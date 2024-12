Regione, tornano le voci di rimpasto in Giunta

Le indiscrezioni assicurano che il Governatore del Lazio Francesco Rocca abbia messo in moto la giostra del riallineamento della sua Giunta. Con cui assegnare a Forza Italia il riconoscimento del suo peso politico. Ecco come

I rumors dicono che sia questione di giorni: i più ottimisti giurano che siano ore, i più realisti parlano di settimane e di coincidenze con il nuovo anno. Il Governatore del Lazio Francesco Rocca sta per procedere al riallineamento della sua Giunta riconoscendo a Forza Italia il maggiore peso specifico costruito in Aula nell’ultimo anno.

Un riequilibrio che aveva innescato forti tensioni, portando Forza Italia a far saltare i lavori del Consiglio attraverso le assenze strategiche del suo Gruppo. Una richiesta legata al fatto che il Partito fondato da Silvio Berlusconi è passato in un anno dai 3 eletti alle elezioni regionali 2023 agli 8 voti sui quali ora può contare. C’è riuscito grazie al patto con il rappresentante di Noi Moderati di Lupi, al passaggio sotto la bandiera azzurra compiuto da 2 eletti nel Movimento 5 Stelle e da 2 della Lega. Che è rimasta in Aula con 1 solo rappresentante. Ma al tempo stesso ha 2 assessori esattamente come Forza Italia.

Spostamenti di materiali e truppe

Francesco Rocca

Il riallineamento della Giunta si fa seguendo la dottrina Rocca. E cioè nessun cambiamento nel numero degli assessori: l’architettura della Giunta rimane la stessa. Il timore è quello di innescare un continuo spostamento di Consiglieri da un gruppo all’altro e ritrovarsi in un riallineamento perpetuo.

Cambieranno invece le deleghe ai singoli assessori. A Forza Italia andrà la delega all’Urbanistica che ancora per qualche giorno resterà nelle mani del leghista Pasquale Ciacciarelli. Che manterrà tutte le altre competenze: Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare. A loro si aggiungerà la delega alla Protezione Civile che gli verrà ceduta direttamente dal presidente Rocca.

Riccardo Roscia

Al tempo stesso Forza Italia incasserà le due caselle da Sub Commissario del Consorzio Industriale del Lazio. I rumors assicurano che sia alla firma il Decreto per la nomina di Riccardo Roscia, ex sindaco di Pontecorvo in quota Noi Moderati e candidato allo scorse Regionali con l’Udc. Ha superato indenne le verifiche legate alle due inchieste ai tempi in cui era sindaco con conseguenti arresti domiciliari. Oggi sul suo certificato penale, esibito in Regione e verificato più volte, risulta “Nulla”. E quindi quindi nulla osta alla nomina.

Inoltre è in fase di predisposizione Il Decreto per la nomina del formiano Salvatore Forte, già presidente del Consorzio CosInd e fedelissimo del senatore Claudio Fazzone di Forza Italia. Inoltre al Consorzio è in arrivo un Direttore Generale sempre di nomina forzista

Bisognerà leggere il Decreto di nomina per capire quali competenze avrà ciascuno. E quindi quanto verrà ristretto il campo di azione dell’attuale Commissario Raffaele Trequattrini. Il professore universitario di Cassino prestato al Consorzio sta facendo un gran bene al punto che industriali e sindacati stanno sondando il terreno per verificare la possibilità di un documento unitario con cui chiederne la nomina a Presidente.

Il bilancio dell’assessore

Foto © Stefano Strani

Se i rumors risulteranno fondati, con il nuovo anno Pasquale Ciacciarelli dovrà trasferire una parte delle competenze al nuovo titolare della sua delega. E mettere negli scaffali rimasti vuoti le nuove responsabilità che gli girerà Rocca.

«Io ne so nulla. Ma ammetto che in genere siete bene informati».

Assessore, a prescindere dalla fondatezza delle indiscrezioni siamo comunque arrivati al termine di questo secondo anno di governo regionale: come giudica il percorso compiuto sinora?

Dopo il naturale e dovuto periodo di assestamento e di macro programmazione che ha contraddistinto il 2023, il 2024 è stato l’anno in cui il Governo Rocca ha dimostrato concretamente la capacità di tradurre in atto l’idea di Regione che abbiamo presentato ai nostri elettori. Un esempio è offerto dall’approvazione della Proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica in Giunta Regionale.

Partiamo da questo ultimo punto. Nel corso di questi mesi abbiamo sentito tanto ricorrere l’espressione “Semplificazione Urbanistica” o “ Legge Ciacciarelli”. All’atto pratico di cosa parliamo?

La proposta di Legge di Semplificazione Urbanistica, approvata in Giunta Regionale nello scorso mese di agosto ed ora incardinata nei lavori della Commissione Urbanistica, costituisce la prima importante concretizzazione dell’indirizzo Politico che la coalizione di centrodestra, quindi il Governo Rocca, ha scelto di dare alla materia Urbanistica. Lo ha fatto per consentire, in una logica di snellimento procedurale e semplificazione, la definizione di un nuovo modello di pianificazione. Un modello coerente e rispondente alle esigenze dell’attuale realtà economica e sociale della nostra regione.

Con quali azioni la Semplificazione mira a raggiungere l’obiettivo?

In particolare si prevede di intervenire su una pluralità di testi vigenti, come, tra gli altri, in materia di Rigenerazione Urbana, di governo del territorio e pianificazione in zona agricola, in materia di pianificazione paesistica e di coordinamento delle procedure di valutazione ambientale, tutte le modifiche apportate sono frutto di un lavoro di ascolto delle amministrazioni locali e delle realtà associative presenti sul territorio, nella consapevolezza dell’esigenza di superare un tessuto della materia ormai astratto e lontano dalle nostre realtà territoriali.

Oltre il tema della Semplificazione, attraverso quali azioni si è caratterizzato l’Assessorato per il lavoro a favore dei comuni del Lazio.

Sicuramente i due più importanti interventi messi in campo nel 2024 a favore dei comuni del Lazio sono rappresentanti dal Bando per la tutela ed il recupero dei centri storici, misura per la quale abbiamo stanziato 14 milioni di euro con la finalità di consentire ai comuni del Lazio di mettere in campo interventi di riqualificazione e la valorizzazione dei loro agglomerati storici, rappresentativi della loro identità, nonché dal bando per l’assegnazione dei contributi finalizzati alla redazione degli strumenti urbanistici, così da garantire le risorse necessarie per il rinnovamento della pianificazione urbanistica comunale.