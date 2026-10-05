Riccardo Mastrangeli si è dimesso

Il sindaco di Frosinone apre la crisi e si dimette. In 20 giorni o ha una nuova maggioranza o si torna alle urne.

Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha annunciato le proprie dimissioni. Lo ha fatto alle 12.15 di oggi dopo aver comunicato personalmente la decisione, “per un atto di garbo istituzionale” al prefetto.

Venerdì scorso, nella seduta di Consiglio comunale, il sindaco (civico ma di indicazione leghista) si era ritrovato senza una maggioranza. L’Aula da giugno scorso è spaccata sull’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale, il sindaco in questi mesi ha lasciato tutto il campo alla politica concenterandosi sull’amministrazione. Nel momento in cui l’Aula ha dimostrato di non avere i numeri per eleggere un nuovo presidente, il sindaco ne ha tratto le conseguenze e questa mattina si è dimesso. (Leggi qui: Nuova fumata nera per il presidente. Il sindaco: «Non escludo alcuna ipotesi». E qui: Presidenza fantasma, la vera partita è sulla leadership del centrodestra).

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Le dimissioni di Riccardo Mastrangeli in questa precisa fase politica sono un atto di forza e non di debolezza. L’atto mette con le spalle al muro quella che è stata la sua maggioranza e che da mesi tenta di logorare il sindaco in vista delle prossime elezioni Comunali.

Le dimissioni infatti spalancano la porta su una fase cruciale sul piano politico: una verifica che non sarà all’acqua di rose ma violenta e definitiva. Proprio quel confronto renderà visibili gli schieramenti che in questi mesi hanno agito nell’ombra e si capirà chi sta con Mastrangeli e chi non. Il testo Unico degli Enti Locali prevede 20 giorni per poter ritirare le dimissioni: Mastrangeli non pregherà nessuno. Ma studierà chi andrà a bussare alla sua porta. Ed anche lì decidera il da farsi.

