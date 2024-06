Rocca ‘vede’ la sfida di Forza Italia: convocato il Consiglio

Il governatore del Lazio accetta la sfida di Forza Italia. E convoca il Consiglio Regionale. Per vedere come si comporteranno gli esponenti azzurri: volevano boicottare i lavori d'Aula per reclamare il rimpasto in Giunta.

“Vedo!”: come nelle partite a poker. Il governatore del Lazio Francesco Rocca ha scelto di non farsi mettere all’angolo da Forza Italia. Ha accettato la sua sfida: ha convocato il Consiglio Regionale del Lazio nel quale mettere gli otto consiglieri azzurri di fronte alle loro responsabilità politiche. Se non si presenteranno sarà crisi politica nella Regione simbolo per Fratelli d’Italia .

La forzatura del blocco

Forza Italia aveva deciso di logorare il Governatore: bloccando le sedute del Consiglio. Un modo per reclamare il rimpasto nella Giunta con cui tenere conto dei nuovi equilibri maturati da un anno a questa parte. Il senatore Claudio Fazzone ha raddoppiato il numero dei Consiglieri eletti, imbarcando i fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle e svuotando letteralmente la Lega. Alla quale è rimasto un solo Consigliere in Aula. Ma nonostante questo ha due assessori. Esattamente lo stesso peso politico di Forza Italia che ora vale quattro volte il carroccio.

Francesco Rocca è scettico. E restio. Per lui i rapporti di forza sono quelli usciti dalle urne che lo hanno eletto Governatore del Lazio. Per una questione di correttezza politica e per una operativa: “se passa questo principio, chi non viene accontentato con il rimpasto si sposta in un altro Gruppo e noi dobbiamo rimettere mano alla Giunta. Sarebbe un continui rimpasto” ha detto nella sostanza ai suoi.

Una posizione di fronte alla quale Forza Italia s’è messa di traverso. Nei giorni scorsi il capogruppo Giorgio Simeoni ha detto no alla convocazione del Consiglio. Quando la cosa è venuta a galla s’è trasformata in un caso politico. Il Governatore Rocca s’è sentito tirato per la giacca, spinto verso l’angolo. Ha detto “Vedo” e convocato il Consiglio.

Il messaggio chiaro

Lo ha fatto lanciando un messaggio chiaro a Forza Italia. Il Capogruppo alla fine ha acceso il semaforo verde ed anche per Forza Italia c’è stato il via libera alla seduta.

Il Consiglio regionale si riunisce mercoledì 26 giugno. Non ha argomenti urgenti da trattare: nell’Ordine del Giorno sono state inserite inserite 44 interrogazioni a risposta scritta ed una Proposta di Deliberazione Consiliare.

C’è un po’ di tutto. Si va dall’interrogazione Bonafoni sulla “Manifestazione fascista organizzata a Nettuno” a quella di Marotta sullo sciopero ed i licenziamenti all’Autorità Portuale di Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta. Mentre D’Amato chiede lumi sui conti della Sanità c’è Zeppieri che vuole sapere cosa intendono fare del Forlanini. Eleonora Mattia chiede a che punto è la Legge regionale votata ai tempi di Zingaretti con cui si pareggiavano gli stipendi tra uomini e donne nel Lazio.

La Proposta di Deliberazione Consiliare nasce da un’iniziativa del Presidente d’Aula Antonello Aurigemma “ in attuazione della decisione adottata dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 22 maggio 2024, concernente la convalida dell’elezione a Consigliere Regionale di Giulio Menegali Zelli Iacobuzzi”. Mister preferenze a Vetralla, 57 anni, imprenditore agricolo, è stato più volte consigliere comunale e provinciale: è subentrato alla scomparsa della consigliera Valentina Paterna. (Leggi qui: Lutto in Regione, è morta la Consigliera Paterna).

Cosa può succedere

Chiaro che non ci sia molto da discutere. E che la convocazione sia solo un pretesto politico per vedere le carte e capire fino a che punto intende spingersi Forza Italia.

Altrettanto chiaro che gli azzurri non sono degli sprovveduti. Logorare non significa né lacerare né spezzare. La consiliatura è lunga: capiteranno sedute nelle quali gli otto voti di Forza Italia saranno strategici. Ed a quel punto poco si potrà fare con le improvvise emergenze urologiche di uno o due dei presenti: un motivo per uscire dall’Aula al momento giusto si trova sempre.

