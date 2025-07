Rincorrere il futuro: il bilancio politico di Caperna dopo un anno con la fascia

Il sindaco di Veroli, Germano Caperna, ed il primo anno con la fascia tricolore sulle spalle. Le trasformazioni avviate, i lavori pubblici ed il dialogo aperto con la comunità. Ambisce a rendere Veroli Capitale della Cultura nel 2028, affrontando sfide per il futuro.

Noi italiani ormai dovremmo saperlo: mediamente c’è uno stacco clamoroso, un gap a volte incolmabile, tra ciò che la politica ci promette in campagna elettorale e ciò che la politica vincente non ha più bisogno di promettere a campagna elettorale cassata. Vale (mediamente) per quella di rango nazionale ed ancor di più per quella di format territoriale.

Questo perché è difficile che un cittadino-elettore disilluso incontri Giorgia Meloni, Elly Schlein o Adolfo Urso, al limite gliele canta sui social, dove tutto fa magma o dove al limite sei costretto ad alzare i toni per diventare abbastanza virale da far alzare i radar al maggiorente che vuoi cazziare.

Sui territori no. Sui territori, nelle cittadine che sono polpa maggioritaria di questa Italia dei campanili, il sindaco che ti aveva detto di voler guardare al futuro te lo ritrovo al bar ogni mattina, fianco a fianco a distanza di tazza di cappuccio. Ci discuti di calcio e ti parcheggia affianco la mattina. E se quel futuro promesso – metti caso – puzza ancora di passato o ha l’odore stagnante della stasi sul presente lì sono (mediamente) guai.

Sui territori è diverso, molto

Il palazzo municipale di Veroli

Non si è mai capito bene, almeno per chi non lo conosce, se con Veroli Germano Caperna ha “solo” intelligentemente fiutato il pericolo e messo a segno molto di quel che diceva in modalità lizza per dribblare strali, o se invece alla sua idea ci crede talmente tanto da aver semplicemente messo a regime quello che sente debba essere la vita pubblica ernica.

Probabilmente la verità sta come sempre nella crasi tra i due fattori, che poi sono il sale della politica: la rispondenza delle proprie idee e la forza con cui quelle idee, a prescindere, hanno attecchito nella tua indole.

E ad un anno ed un mese dalla vittoria con cui Caperna ha conquistato la fascia di primo cittadino di Veroli il bilancio politico e realizzativo parla una lingua abbastanza chiara. Lui, il sindaco, l’ha voluta mettere così: “Nel nostro primo anno di amministrazione abbiamo scelto di guardare lontano, lavorando con determinazione all’idea di una Veroli proiettata verso il futuro”.

Che significa, al di là della cifra “retorica” e lessicale? Che Veroli era già prima di lui una splendida cittadina e che, probabilmente, amministrare con un minimo di accortezza Veroli significa incassare comunque gli interessi benevoli di un posto che dà shining a chiunque.

Una Veroli “più Veroli ancora”

Ma che si vuole aumentare quel che Veroli già è di suo bisogna investire sulla Veroli che sarà. Ha spiegato perciò Caperna: “Non ci siamo limitati alla gestione dell’ordinario, ma abbiamo avviato percorsi di cambiamento concreti”. La chiave di volta è stata e resta quella dei lavori pubblici, soprattutto in ambito di edilizia scolastica. Lavori affidati ad un collaudato Augusto Simonelli, uno che se non vede una terna Komatsu alzare la benna gli viene la febbre quartana.

Ma l’azione è corale, con Francesca Cerquozzi, Gianclaudio Diamanti, Elena Di Nicuolo e con la veterana Assunta Parente. Caperna ha proseguito e spiegato: “Cantieri che trasformano spazi e opportunità, servizi che migliorano la qualità della vita, un dialogo aperto che rende la comunità protagonista delle scelte”.

Sì, ma Veroli non è per antonomasia luogo di cultura? Certo, ed il format è collaudato, ma Francesca Cerquozzi ha capito che allargare ambiti, ambizioni e contesti in questo caso è un dovere, perché l’eccellenza è sempre stimolo, mai quieto godimento di quel che già c’è.

Cultura, Capitali e scommesse

Francesca Cerquozzi (Foto © Gianluca Franconetti)

Sennò si finisce per diventare sterile simulacro di quel che ormai non si è più, e Veroli ambisce a diventare Capitale della Cultura per il 2028 assieme alle altra “città fortificate”, Alatri, Anagni e Ferentino. E’ il futuro che avanza e che incalza secondo una visione collegiale, di territorio e di convergenza di interessi.

Il sindaco cita le “nuove energie”. Così: “I primi risultati ci confermano che con visione, responsabilità e ascolto si può innescare una nuova energia per la città”.

Tutto questo senza mai dimenticare che il lavoro è arduo e che le opposizioni più agguerrite non stanno a guardare, con Cristiano Papetti e Patrizia Viglianti in particolare che hanno un ruolo democraticamente sacro e che lo perseguono.

Sfide, democrazia e sogni

Insomma, ci sono sfide che rientrano nel format della democrazia e sfide che abitano nella difficoltà di realizzare un sogno, ma è quello che Caperna sa. E su cui ha scommesso. Roba tosta che alla fine gli fa ammettere che sì, “le sfide sono tante, ma abbiamo chiaro l’orizzonte”. Quello e l’obiettivo: “Fare di Veroli una città più dinamica, accogliente e capace di generare valore, per chi la vive oggi e per chi la abiterà domani”.

Kyle Hines con la maglia della Prima Veroli Basket

Perché, chiunque guidi il Comune e chiunque pungoli la guida del momento, c’è solo una cosa più importante del benessere dei verolani, ed è la gioia dei verolani giovani.

Quelli che oggi sgambano col gelato in mano sotto gli occhi dei genitori o si dannano nel 3×3 Urban di Basket in corso. Tra l’altro un format nato da un’idea proprio di Caperna quando era in lizza come assessore allo Sport, nel 2011.

Da consigliere delegato alle Politiche Giovanili ed in predicato di entrare in giunta con lo Sport sposò la causa di un’associazione voluta da Lorenzo Magnone, Enrico Maria Fascina e Manuele Fontana. Causa gioiosa. Che declinava la gioia di vivere a Veroli e viverci bene, tanto da restarci.