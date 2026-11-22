Dopo le critiche lanciate dal Pd di Anagni e Ferentino, il presidente della Regione Francesco Rocca risponde: dall’inizio del 2026 la ASL di Frosinone ha avuto 400 assunzioni. Gli investimenti a Sora, Pontecorvo e Anagni. Il piano che sta cambiando tutto.

Quattrocento. È il numero di assunzioni che il presidente della Regione Francesco Rocca mette sul tavolo per rispondere al Pd di Anagni e di Ferentino che nei giorni scorsi lo ha accusato di aver pensato solo ai muri dello Spaziani e di aver dimenticato il personale. Mentre i Dem chiedono medici, infermieri ed un nuovo ospedale a metà strada tra Anagni e Ferentino, Francesco Rocca sposta la cartina più lontano: a Sora, a Pontecorvo e in un ambulatorio di Anagni riservato ai malati di cancro. Ed ai 400 chiamati in servizio nella Asl di Frosinone dall’inizio del 2026.

Quindici anni fa un decreto chiudeva reparti per via del debito sanitario del Lazio. Oggi il Governatore usa lo stesso debito, risanato, come argomento per riaprirli. Alla richiesta di un ospedale sulla Casilina, tra Anagni e Ferentino, il presidente risponde: «Non ho la bacchetta magica: per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando». Dietro l’ironia, una difesa punto per punto delle scelte che il Partito Democratico ha contestato, parlando di un centrodestra miope sulla sanità e di un accentramento di risorse sul capoluogo.

Il personale, non solo i muri

Francesco Sordo con il resto del Campo Largo

Il nodo sollevato dai Dem, Francesco Sordo e Fabio Magliocchetti, era soprattutto questo: a che serve potenziare lo Spaziani di Frosinone con 18 milioni se poi manca il personale per far funzionare i reparti? Rocca risponde con un numero: «Dall’inizio dell’anno, la sola Asl di Frosinone ha avuto 400 assunzioni». Alla critica sulla struttura senza personale, il presidente risponde con un dato sul personale, non sulla struttura: le due cose, nella sua ricostruzione, procedono insieme.

Rocca inquadra l’intervento in una cornice più lunga. Nel 2010 il decreto Polverini, imposto dal maxi debito sanitario del Lazio, tagliò pesantemente la rete ospedaliera regionale, Frosinone compresa. Secondo la sua ricostruzione, la gestione attuale sta restituendo al territorio quanto fu sottratto in quella stagione di commissariamento, ora che sul debito, dice, si è riusciti a mettere le briglie.

Un medico vicino, non un ospedale lontano

Il Dg Arturo Cavaliere con il consigliere regionale Daniele Maura

Il secondo argomento riguarda il modello, più che i soldi. Rocca descrive un cambiamento nella medicina territoriale, realizzato sul territorio attraverso il lavoro del Direttore Generale Arturo Cavaliere: avere sempre un medico a portata di mano, che sia lui a stabilire se un caso richieda l’ospedale o possa restare fuori. Il presidente sposta la domanda dal dove si costruisce a chi decide prima di arrivarci. È una risposta indiretta anche alla proposta di una struttura baricentrica sulla Casilina, che i dem rilanciano come alternativa allo Spaziani.

Sul rischio di un centrodestra che guarda solo al capoluogo, Rocca cita gli investimenti su Sora e Pontecorvo e il nuovo ambulatorio di Oncologia ad Anagni, lo stesso Comune da cui è partita la protesta del PD. Più che smentire l’accusa di accentramento, il presidente la rovescia: elenca, invece, dove la Regione sta investendo fuori da Frosinone, qualità delle prestazioni e attrezzature di ultima generazione comprese.

Dietro quei tre nomi c’è la delibera della Giunta Regionale n. 1095 del 12 novembre, 23,3 milioni di euro per la ASL di Frosinone: a Sora crescono i posti letto dedicati all’oncologia e alla lungodegenza, con altri 2 milioni per l’antincendio; a Pontecorvo 2,5 milioni per una nuova risonanza magnetica e un milione per l’antincendio della Casa della Comunità. Anagni, nella stessa delibera, non riceve un ospedale ma un pezzo di quello di Sora: 14 posti letto oncologici dislocati sul territorio, con chemioterapia e dialisi attive sul posto, ma restano amministrativamente in carico al SS. Trinità e dovranno essere definiti da un progetto aziendale della ASL. È la cornice precisa di ciò che Rocca ha citato in sintesi.

Il riassetto di tutta la Asl

La stessa delibera, non richiamata da Rocca nella dichiarazione di oggi, tocca anche altri presidi. Sul fronte della sicurezza, oltre a Sora e Pontecorvo, sono previsti 7,3 milioni per l’ex De Bosis di Cassino, dove troveranno posto una Casa della Comunità, un Ospedale di Comunità, il consultorio e gli uffici; 4 milioni per l’analoga struttura di Borgo Santa Lucia, a Ceccano; 3 milioni per il presidio frusinate di viale Mazzini; 500mila euro per il distretto di Ceprano. Sul fronte dei reparti, il San Benedetto di Alatri vede l’attivazione di geriatria e urologia, mentre al Santa Scolastica di Cassino entra la neurologia; lo stesso Spaziani, oltre ai 18 milioni per il raddoppio già citati nel dibattito, vede nella stessa delibera l’incremento dei posti in chirurgia vascolare, nefrologia, neurochirurgia, medicina d’urgenza e gastroenterologia.

Nell’insieme, il piano triennale 2026-2028 fa salire la provincia a 1.459 posti letto complessivi, 464 in più della programmazione 2024 e 294 in più della rilevazione 2025.