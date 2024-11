Rocca spopola su “X” e Facebook

[LO STUDIO] Il Governatore del Lazio tra i più social secondo il rapporto Arcadia. Il presidente primeggia sulla piattaforma di Elon Musk, registrando il più alto coinvolgimento con gli utenti. Su Fb è secondo solo ad Alessandra Todde

Dai più prolifici ai più coinvolgenti, dai più seguiti ai più discussi: con l’avvicinarsi della fine dell’anno, per i presidenti delle Regioni italiane è il momento di tracciare un bilancio delle loro attività: amministrative e politiche. Ma anche sui social network. Il nuovo rapporto annuale di Arcadia, basato sui dati di Fanpage Karma, diffuso dall’Ansa, evidenzia i protagonisti principali delle piattaforme digitali. La presidente della Sardegna, Alessandra Todde, si distingue conquistando il primo posto nella classifica di coinvolgimento con gli utenti (engagement) sia su Facebook che su Instagram.

Diversa la situazione su X (precedentemente Twitter), la piattaforma dell’uomo più ricco del mondo, nonché spin doctor del Presidente degli Stati Uniti, Elon Musk. Su X a primeggiare è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nonostante un numero di follower relativamente basso (circa 2.000). E’ lui ad avere il maggior “engagement”, vale a dire il più alto coinvolgimento con gli utenti.

Su TikTok, invece, l’account con il maggior coinvolgimento è quello di Donatella Tesei, che però ha recentemente perso la sfida elettorale contro Stefania Proietti.

Temi dominanti e attività social

Luca Zaia, Governatore del Veneto

Nel periodo compreso tra novembre 2023 e novembre 2024, particolare attenzione è stata rivolta ai presidenti che hanno discusso con insistenza il tema dell’autonomia differenziata, come Vincenzo De Luca (Campania) e Luca Zaia (Veneto). Accanto a loro, si segnalano anche Roberto Occhiuto (Calabria) e Renato Schifani (Sicilia). Si sono fatti notare anche i profili di presidenti di Regioni in cui si è tornati al voto, come Alessandra Todde e Marco Marsilio (Abruzzo).

Alessandra Todde (Foto: Paolo Cerroni / Imagoeconomica)

Oltre a Todde, su Facebook spiccano per crescita di follower e capacità di coinvolgimento Francesco Rocca ed Eugenio Giani (Toscana). Sul fronte Instagram, Luca Zaia si conferma il leader assoluto con quasi 400.000 follower, oltre ad essere il governatore con il maggior numero di post pubblicati. In questa categoria, si distingue anche Massimiliano Fedriga, che ha condiviso ben 1.900 contenuti in un anno, piazzandosi terzo dopo Zaia e Giani.

La situazione su X (ex Twitter), l’ascesa di Tik Tok

Elon Musk, proprietario di X

Su X, detto già del Presidente della Regione Lazio, il primato delle interazioni per post va a Vincenzo De Luca, che registra anche il maggiore incremento di follower nell’arco dell’anno: ben 49.000 nuovi seguaci. TikTok, la piattaforma preferita dai più giovani, conta ancora una presenza limitata di governatori: solo 9 su 20 hanno un profilo attivo. Tuttavia, il social si conferma uno spazio rilevante per la comunicazione politica, con numeri significativi soprattutto per Alessandra Todde e Donatella Tesei.

Il sentiment online

Attilio Fontana (Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica)

Sul fronte del sentiment, per il secondo anno consecutivo, Attilio Fontana (Lombardia) ottiene la percentuale più alta di approvazione, con il 78% di mood positivo. Per quanto riguarda le interazioni e le reazioni complessive, Alessandra Todde domina la scena con 1 milione di reaction, seguita da Vincenzo De Luca e Luca Zaia.

L’analisi di Arcadia evidenzia come i presidenti di Regione abbiano intensificato l’utilizzo dei social per connettersi con i cittadini, privilegiando contenuti che promuovono interazione e discussione. Dai risultati emerge un panorama diversificato, dove ogni piattaforma offre opportunità uniche di comunicazione e visibilità.