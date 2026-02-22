Rifiuti, la sentenza riapre il fronte: l’opposizione spara a palle incatenate

Il Consiglio di Stato riapre la verifica sull’appalto rifiuti di Frosinone. Contratto salvo ma rischio contenziosi e danni milionari. L’opposizione attacca Mastrangeli: ora la partita è politica oltre che amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Sangalli sull’appalto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Frosinone. Ha ribaltato la precedente decisione del TAR, annullando gli atti di gara e l’aggiudicazione alla Super Eco di Cassino. Inoltre ha disposto una nuova verifica sull’entità del ribasso proposto: il 17,201%, distante da quello degli altri concorrenti che era intorno al 4%. Un appalto da 43 milioni e mezzo divisi in 4 anni più l’opzione per il quinto. Ad assegnare l’appalto, nel febbraio del 2024 era stata la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone.

Non è un dettaglio tecnico. La decisione riapre un capitolo che l’amministrazione riteneva chiuso e che invece torna a pesare come un macigno sulla gestione del servizio più oneroso del Comune. Ora la Stazione Unica Appaltante della Provincia dovrà riesaminare la congruità dell’offerta dell’attuale gestore, seguendo i criteri indicati dai giudici amministrativi.

Il contratto però non viene annullato: la stazione appaltante mantiene “poteri amministrativi ad esito libero”, condizione che impedisce di dichiararne l’inefficacia. È una zona grigia, forse più insidiosa di una bocciatura netta. Ed in ogni caso è una patata bollente che l’amministrazione del Capoluogo si trova a dover gestire a poco più di un anno dalle elezioni. E Riccardo Mastrangeli ne avrebbe fatto volentieri a meno.

Le opposizioni all’attacco: la commissione mai nata

Giovanbattista Martino e Teresa Petricca (Foto © Massimo Scaccia)

Sulla delicata questione sono intervenuti diversi consiglieri comunali: Pasquale Cirillo (FI), Teresa Petricca e Giovanbattista Martino (FutuRa), Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Domenico Marzi (Lista Marzi).

Cirillo, Petricca e Martino ricordano che già nell’ottobre 2025 un gruppo di amministratori – gli stessi Pasquale Cirillo, Teresa Petricca, Giovanbattista Martino, insieme a Maurizio Scaccia, Francesco Pallone, Fabrizio Cristofari e poi Domenico Marzi – aveva chiesto l’istituzione di una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione dei rifiuti e del verde pubblico. Quella proposta non raggiunse mai il numero di firme necessario. All’epoca fu bollata come “polemica sterile”.

Oggi, alla luce della sentenza, i tre consiglieri rivendicano la fondatezza di quella richiesta: “Non si trattava di bloccare l’azione amministrativa, ma di comprenderla e verificarla per tempo. Oggi la sentenza conferma che quelle criticità esistevano davvero”. E pongono una domanda che suona come un atto d’accusa: “Perché non firmare? Perché rinunciare a uno degli strumenti fondamentali di controllo spettanti ai consiglieri comunali?”. Chiudono con una frase che è già campagna elettorale: “Continueremo a chiedere trasparenza, anche quando disturba. L’occasione persa di controllare non ce la restituirà nessuna sentenza”.

Le crepe interne: le parole di Pizzutelli

Anselmo Pizzutelli

Particolarmente critico è il consigliere Anselmo Pizzutelli, capogruppo della lista del sindaco, che mette l’accento sul nodo tecnico e temporale della vicenda: “È una sentenza che mi preoccupa, perché accoglie la richiesta della Sangalli nell’ambito dell’appalto dove è stato ritenuto anomalo il ribasso, che il Consiglio di Stato ha ritenuto eccessivo”.

Sottolinea le sue perplessità sulle modalità di valutazione dell’offerta: “Non sono un esperto, saranno gli uffici a fare le corrette valutazioni. Resta la preoccupazione di un appalto che è durato un anno e la firma è stata apposta il 31 luglio, già di per sé un’anomalia. Nel momento in cui sembrava che i problemi si fossero risolti, ora arriva la sentenza.”

Richiama anche un passaggio concreto: “Visto che l’azienda sta completando la consegna dei mastelli, in commissione avevo chiesto lumi sullo stato di avanzamento. Quale potrebbe essere l’impatto di questa sentenza sul contratto più esoso del Comune lo dovremo sapere a breve. È il più importante contratto dell’ente e sembra non trovare fine per le vicende amministrative che lo stanno accompagnando.”

E affonda: “Trovo strano che il sindaco ad oggi non si sia preoccupato, visto che la sentenza è già conosciuta. Chiedo che venga chiarita la portata di questa decisione.”

L’allarme di Marzi: debiti fuori bilancio e responsabilità

Domenico Marzi

Il più duro è l’ex sindaco Domenico Marzi, segno che la luna di miele con l’attuale primo cittadino è definitivamente archiviata. “Ha vinto Sangalli, ma non entra nell’appalto. Il Comune viene di fatto condannato e si espone a un risarcimento danni molto significativo per mancato guadagno”.

Marzi avverte che la responsabilità non può essere scaricata sulla Provincia: “Diranno che la procedura l’ha fatta la Provincia ma il Comune è responsabile degli effetti”. Poi lancia un allarme politico pesantissimo: “ Al Comune suona una campana di allarme molto forte. Un Comune che ha sempre stigmatizzato le precedenti amministrazioni per i debiti fuori bilancio, adesso dovrà farsi carico di debiti significativi. Uno è questo e l’altro è quello della Delta Costruzioni. Questa amministrazione così sana, così trasparente, così abile, ha determinato debiti fuori bilancio significativissimi”.

E chiude: “Il bando è stato sbagliato e per questo qualcuno chiederà i danni. Mi auguro che si faccia chiarezza.”

Oltre il diritto: i tre piani della crisi

(Foto © Massimo Scaccia)

Al di là degli aspetti giuridici, la sentenza riporta al centro una verità elementare: la gestione degli appalti non è solo tecnica, è profondamente politica. Non nella valutazione delle offerte – che resta prerogativa esclusiva della struttura tecnica – ma nelle conseguenze.

Qui si incrociano tre piani:

La legittimità procedurale

La stabilità amministrativa

Il rischio finanziario

Il Consiglio di Stato non annulla il contratto, ma riapre la verifica sull’anomalia dell’offerta. È una sospensione di certezza che pesa più di una sentenza definitiva.

Come diceva Piero Calamandrei, “la giustizia è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Qui la politica si accorge del peso delle procedure quando vengono rimesse in discussione. L’appalto rifiuti è il contratto più importante del Comune. Se vacilla quello, vacilla la narrazione della solidità amministrativa dell’ente.

L’opposizione – o almeno una parte – lo ha capito e ha trasformato una decisione tecnica in terreno di scontro politico su trasparenza e capacità gestionale.

In questo contesto risulta assordante il silenzio di PD e PSI. Perché la decisione del Consiglio di Stato non è solo un atto tecnico: è un potenziale terremoto politico e contabile. E a sedici mesi dalle elezioni comunali, le conseguenze sono tutt’altro che prevedibili.