Regione Lazio, quando l’assenza pesa più delle parole

L’assenza degli assessori leghisti dalla Giunta regionale accende i riflettori sulle tensioni nel centrodestra laziale: un segnale politico che riporta al nodo irrisolto dei rapporti di forza tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Ha fatto rumore. Senza gridare. La Lega non si è presentata alla riunione di Giunta convocata per ieri in Regione Lazio dal presidente Francesco Rocca. Sul piano della forma, nulla di eclatante. Su quello politico, molto più di una semplice coincidenza. Perché in politica l’assenza, quando è doppia e simultanea, è quasi sempre una frase non detta.

Al di là delle giustificazioni, al di là delle rassicurazioni: Per capire cosa c’è davvero dietro alla defezione degli assessori Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre bisogna riportare gli orologi indietro di qualche settimana, fino al 12 dicembre scorso. E tornare alla convention annuale all’Edra Palace di Cassino tenuta dall’assessore Ciacciarelli.

Non solo una festa ed un’ostentazione di forza, con un migliaio di persone in sala. Quella sera il segnale è stato colto subito: un disagio che non riguarda la Lega in sé, ma i rapporti interni alla maggioranza, in particolare quelli con Fratelli d’Italia.

Quella sera, sotto la superficie conviviale qualcosa scricchiola. Il governatore Francesco Rocca viene sottoposto a una raffica di “punture sottili”, eleganti ma precise. Le infliggono il deputato Nicola Ottaviani, il capogruppo Andrea Amata e persino il sottosegretario Claudio Durigon. Nessuna rissa, nessuna alzata di voce. Solo metafore. Familiari.

Rocca viene invitato a comportarsi come un buon padre di famiglia. A non fare preferenze tra fratelli. Ottaviani evoca figli e figliastri, fratelli “rompi palle di Natale” che chiedono ai genitori a chi vogliano più bene. Durigon rincara: in famiglia non devono esserci corsie preferenziali. Ai tavoli, qualcuno si chiede se sia arrivato il presidente della Regione o un mediatore familiare.

La chiave di lettura sta tutta lì. Basta sostituire la “f” minuscola di fratelli con la “F” maiuscola di Fratelli d’Italia e il messaggio diventa chiarissimo. Dentro la coalizione di centrodestra c’è chi chiede più spazio, più attenzione, più riconoscimento. La Lega punta il dito su Fratelli d’Italia ma anche su Forza Italia, che a fronte di un consenso elettorale analogo reclama – secondo i leghisti – un peso politico sproporzionato.

La difesa di Rocca

Francesco Rocca, su questo terreno, finora non ha arretrato. Rivendica un metodo: «In una famiglia è normale che tutti vogliano sentirsi più considerati degli altri. Io ho imparato a trattare tutti allo stesso modo. E se qualcuno scantona, ho imparato anche a rieducarlo». Tradotto dal politichese: le richieste si ascoltano, le pretese si regolano.

Il riferimento non è casuale. È memoria recente. Quando Forza Italia reclamava l’assessorato di Pasquale Ciacciarelli, Rocca disse no. Un no sostenuto, non a caso, proprio da Fratelli d’Italia. E poi c’è il conclave di Villa Mondragone, dove il presidente ha riunito la maggioranza per un chiarimento collettivo: «Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti tutto e ne siamo usciti più forti».

L’assenza

Eppure, le famiglie politiche – come quelle vere – non si regolano solo con le parole. A volte parlano con i gesti. L’assenza dei due assessori leghisti dalla Giunta è uno di quei gesti. Non uno strappo ma un promemoria. Non una rottura, ma una nota a margine scritta in grassetto. Per dire che il disagio segnalato qualche settimana fa è tornato, più forte di prima. E che la Lega non è disposta ad accettare altri sacrifici dopo che l’assessore Pasquale Ciacciarelli è stato costretto a cedere a Forza Italia la delega all’Urbanistica, subito compensata da Rocca con quella alla Protezione civile.

Resta ora da capire se si sia trattato di un semplice incidente di percorso o dell’inizio di una fase nuova, più ruvida, nei rapporti interni alla maggioranza. Le prossime mosse diranno se il silenzio era solo una pausa o l’anticamera di una ridefinizione degli equilibri.

In politica, come in famiglia, non è mai il litigio a preoccupare davvero. È quando smette di parlarsi.