniziativa certamente legittima, ci sta tutta. Ma anche simbolica di una frattura – comunicativa senz’altro, politica forse – tra il sindaco e chi a vario titolo lo circonda in aula.

La domanda delle cento pistole a questo punto è: perché Rocca a Roma riesce a costruire una narrazione condivisa, mentre Mastrangeli a Frosinone no? Difficile credere che sia il sindaco a imporre il silenzio. Sarebbe un controsenso. È più probabile che le ragioni vadano cercate altrove: nella fragilità politica di una maggioranza mai davvero coesa, in dinamiche personali non risolte, in ambizioni che guardano già alle urne del 2027.

Una cosa è certa: la comunicazione non è una semplice esteriorità ma uno strumento fondamentale per legittimare le scelte politiche. A Roma lo hanno capito perfettamente. Tutti, nessuno escluso. A Frosinone, resta ancora una lezione da imparare.