Rocca taglia le tasse regionali: la soglia sale a 35mila euro

Meno Irpef fino a 35mila euro, meno Irap per giovani e montagna, terreni gratis ai giovani agricoltori. Rocca rivendica, Leodori parla di spot. Il debito regionale, dice la Regione, dovrebbe scendere sotto i 7 miliardi.

Nel cedolino di chi guadagna meno di 35mila euro c’è una riga che passa senza fare rumore, una voce di poche cifre con un nome da ufficio tributi: addizionale regionale. È l’imposta sui redditi che si paga alla Regione ogni anno, in proporzione a quello che si paga allo Stato. Dal 2027, se i conti presentati oggi reggeranno al voto, quella riga si accorcia. Sparisce la maggiorazione dell’1,6%, resta lo 0,5% che paga ogni contribuente.

Il presidente Francesco Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini hanno presentato oggi la Legge di Stabilità 2027 ed il Bilancio di Previsione 2027-2029 della Regione Lazio. Hanno assestato un colpo d’ascia sui conti riducendo di oltre 2/3 l’Irpef Regionale, l’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche che paghiamo ogni anno sul Mod.730 o sul Mod. Redditia seconda che siamo lavoratori dipendenti o titolari di Partita Iva.

Per i redditi fino a 35mila euro c’era una maggiorazione regionale dell’1,6% dovuta ai conti disastrati che dovevano essere rimessi in ordine. Non si applica più. E per un contribuente che si ferma proprio a quel tetto il beneficio, secondo le cifre fornite oggi dal Governatore e dall’assessore, vale 320 euro rispetto all’anno d’imposta precedente.

Fino allo scorso anno l’esenzione toccava solo chi non superava i 15mila euro: con questa manovra la soglia sale di ventimila euro, ed è qui il vero cambio di scala. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è trasformare il miglioramento dei conti in benefici per famiglie, imprese e comunità locali.

I giovani, la montagna, le cooperative

Sul fronte delle imprese il bersaglio è l’Irap. La maggiorazione salta per le attività nate nel 2027 da under 35 con un valore della produzione fino a 500mila euro. Restano confermate quattro agevolazioni:

per le attività con sede nei comuni montani alla data di entrata in vigore della legge, con tetto a un milione;

alla data di entrata in vigore della legge, con tetto a un milione; per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore , con lo stesso tetto;

, con lo stesso tetto; per le imprese che trasferiscono nel Lazio sede legale e operativa nel corso del 2027, che ne godono per i primi tre esercizi;

per le cooperative sociali di tipo B, quelle che inseriscono al lavoro persone svantaggiate: la maggiorazione scende dallo 0,92% allo 0,46%, dimezzata ma non cancellata.

Il Dopo di noi

La novità più singolare è un credito d’imposta pari al 70% delle erogazioni liberali di società, fondazioni (anche bancarie) e altri soggetti ammessi, fino a 50mila euro per beneficiario. Serve a sostenere progetti per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che potranno essere realizzati da soggetti pubblici e privati, cooperative sociali ed enti ecclesiastici.

Una misura separata prevede un ristoro per le famiglie che mettono a disposizione immobili per questi progetti, coprendo le spese di manutenzione e gli oneri fiscali connessi.

Rocca dice di sperare che il credito aiuti a trovare i luoghi dove far vivere il Dopo di noi.

La terra, la casa, il gasolio

Per l’agricoltura la manovra apre una strada che somiglia a un’eredità: terreni di proprietà della Regione e di Arsial concessi gratuitamente ai giovani, con procedure pubbliche e un progetto d’impresa che ne dimostri la sostenibilità.

L’ostacolo che la Regione dice di voler abbattere è la disponibilità della terra e il costo per averla. Dopo un percorso di dieci anni, rispettate le condizioni, si potranno comprare al 50% del valore di riferimento.

Dieci milioni vanno invece a contenere il caro carburante agricolo, che ha eroso i margini di imprese e filiere. Per le case nasce un Fondo regionale di garanzia per la riqualificazione energetica: la Regione potrà garantire fino all’80% dei finanziamenti degli istituti di credito a condomìni e proprietari, fino al 90% per le famiglie economicamente più fragili. Lo scopo dichiarato è far calare consumi e bollette.

