Rocca nomina Scozzafava come direttore generale della Asl Lazio 0

Il presidente della Regione Rocca nomina Angelo Scozzafava direttore generale dell'Azienda regionale Lazio.0, al posto della commissaria Paola Longo. Incarico triennale dal 1° novembre 2026, con verifica dei risultati dopo ventiquattro mesi.

Dalla scrivania di Direttore Amministrativo della Asl Roma 3 a quella di Direttore Generale di Asl Lazio 0: dal 1° novembre Angelo Scozzafava cambia ufficio e, soprattutto cambia partita. Lo ha deciso il presidente della Regione Francesco Rocca, che gli affida per tre anni la struttura chiamata ad integrare i servizi tecnici, amministrativi e operativi della sanità laziale.

Non è un ospedale e non è una Asl tradizionale, eppure la nuova struttura Asl Lazio 0 incide sul coordinamento, sui processi amministrativi e sull’organizzazione della Sanità di tutto il Lazio. È la struttura regionale chiamata a razionalizzare e integrare servizi tecnici, amministrativi e operativi a supporto delle aziende del Servizio Sanitario Regionale.

La nomina

Angelo Scozzafava

Angelo Scozzafava prenderà il posto del commissario straordinario dell’Azienda Lazio 0, la dottoressa Paola Longo. Il Governatore lo ha stabilito con il decreto 47/VII, con cui recepisce la proposta n. 37620 del 5 ottobre 2026. Il documento è stato trasmesso oggi al Consiglio regionale per acquisire il parere della Commissione Consiliare Sanità. Di fatto una formalità burocratica che serve a dare alla nomina la veste del corretto percorso normativo.

Il decreto evidenzia che il dottor Angelo Scozzafava risulta iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, requisito indispensabile previsto dalla legislazione vigente.

Che cos’è Lazio 0

Cosa è la Asl Zero? Il progetto non sostituisce direttamente le singole ASL territoriali ma agisce come cabina di regia per ottimizzare l’efficacia e l’organizzazione della sanità regionale .

L’idea non è nuova: la sua istituzione venne teorizzata durante il secondo mandato di Nicola Zingaretti con Alessio D’Amato assessore alla Sanità che lo previdero nella legge regionale 115 del 2019, approvata dal consiglio nella seduta del 10 novembre 2021. All’epoca si parlava di “un’azienda di servizi sanitari per conto delle aziende sanitarie, snella, in grado anche di provvedere al reperimento di personale, composta da figure professionalmente valide e non attualmente reperibili nel perimetro del sistema sanitario”.

La versione modellata da Francesco Rocca è stata istituita con la legge regionale n. 17 del 30 novembre 2021. E stata approvata con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza organizzativa del sistema sanitario, attraverso l’integrazione funzionale di servizi tecnici e operativi di rilevanza regionale e l’esercizio di funzioni amministrative, gestionali e tecniche di supporto agli enti del servizio sanitario.

L’ente dunque svolge funzioni di supporto regionale e opera come struttura di integrazione dei servizi tecnici, organizzativi e amministrativi dell’intero servizio sanitario. In sostanza, rappresenta la piattaforma attraverso cui la Regione cerca di centralizzare alcune attività strategiche e migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

Non si tratta quindi di una Asl tradizionale o di un ospedale, ma di un organismo che incide direttamente sulle politiche di coordinamento, sui processi amministrativi e sull’organizzazione della sanità regionale.

Durata, compenso e controlli

La nomina a Direttore Generale di Scozzafava decorrerà dal 1° novembre 2026 e avrà una durata di tre anni. Per quanto riguarda l’aspetto economico, il decreto non quantifica espressamente l’importo della retribuzione ma rinvia al trattamento previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 14 maggio 2025, che disciplina i compensi dei Direttori Generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale.

Un passaggio non secondario riguarda il sistema di controllo previsto dalla normativa. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Regione sarà chiamata a verificare i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore generale. In caso di valutazione negativa, è prevista la decadenza dall’incarico.

Il significato politico

Francesco Rocca

Sul piano politico la scelta appare tutt’altro che neutra. Rocca affida infatti Lazio 0 a una figura che gode evidentemente della fiducia dell’amministrazione regionale e che viene collocata al vertice di una struttura destinata a incidere sempre di più sulle leve organizzative della sanità laziale.

La nomina arriva mentre la Regione prosegue il processo di riassetto del sistema sanitario regionale e rafforza il peso delle strutture centrali rispetto alla frammentazione territoriale. In questa prospettiva Lazio 0 rappresenta uno dei pilastri della strategia di governo della sanità immaginata dall’amministrazione Rocca: più coordinamento, maggiore centralizzazione delle funzioni tecniche e una gestione unitaria dei servizi di supporto.

Per questo motivo la nomina di Scozzafava va oltre la semplice assegnazione di un incarico dirigenziale. È una scelta che racconta la direzione politica che la Regione Lazio intende imprimere alla propria sanità nei prossimi anni. Basandosi sul ruolo sempre più centrale attribuito a Lazio 0, il nuovo direttore generale sarà chiamato a trasformare una struttura concepita come centro operativo regionale in uno dei motori effettivi della macchina sanitaria laziale.