Il Rapporto Arpa 2025 certifica il primato del capoluogo ciociaro: 67,7 % di raccolta differenziata, unica città capoluogo della regione oltre la soglia del 65 %. Roma resta sotto il 49 % e continua a frenare la performance regionale

C’è un appuntamento che ogni anno viene atteso nei Comuni, da Sindaci e Assessori all’ambiente, con la stessa tensione con cui gli chef aspettano l’uscita della Guida Michelin. Non assegna stelle ma certifica risultati, promozioni e bocciature. È il Rapporto di Arpa Lazio sulla produzione e la gestione dei rifiuti urbani, un documento che fotografa lo stato di salute ambientale dei territori e misura l’efficacia delle amministrazioni locali.

L’edizione 2025 del rapporto “Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio”, pubblicata in queste ore, conferma un dato ormai strutturale: Frosinone resta il capoluogo più virtuoso della regione sul fronte della raccolta differenziata.

Il dossier, frutto della collaborazione tra Regione Lazio, Arpa, Province e Comuni attraverso l’utilizzo dell’applicativo O.R.So., analizza l’evoluzione del ciclo dei rifiuti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025, offrendo una fotografia completa dell’intero territorio regionale.

Cosa dice il Rapporto

A livello regionale la raccolta differenziata raggiunge nel 2025 quota 1.686.090 tonnellate, circa 50 mila in più rispetto all’anno precedente. La percentuale complessiva sale al 56,8 %, contro il 51 % registrato nel 2019. Una crescita graduale ma costante che tuttavia continua a fare i conti con il peso di Roma Capitale.

Raccolta rifiuti

Il dato emerge con chiarezza dal rapporto: senza la Capitale la raccolta differenziata del Lazio arriverebbe al 67,4 %, superando la soglia del 65% fissata dalla normativa nazionale e allineandosi sostanzialmente alla media italiana. Roma, invece, si ferma al 48,8 %, pur migliorando di otto decimi di punto rispetto al 2024.

Un dato che incide inevitabilmente sul risultato regionale perché nella Capitale si concentra circa il 57 % dell’intera produzione di rifiuti urbani del Lazio, con oltre 1,68 milioni di tonnellate nel solo 2025. Roma di fatto si sta rivelando la zavorra del Lazio.

Frosinone uber alles

Ma è nel confronto tra i capoluoghi che emerge con maggiore evidenza il risultato di Frosinone. Frosinone raggiunge il 67,7 % di raccolta differenziata, confermandosi la migliore realtà tra le città capoluogo del Lazio e l’unica a superare il target normativo del 65 %. Un risultato che mantiene la città in vetta alla classifica regionale, nonostante una leggera flessione di 1,8 punti percentuali rispetto al 2024.

Raccolta differenziata da record a Frosinone

Dietro restano tutti gli altri capoluoghi: Latina al 51,4 %; Rieti al 55,5 %; Viterbo al 55 %; Roma Capitale al 48,8 %. Numeri che raccontano una distanza ancora significativa tra Frosinone e il resto delle città capoluogo del Lazio.

Nel 2025 i Comuni laziali che hanno raggiunto o superato la soglia del 65 % sono 217 su 378, pari al 57 % del totale, uno in più rispetto all’anno precedente. Un indicatore che conferma il miglioramento progressivo delle performance comunali, pur evidenziando margini di crescita ancora importanti in molte realtà del territorio regionale.

Per il secondo anno consecutivo il monitoraggio copre il 100 % dei Comuni del Lazio, cioè tutti e 378 gli enti locali, per una popolazione complessiva di 5.709.444 abitanti. Un elemento che rende il quadro statistico particolarmente affidabile e rappresentativo.

Più differenziata ma anche più rifiuti

Accanto alla crescita della raccolta differenziata, il rapporto registra anche un aumento della produzione complessiva dei rifiuti urbani. Nel 2025 sono state prodotte nel Lazio 2.968.999 tonnellate di rifiuti urbani, circa 56 mila in più rispetto al 2024. Cresce anche la produzione pro capite, che passa da 510,2 a 520 chilogrammi per abitante.

Più raccolta differenziata ma anche più rifiuti

Dopo il calo registrato negli anni della pandemia, il trend è tornato a salire dal 2022 fino a superare, sia pure di poco, il dato del 2019. Secondo il rapporto, oltre alla sostanziale stabilità della popolazione residente pesano i flussi turistici, i pendolari e soprattutto l’eccezionale afflusso di pellegrini e visitatori legato al Giubileo 2025.

Fin qui i numeri del Rapporto dell’Arpa, che lascia il posto alla inevitabile lettura politica. Il dato più interessante non è tanto che Frosinone sia ancora prima. Ormai non fa più notizia. La vera notizia è che continua ad esserlo mentre molti altri capoluoghi non riescono ancora ad agganciare la soglia del 65 %. Questo significa che a Frosinone il sistema di raccolta, messo in campo dal Sindaco Riccardo Mastrangeli e dall’assessore all’ambiente Antonio Scaccia, ha raggiunto un grado di consolidamento che resiste anche alle fisiologiche oscillazioni annuali.

Il senso civico di Frosinone

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

Lo stesso sindaco Mastrangeli, commentando i dati, parla di un risultato che «premia il senso civico dei cittadini e il lavoro portato avanti dall’Amministrazione comunale». Sulla stessa linea l’assessore Scaccia, che rivendica la «solidità del percorso intrapreso» e indica il prossimo obiettivo: non il mantenimento del primato, ma la riduzione della produzione di rifiuti e il contrasto agli abbandoni indiscriminati.

Il calo dell’1,8 % rispetto al 2024 merita certamente attenzione, ma non modifica il quadro generale: Frosinone resta l’unica città capoluogo del Lazio sopra l’obiettivo di legge. Allo stesso tempo, il rapporto torna a certificare una verità ormai aritmetica prima ancora che politica: il destino ambientale del Lazio continua a dipendere in larga misura da Roma. Finché la Capitale resterà sotto il 50 %, sarà difficile per l’intera regione compiere quel salto di qualità che i numeri provinciali e comunali, Frosinone in testa, mostrano invece possibile.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma

Non è un caso che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri abbia avviato il 15 maggio scorso a Santa Palomba i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore che, secondo il cronoprogramma, dovrebbe entrare in funzione nel 2029. Perché la partita dei rifiuti nel Lazio continua ad avere un protagonista inevitabile: Roma. Ma il modello che oggi indica la strada, almeno tra i capoluoghi, continua a chiamarsi Frosinone. Scusate se è poco.