Rocca e la tattica ‘zero concessioni’ per lessare Forza Italia

La tattica di Francesco Rocca per risolvere la crisi in Regione Lazio. Il passaggio obbligato. Per evitare nuovi incendi all'interno della coalizione. E far lessare Forza Italia

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Nessun nuovo assessore in Regione Lazio, nessuna concessione a Forza Italia nonostante il suo assedio. È una rotta obbligata quella sulla quale è intenzionato ad orientarsi il Governatore Francesco Rocca: se deviasse rischierebbe di accendere subito un altro fronte, interno a Fratelli d’Italia.

Il rimpasto chiesto dagli azzurri del senatore Claudio Fazzone al momento è fuori da ogni discussione. Forza Italia lo rivendica perché in un anno ha raddoppiato i Consiglieri eletti, imbarcando due esponenti del Movimento 5 Stelle e due emigrati dalla Lega rimasta ora con un solo Consigliere in Aula. Ma con due assessori in Giunta. Una sproporzione alla quale il Coordinatore Regionale di Forza Italia ha chiesto di porre rimedio.

La rotta obbligata

Francesco Rocca e Guido Crosetto

La soluzione che sta prendendo forma passa per una eventuale assegnazione di nuove Deleghe ai due esponenti azzurri. Senza però indebolire gli altri assessori. A cederle sarebbe lo stesso Governatore che ha mantenuto l’interim su settori strategici dell’amministrazione regionale. Ad esempio la Sanità (intangibile, resterà saldamente nelle mani di Rocca), la Protezione Civile (con una dotazione di tutto rispetto), il Cinema (che mette in contatto diretto con i mondi della cultura romana).

In questo modo, il presidente manifesterebbe la sua buona volontà ed il suo senso della coalizione. Oltre pare non sia disposto ad andare: se lo facesse rischierebbe di diventare ostaggio del principio da lui stesso legittimato. E cioè, tutti gli scontenti che aspirano ad un incarico in Giunta inizierebbero ad accasarsi presso altri Gruppi variandone la consistenza e pretendendo un nuovo rimpasto. Il rischio è quello di finire in una eterna girandola di assessori senza poter governare.

Il secondo fronte

Enrico Tiero

Il rischio più grande però sarebbe quello di innescare un secondo incendio più grosso del primo. Dentro Fratelli d’Italia. Perché? Se Francesco Rocca riconoscesse a Forza Italia un assessore in più sulla base dei nuovi numeri trasferirebbe i mal di pancia in FdI dove legittimamente rivendicherebbero quel posto sia Enrico Tiero e sia Daniele Maura cioè i due primi eletti nei Collegi di Latina e Frosinone. Entrambi hanno dovuto fare un passo indietro al momento della composizione della Giunta, gli è stato chiesto per una questione di equilibrio interni. Seppure a malincuore hanno detto signorsì. Ma se ci fosse un nuovo posto disponibile allora difficilmente sarebbero disposti a vederlo assegnare ad altri dal momento che il loro Partito ha la maggioranza.

La tattica della lessatura

Foto: Claudio Peri © Ansa

C’è anche una seconda ragione che sta inducendo il Governatore Francesco Rocca a temporeggiare, senza fare concessioni a Forza Italia. La convinzione politica all’interno di Fratelli d’Italia è che i due esponenti migrati dalla Lega (Giuseppe Cangemi ed Angelo Orlando Tripodi) ed i due del M5S (Marco Colarossi e Roberta Della Casa) non lo abbiano fatto tanto perché folgorati dal nuovo percorso politico ed ideologico tracciato dal senatore Claudio Fazzone nel Lazio e dal presidente Antonio Tajani in Italia.

La convinzione è che la loro defezione sia dovuta a ragioni più pragmatiche. E cioè l’aspirazione ad un assessorato o una presidenza d’Aula che nel loro Gruppo di elezione mai avrebbero ottenuto. Perché la Lega aveva già ottenuto il massimo possibile sulla base della sua consistenza numerica, perché il M5S ha perso malissimo le Regionali trasformandosi da forza strategica con il Campo Largo di Zingaretti a del tutto ininfluente con Rocca.

Nello Stato Maggiore di via della Scrofa ritengono che l’assenza di concessioni a Forza Italia, sul medio periodo porti chi è passato con gli azzurri a tornare sui propri passi sgonfiando così il Gruppo forzista.

Diplomatici e delicati

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

È un gioco sottilissimo, disputato su un foglio di carta velina che tutti stanno ben attenti a non lacerare. Tanto Francesco Rocca quanto Claudio Fazzone. Nessuno dei due vuole assumersi le responsabilità di una rottura. Almeno non fino a quando Marina e Pier Silvio Berlusconi non diranno che questo centrodestra ha esaurito la propria spinta e si deve passare ad un equilibrio differente. Il che non è nell’agenda delle prossime settimane né dei prossimi mesi. A meno che il Governo Meloni non torni a parlare di tassazione degli extra profitti delle banche: tema al quale i Berlusconi sono abbastanza sensibili.

Per ora si andrà avanti con la guerra guerreggiata e con le tattiche di posizione. Gli assessori di Forza Italia continueranno a disertare le riunioni della Giunta regionale del Lazio. In Giunta continueranno a fare senza di loro, avendoli visti con una certa difficoltà.

Giorgia Meloni

Ne giorni scorsi il senatore Claudio Fazzone ha detto all’Agenzia Nova che la questione Lazio verrà risolta al livello Regionale e non nazionale. Vero. Ma altrettanto è vero che le sorelle Meloni sono state aggiornate dai loro quadri del Lazio. E – secondo più vulgate – avrebbero detto si alla tattica del non fare concessioni. Il Senatore sa benissimo che c’è un rischio: quello di finire in un cul de sac. È espertissimo, il suo è un gioco che punta ad ottenere il massimo senza rompere mai il giocattolo, anche arrivando al punto di lasciar intuire che si potrebbe passare all’appoggio esterno. Senza arrivare al punto di non ritorno. Perché da lì in poi cambierebbero gli scenari. E la partita verrebbe giocata da altri.