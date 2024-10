Rocca: “Vado in Usa e se non risolvete al ritorno faccio io”

Il presidente della Regione ribadisce: al suo ritorno dal viaggio negli States vuole una soluzione alla crisi. Altrimenti provvederà lui. L'apprezzamento a Gualtieri. E la "doppia morale della sinistra”

«Andrò una settimana tra Chicago e Washington per impegni istituzionali, al ritorno vediamo cosa accade. Se non si è risolto in quei giorni farò le mie valutazioni»: il Governatore del Lazio Francesco Rocca lo ha detto oggi a margine di una conferenza stampa in Consiglio Regionale. Ma il problema è che non ci sono appuntamenti fissati sull’argomento nei prossimi giorni nelle agende dei Segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Non ha in programma tavoli di coalizione l’onorevole Paolo Trancassini (FdI), tantomeno il senatore Claudio Fazzone (FI) e idem Davide Bordoni (Lega). È ad un punto morto la crisi aperta da Forza Italia all’inizio dell’estate, reclamando un riequilibrio della Giunta regionale: ha raddoppiato i suoi Consiglieri ma ha lo stesso numero di assessori che ha la Lega rimasta in Aula con un solo rappresentante. In soldoni: Forza Italia ha 7 Consiglieri e la Lega 1 Consigliere ma entrambe esprimono 2 assessori in Giunta.

Doppia morale della sinistra

Il sindaco Roberto Gualtieri

Gli incontri dei giorni scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto. Per non gettare la Regione Lazio nel caos, Forza Italia si è impegnata a garantire i numeri in Aula durante la seduta per l’approvazione del Documento di Economia e Finanza e del Collegato. Erano oltre 70 giorni che il Consiglio non si riuniva, proprio per il timore che gli azzurri potessero far saltare la seduta, come avvenuto in precedenza. Ma è una tregua armata: Forza Italia ha già fatto sapere più volte che potrebbe passare all’appoggio esterno.

Nel Lazio lo stallo in giunta “si risolve. Adesso stiamo lavorando, in Consiglio si sta andando avanti e vedremo” ha garantito questa mattina Rocca. ha annunciato il viaggio negli States “al mio ritorno vediamo cosa accade. Se non sarà risolta in quei giorni, poi farò le mie valutazioni“.

Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Le opposizioni di centrosinistra stanno assediando il governo Rocca. Il presidente risponde che “ancora uan volta mi sembra che la sinistra sia il regno della doppia morale. Predicano benissimo, molto meglio a volte del centrodestra, ma razzolano cento volte peggio. Questo mi sembra emergere“. A cosa si riferisce?

Agli strappi nel Pd conseguenti al rimpasto lampo in giunta deciso l’altro giorno dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Proprio nel pieno del Consiglio regionale, Rocca aveva ammirato la rapidità di Gualtieri nel realizzare il rimpasto. “Non mi rimangio quelle parole” ha aggiunto Rocca. “Gualtieri è stato abilissimo perché nel giorno del termovalorizzatore, che il giorno dopo avrebbe avuto le paginate sui giornali, la sera stessa quatto quatto ha fatto il rimpasto”.

Non giudico in casa di altri

Sulle reazioni in casa Pd, non proprio di giubilo, Rocca dice “Politicamente ci sono sempre ricadute quando tocchi una giunta, io ho già difficoltà in casa mia figurarsi se mi metto a sindacare le questioni altrui, ma comunicativamente ha fatto una mossa abile“.

Sul fronte Campidoglio, in serata non trova conferme l’indiscrezione secondo la quale dopo il rimpasto lampo il sindaco Gualtieri potrebbe effettuare una terza sostituzione aumentare il numero di cambi nella sua Giunta. Ipotesi che è stata collegata ai mugugni in quella parte del Pd romano che non ha apprezzato l’effetto lampo delle sostituzioni ma avrebbe preferito essere consultata.

Sulla mancata consultazione delle altre aree Pd e degli alleati però, dal Campidoglio dicono che il sindaco ha provato a contattare il Segretario Dem romano Enzo Foschi ma era in una zona senza campo, il Segretario regionale di Europa Verde s’è scoperto che non era stato chiamato in quanto Gualtieri aveva avvisato direttamente Nicola Fratoianni.

Ipotesi dialogo

Claudio Mancini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

L’impressione è che si stia cercando di ricostruire, a fari spenti, un dialogo tra le varie sensibilità interne e l’intera area Prog. Manovre che puntano a costruire da subito il caposaldo per la rielezione del sindaco Gualtieri, spianando anche la strada alle prossime elezioni Regionali del Lazio, nelle quali i manciniani – all’interno di un equilibrio – potrebbero non avere particolari rivendicazioni da avanzare.

Il dialogo potrebbe passare anche per il riassetto del gruppo dirigente Pd del Lazio ed un eventuale puntellatura della Giunta comunale di Roma. I rumors (anche in questo caso però non trovano conferme) parlano di un assessorato da riconoscere o ad Areadem o agli zingarettiani.

Ma molto dipende dalla volonta e dalla capacità di avere un quadro unito.