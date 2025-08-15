Rocca in visita con Arianna Meloni: scoppia il caso di Ferragosto

Il Governatore del Lazio in visita a chi a Ferragosto era al lavoro. Con lui anche Arianna Meloni. Il Pd attacca: “A che titolo nei luoghi delle emergenze?”. FdI replica: “Solo gratitudine, nessuna passerella”

C’è un Ferragosto di sirene e giubbotti fosforescenti, fatto di volontari e operatori che non si fermano mai. E c’è un Ferragosto di telecamere e dichiarazioni, che talvolta si intreccia al primo. È in questo spazio di confine che il presidente Rocca entra oggi, portando con sé Arianna Meloni: e il ringraziamento alle forze in campo diventa, per l’opposizione, un’invasione di campo.

Doveva essere una giornata di cronaca: la visita a quella parte di Lazio e di Italia che a Ferragosto non si ferma. Anzi, sta in prima linea. Infermieri, medici del 118, operatori del NUE 112, volontari della Protezione Civile, forze dell’ordine. È a loro che, oggi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha voluto portare la sua gratitudine, attraversando in sequenza le centrali operative e le sedi di coordinamento dell’emergenza.

Il tempo di un saluto, un ringraziamento ed una stretta di mano. Poi la fotografia ufficiale con tanto di giubbetti ad alta visibilità, sorrisi e mani strette. Ma nell’inquadratura — e qui scatta lo zoom — c’era anche un volto inaspettato: Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della Segreteria Politica Nazionale di Fratelli d’Italia. Non un’addetta ai lavori della Sanità o della Protezione Civile , ma una figura tutta interna alla catena di comando politico del Partito di maggioranza.

Botta e risposta

Arianna Meloni durante la visita al NUE 112

Il Partito Democratico, dal Consiglio regionale, non ha perso tempo a trasformare il dettaglio in questione di principio: “A che titolo?”, domandano. E soprattutto: perché portare un dirigente politico di Partito in un luogo che dovrebbe restare istituzionale, neutro, impermeabile alla propaganda? Il rischio, suggeriscono i Dem, è che il grazie ai lavoratori diventi anche passerella, e la passerella, si sa, non ha orari di servizio.

Da Fratelli d’Italia, la risposta è arrivata di rimbalzo e a volume alto. Paolo Trancassini parla di “polemica sterile e pretestuosa”, assicurando che non c’era nessuna strategia occulta ma solo un gesto di vicinanza. Anzi, rilancia: chi governa oggi, dice, si preoccupa delle condizioni di lavoro di chi resta in trincea anche nei giorni festivi, mentre “quando governava il Pd era più interessato alle poltrone”.

Arianna, il quadro e la cornice

La disputa, dunque, è servita. E si consuma tutta nel cortocircuito tra forma e sostanza, tra il dovere di rappresentare le istituzioni e la tentazione — sempre umana, sempre politica — di non separare troppo la cornice dal quadro .

In fondo, la politica italiana è maestra nel portare con sé, anche nei luoghi più tecnici, il proprio backstage. Così, mentre nei centri operativi si controllano mappe e linee di emergenza, fuori si aggiornano i bollettini di guerra: quelli della comunicazione, che non conoscono Ferragosto, né ferie, né zone franche.