Regione, nuovo stallo ora si passa al nazionale per chiudere lunedì

Il vertice del Centrodestra per risolvere la crisi in Regione. Nessun passo avanti. Ora al Nazionale. per tentare di chiudere lunedì: quando Rocca tornerà in Aula. Oggi la seduta è stata rinviata dopo appena un'ora

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Nessun guado, nessun passaggio sicuro: la via d’uscita dalla crisi politica che dall’estate sta attanagliando la Regione Lazio ancora non c’è. Ognuno resta attestato sulle sue posizioni. Il vertice riunito oggi dal Centrodestra non ha bonificato un solo centimetro della palude nella quale tutti sono bloccati. L’ha resa ancora più insidiosa, al punto che nel momento più critico del confronto il Segretario di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini ha detto «Se è così possiamo anche tornare a votare» .

La distanza tra Fratelli d’Italia e Forza Italia resta immutata. A dividerli è il criterio sul quale ‘pesare‘ i Partiti e quindi rappresentarli nella Giunta che governa con il presidente Francesco Rocca. Forza Italia ritiene che sul piatto della bilancia politica si debba mettere il numero dei Consiglieri sui quali si può contare in Aula; gli azzurri ne hanno eletti 3 nelle elezioni di febbraio 2023 ed ora sono diventati 7 (grazie all’adesione di 2 eletti nel Movimento 5 Stelle e 2 della Lega); a loro si aggiunge il voto di Noi Moderati con il quale è stato raggiunto un patto d’Aula. Fratelli d’Italia ritiene che sul piatto della bilancia vadano pesati i voti ottenuti alle scorse Regionali ed alle successive Europee.

Nessuno non arretra

Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Posizioni confermate oggi pomeriggio dai Coordinatori regionali. Claudio Fazzone reclama un terzo assessore con il quale bilanciare in Giunta il suo peso in Aula.

Fratelli d’Italia non intende cederlo. Perché ha mantenuta salda la sua pattuglia. La Lega ha messo in chiaro che ha già ceduto 1 presidenza di Commissione ed 1 vicepresidenza del Consiglio regionale: sono gli incarichi che non ha rivendicato lasciando che seguissero i suoi consiglieri fuoriusciti verso Forza Italia: Giuseppe Cangemi ed Orlando Tripodi. È disponibile obtorto collo a ragionare sulle deleghe a cui potrebbe rinunciare ma non tratta sui suoi 2 assessori: “Altrimenti si scrivesse un documento politico firmato da tutti e sulla sua base noi andremo ad applicarlo in Calabria e Lombardia”.

Sulla base di queste posizioni è impercorribile l’ipotesi riproposta ieri da Fratelli d’Italia: far pagare il prezzo della crisi alla sola Lega. Perché dopotutto è lei ad avere perso i 2 consiglieri e sta mantenendo in Giunta i 2 assessori al pari di Forza Italia che di Consiglieri ne ha 7 più 1. L’ipotesi messa a punto durante una pausa nei lavori del recente G7 di Ortigia: prevede che il leghista Pasquale Ciacciarelli ceda a Forza Italia l’Urbanistica e le Politiche della Casa ricevendo come ristoro la Protezione Civile (oggi nelle mani del Governatore Rocca, che darebbe anche il Cinea a Forza Italia).

Piuttosto andiamo a votare

Paolo Trancassini (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

A tracciare la linea del Rubicone è stato il Coordinatore regionale del Carroccio, Davide Bordoni. Sull’Urbanistica in cambio della Protezione Civile forse si poteva provare a ragionare ma su due deleghe da cedere Bordoni non ha voluto nemmeno sentire altro.

Forza Italia allora ha rivendicato la sua linea invalicabile: “tre assessorati, compresa la vice presidenza della Giunta; oppure la presidenza del Consiglio regionale”. Un arrocco sul quale Paolo Trancassini pare abbia aperto subito il fuoco senza risparmio di munizioni: “Se è così possiamo anche tornare a votare”.

Il caso ora sale di livello. Tutti i coordinatori riferiranno ai propri Segretari nazionali per poi rivedersi nel week end chiudere in modo definitivo. Anche perché Rocca lunedì alle 17 è atteso in Aula dopo la sospensione di oggi del Consiglio Regionale. Il presidente Antonello Aurigemma ha preso atto delle proteste della minoranza: il Consiglio si riuniva dopo 72 giorni di stallo a causa della crisi e le opposizioni reclamavano la presenza del Governatore per avere spiegazioni. Presenzierà lunedì.

Il nuovo lodo

Riccardo Roscia

I rumors parlano di una nuova ipotesi sulla quale ragionare. Il numero degli assessori resterebbe immutato: 2 a Forza Italia e 2 alla Lega esattamente come oggi ma Fratelli d’Italia cederebbe alle truppe di Claudio Fazzone la vicepresidenza della Giunta che oggi è in mano a Roberta Angelilli. Una cessione che metterebbe fine al quadro creatosi con l’adesione de facto di Rocca a Fratelli d’Italia che così si ritrova ad avere il Governatore, il vice ed il presidente dell’Aula .

Forza Italia incasserebbe la delega all’Urbanistica tolta alla Lega e la Protezione Civile ceduta da Rocca. In più: i due sub commissari al Consorzio Industriale guidato dal professor Raffaele Trequattrini (che in queste ore ha condotto in porto l’adesione del Comune di Roma al capitale sociale) uno per Salvatore Forte (già presidente del CosInd Formia – Gaeta) ed uno per l’ex sindaco di Pontecorvo Riccardo Roscia (in quota Noi Moderati). E poi le presidenze di Astral e Lazio Innova (in una delle quali andrebbe Rossella Chiusaroli, prima dei non eletti alle recenti Europee)) e dell’Ater della Provincia di Roma.

Ma c’è un altro pretendente con il quale fare i conti: il senatore azzurro Claudio Lotito che in Aula può contare su tre consiglieri (Giorgio Simeoni, Giuseppe Cangemi e Marco Colarossi). Una vulgata vuole che al presidente della Lazio sia stato prospettato un ruolo da Sottosegretario ma il problema sta in Regione e non a palazzo Chigi.

Intanto in Aula…

(Foto: Regione Lazio Press Service)

L’accordo consentirebbe al presidente Francesco Rocca di tornare in Aula lunedì prossimo con un quadro delineato e poter dichiarare chiusa la fase delle fibrillazioni nel Centrodestra. Stamattina il Consiglio è tornato a riunirsi ma solo per un’oretta: i capigruppo Mario Ciarla (Pd), Adriano Zuccalà (M5S), Marietta Tidei (Italia Viva), Claudio Marotta (Verdi e Sinistra) e Alessandra Zeppieri (Polo Progressista), hanno reclamato la presenza in Aula del Governatore per riprendere i lavori. Richiesta accolta dal capogruppo di FdI Daniele Sabatini.

Lo ha fatto garantendo “Comprendiamo la vostra richiesta di ripartire in un quadro politico chiaro. L’assenza di oggi era stata comunicata, il presidente verrà in questAaula lunedì. Non c’è nessuna fuga, c’era un impedimento (Rocca era dal sindaco Gualtieri per la questione del Consorzio Industriale), trascorso il week end ci troveremo qui“.

In agenda c’è l’approvazione del Defr e giovedì del Collegato al Bilancio dove ci sono circa 1.800 emendamenti. Se non si trova una soluzione, le marcite di Saigon del ’75 al confronto della Pisana saranno una tranquilla risaia nella quale passeggiare senza temere le mine piazzate ad ogni metro.