Il denaro per i territori

Dentro un tetto di riscrizione dell’avanzo di amministrazione di 575 milioni, 87 milioni vanno ai Comuni (esclusi i cinque capoluoghi) per interventi di interesse locale. La Regione li descrive come una scelta che riconosce il ruolo dei piccoli e medi Comuni, e li immagina tradotti in strade più sicure, infrastrutture, scuole, spazi pubblici, interventi ambientali e centri storici .

Gli enti conosceranno le assegnazioni prima: la scadenza per individuare gli interventi è anticipata al 30 aprile di ogni anno. Poi 1,5 milioni in tre anni, dal 2027 al 2029: per manutenzione, sicurezza e certificazione degli impianti di risalita. E 2,5 milioni per i servizi scolastici nei comuni fino a 5mila abitanti, che per la prima volta non sono più solo quelli montani.

Aggiungono 20,8 milioni per le utenze domestiche vulnerabili, già previsti dalla legge regionale 23/2026, e 10 milioni per il trasporto pubblico di Roma Capitale. Tra le misure figura anche l’istituzione dei Parchi geotermici regionali.

I conti

La premessa di tutto, rivendica l’amministrazione, è il risanamento. All’inizio della legislatura la Regione dichiara disavanzi strutturali (sanitari e non) e un debito finanziario oltre i 23 miliardi, che a fine 2026 dovrebbe stare sotto i 7. Nel 2024 ha estinto in anticipo due piani di rientro, da 655 milioni (disavanzo di parte corrente del rendiconto 2014) e da 171 milioni (disavanzo accertato dalla Corte dei conti sul rendiconto 2022).

Ha anche coperto in anticipo la quota residua del fondo di dotazione negativo del servizio sanitario regionale, oltre un miliardo, e lo stock di perenzione al 31 dicembre 2024, sopra i 600 milioni.

Il rendiconto 2025 chiude con un risultato di amministrazione positivo di 321 milioni 775mila 714 euro e 21 centesimi, certificato dalla Corte dei conti. E la conferma dell’avanzo a fine 2026 è, per la Regione, il presupposto della manovra fiscale.

Secondo i conti di Francesco Rocca e Giancarlo Righini, ci sono 475 milioni destinabili a investimenti senza nuovo debito, 32,8 dei quali già usati nel 2026, e in tutta la legislatura non è stato contratto debito nuovo: gli investimenti sono stati pagati con il surplus di parte corrente.

Per il 2027 la Regione indica l’uscita definitiva dal piano di rientro della Sanità. A quel punto, ha detto Righini, si impegna a rimuovere lo 0,5% di addizionale per il 2028. La nota scritta è più prudente: la Regione promuoverà le iniziative necessarie, anche con proposte di modifica della legislazione nazionale, salvaguardando gli equilibri di bilancio.

Applausi e frecciate

Enrico Coppotelli con Francesco Rocca

Rocca parla di una manovra che era tra i «nostri migliori auspici», Righini di un lavoro «di cui siamo orgogliosi». Cgil e Cisl plaudono e rivendicano le proprie proposte e mobilitazioni.

Il segretario regionale del Pd, Daniele Leodori, accoglie la misura con soddisfazione ma la legge come una restituzione tardiva: la Giunta ripropone, dopo quattro anni, un provvedimento già deliberato nell’ultimo anno della scorsa legislatura, e il momento scelto sa di «spot elettorale».

Da Fratelli d’Italia il deputato Marco Perissa, presidente della federazione romana, e il gruppo capitolino spostano il tiro sul Campidoglio: il sindaco Roberto Gualtieri faccia lo stesso con l’addizionale comunale, per alleggerire i romani.

Il voto in aula

Resta il passaggio decisivo. Entro 48 ore l’approvazione in Giunta, poi il Consiglio regionale, dove arriverà il confronto con le opposizioni. Rocca, che il copione lo conosce, lo annuncia con una punta di sfida: è «proprio curioso» di sentire quali obiezioni arriveranno.