Rimpasto, adesso si fa sul serio

Il rimpasto a Frosinone entra nel vivo. I segnali nel centrosinistra. E quelli da non sottovalutare nel centrodestra

Quando la forma assume valore pari o addirittura superiore alla sostanza, significa che si sta facendo maledettamente sul serio. Ed è proprio quello che sta accadendo in queste ore nella maggioranza del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli durante la verifica politico programmatica (e di Giunta) tra i consiglieri e i gruppi.

Se fino ad oggi, nel corso dei primi 24 mesi di governo, si è andati avanti con la logica del superiore piano amministrativo (rispetto a quello politico), dei numeri in Aula e della seconda convocazione, adesso è arrivato anche il momento della condivisione di natura politica: per tabulas da parte di tutti. E se possibile. Chi non è d’accordo con Mastrangeli e con quello che lui e gli assessori stanno portando avanti per la crescita e lo sviluppo della città dovrà dirlo. Ora. E lo dovrà anche firmare.

La Pec del sindaco

Riccardo Mastrangeli

È questo il senso delle domande che Riccardo Mastrangeli sta rivolgendo ai suoi 21 Consiglieri. La delicatezza e la serietà della verifica la si intuisce chiaramente dalla pec ufficiale di convocazione dei Consiglieri, dai verbali da sottoscrivere all’esito del confronto con il Sindaco. Non si gioca più. Basta con il “laissez faire, laissez passer“ . In questo modo, nìessuno tra qualche mese potrà sollevare ulteriori obiezioni o distinguo verso la propria maggioranza.

Sulla carta, dopo la verifica, tutto può accadere: ma nelle realtà gli scenari futuri sono più circoscritti. Nelle valutazioni è tuttavia doverosa una riflessione: i gruppi consiliari di maggioranza sono al 90% spaccati al proprio interno. E questo, oltre a costituire un unicum, rappresenta una ulteriore difficoltà di “tenuta politica”. Anche ai fini della ricomposizione del quadro. Per di più dopo solo 2 anni di governo.

Da che cosa sono veramente determinate tutte queste fibrillazioni nei gruppi? Difficile credere che si tratti “solo” di questioni amministrative. Su questa, che è oggettivamente una criticità, Mastrangeli ha veramente poco potere di intervento. Fatta eccezione infatti per la sola lista del vicesindaco Antonio Scacccia dove tutti sono allineati e coperti a sostegno del sindaco, tutti gli altri gruppi hanno diverse “sensibilità” interne.

Le divisioni interne

Antonio Scaccia. Foto © Stefano Strani

Tanto per ricostruire le posizioni. Fratelli d’Italia sta con Crescenzi da una parte; Carfagna, Turriziani e Ferrara da un’altra.

Nella Lega: il consigliere Bortone è da una parte; Iannarilli da un’altra.

Non fa eccezione Forza Italia: Scaccia e Cirillo di qua; Fabrizi di la.

Visioni differenti anche all’interno della civica Lista Ottaviani: Alviani e Grieco da una parte; Petricca e Martino non sempre dalla stessa parte degli altri due colleghi.

La stessa situazione che c’è nella Lista Mastrangeli: Pallone a destra (metaforicamente parlando) e Pizzutelli e Mirabella a sinistra (sempre per metafora).

In tutti, una parte è di lotta ed una di governo. Non è facile governare così, lo sa bene il sindaco. Per questo, adesso ritiene necessario un reset. Sia in Consiglio comunale e, se proprio serve, anche in Giunta: uno stop and go necessario a ricomporre il quadro politico. D’altronde, siamo ormai quasi a metà legislatura e una revisione della squadra degli assessori non costituirebbe un fatto eccezionale. Anzi, E’ quasi fisiologico: si chiama “tagliando di metà mandato“.

Nessuno capirebbe

I banchi della maggioranza (Foto © Filippo Rondinara)

Non è comunque ipotizzabile un totale azzeramento dell’esecutivo. Semmai qualche cambio, quello si. In ogni caso appare evidente, al di la della “tattica” che solitamente ognuno utilizza in situazioni del genere, dei segnali che si vogliono far veicolare all’esterno, che alla fine anticipata delle consiliatura non ci pensa seriamente nessuno. Per il momento. Innanzitutto perché non ci sono motivazioni serie e credibili: pochi capirebbero, al momento del voto eventualmente anticipato.

Infatti, i conti dell’ente dopo più di 10 anni sono stati risanati. Sono previste assunzioni, quantomai necessarie per rafforzare la macchina comunale, ridotta veramente all’osso dopo i tanti pensionamenti mai sostituiti negli anni precedenti. Proprio per il piano di rientro. Si possono di nuovo contrarre mutui con la cassa depositi e prestiti. Ci sono da gestire di milioni di euro del PNNR. Le opere pubbliche stanno andando avanti. Si inaugurano, scuole, strade e cantieri.

La mobilità alternativa sostenibile è uno degli asset principali dell’amministrazione Mastrangeli. Sarà una svolta epocale che inevitabilmente cambierà negli anni la qualità della vita a Frosinone.

Nessuno firmerebbe

I banchi dell’opposizione

In secondo luogo e al di la dei sofismi, dal punto di vista pratico: dove si trovano concretamente 17 firme di Consiglieri che si recano dal Notaio per dimettersi e decretare la fine anticipata della consiliatura? Quanti Consiglieri oggi presenti in Aula verrebbero rieletti, dopo essersi dimessi prima del tempo? Le 17 firme non ci sono evidentemente nella attuale maggioranza.

Nemmeno è ipotizzabile che si trovino grazie al contributo dell’opposizione. Opposizione che non è oggettivamente pronta per riandare subito al voto. I 3 anni che mancano alla fine della consiliatura occorrono tutti al centrosinistra per ritrovare l’unità necessaria: sulla quale costruire una candidatura a sindaco effettivamente competitiva verso quella del centrodestra. E rendere contendibile il Comune capoluogo, dopo decenni.

Non a caso, il leader dei Socialisti Gian Franco Schietroma sulle pagine del quotidiano Ciociaria Oggi ha dichiarato in queste ore “ricostruire il centrosinistra ora è possibile“. È un risposta indiretta al segnale lanciato nelle settimane scorse dal presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis. (Leggi qui: Quei segnali che De Angelis manda a Frosinone).

Il senso del suo pensiero ha un orizzonte nazionale. Tanto quanto lo avevano le dichiarazioni di De Angelis. (Leggi qui: Pd, De Angelis: “Nuova alleanza per tornare a vincere”). Ma è chiaro che l’unità avrebbe risvolti anche nel centrosinistra cittadino, soprattutto in proiezione delle elezioni comunali 2027.

Il rischio frantumazione

(Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

In caso di fine anticipata della consiliatura Riccardo Mastrangeli ovviamente si candiderebbe di nuovo a guidare l’amministrazione. Ma con i chiari di luna che si osservano nel centrodestra a livello regionale (e nazionale) è così sicuro che anche FdI e Fi non facciano delle autonome rivendicazioni di candidatura a Sindaco di Frosinone, per qualcuno dei propri uomini o donne? Rivendicazioni supportate dalle attuali percentuali di ogni Partito.

È utile ricordare che la richiesta della verifica al sindaco (civico in quota Lega) è arrivata da Forza Italia: giusto per far capire il “clima” che si potrebbe respirare a Frosinone nel centrodestra, in caso di elezioni anticipate. Altro che primarie.

Sul tavolo del Sindaco insieme alla verifica con i suoi, c’è anche l’ipotesi di allargamento della maggioranza ad alcuni pezzi dell’opposizione. È un percorso possibile, al di la delle dichiarazioni ufficiali (da protocollo politico) dei protagonisti, anche se oggettivamente difficile da praticare. Difficile per la contrarietà a questa ipotesi di alcuni gruppi consiliari di centrodestra, su tutti FdI e Lista Scaccia.

La necessità di chiarezza

(Foto © Massimo Scaccia)

I prossimi giorni serviranno a rendere più chiaro il quadro politico, sia in maggioranza che in opposizione. In ogni caso, qualora non si trovasse una rinnovata intesa con i Consiglieri “malpancisti”, vecchi nuovi o di prossima gestazione, pensare di portare avanti la legislatura con 17 / 18 voti di consiglieri di provata fiducia (in seconda convocazione come per i 13 anni precedenti) non sarebbe uno scandalo. D’altro canto non è quello che è accaduto fino ad oggi?

L’importante è sapere chi sta dove. Dentro o fuori la maggioranza. Punto. Border line non serve e non è più credibile. Per nessuno.

Il famoso saggista statunitense Antony Robbins, universalmente riconosciuto come uno dei più preparati formatore motivazionale e mental coach , durante le sue lezioni ama ripetere “è nel momento delle decisioni che decidi il tuo destino. Ed a Frosinone ognuno, nessuno escluso, sarà artefice del proprio.