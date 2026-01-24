Roccaraso, il giorno delle idee che camminano

La seconda giornata della kermesse leghista a Roccaraso entra nel vivo: sicurezza, giustizia e sviluppo diventano assi programmatici. Tra identità e governo, la Lega prova a trasformare il dibattito in direzione politica.

La prima giornata era servita a contarsi. La seconda, a misurare la profondità del progetto. A Roccaraso e Rivisondoli, la convention della Lega Idee in Movimento ha confermato di non essere una semplice vetrina ma un laboratorio politico dove il Partito prova a dare sostanza alla parola “identità”. (Leggi qui: Roccaraso, la Lega risale in quota e si conta).

Il motore organizzativo batte come il mitico Boxer delle Volkswagen negli Anni ’70, porta la firma di Claudio Durigon, senatore e sottosegretario che ha voluto radunare sui monti d’Abruzzo non solo dirigenti, ma amministratori, tecnici: mondi diversi chiamati a confrontarsi. Non per fare propaganda ma per costruire indirizzo.

Claudio Durigon a Roccaraso

La presenza compatta della delegazione della provincia di Frosinone – guidata da Nicola Ottaviani, Mario Abbruzzese e Pasquale Ciacciarelli – ha rafforzato un messaggio chiaro: il territorio resta la spina dorsale della Lega. Non un richiamo retorico ma una scelta politica rivendicata.

Qui il “movimento” non è agitazione ma trasformazione del pensiero in responsabilità. Le idee, se non camminano sulle gambe delle decisioni, restano buone solo per i manifesti. È questa la cornice dentro cui si sono mossi gli interventi più densi della giornata.

Zaia c’è, anche da remoto: la destra che non ha paura dei temi scomodi

Alla kermesse della Lega a Roccaraso Luca Zaia c’è, anche se solo in collegamento.

L’albergo dei ritiri calcistici a Rivisondoli, trasformato per tre giorni in quartier generale del Carroccio, ha un’aria un po’ cloroformizzata: i cronisti restano confinati al piano di sotto, costretti a seguire tutto in streaming. Ma Zaia, anche a distanza, non rinuncia a dire la sua.

Il pubblico a Roccaraso

Intervistato dal vicesegretario Claudio Durigon, a un certo punto prova a spostare l’asse del ragionamento. E lo fa con una chiarezza che, evidentemente, mette a disagio qualcuno. «Sono convinto che vinca sempre una destra liberale», dice. E poi affonda: «Una destra liberticida, troppo concentrata su aspetti fondamentalisti, non può portare i risultati che i cittadini si aspettano».

Il punto centrale è politico, non filosofico. «Il centrodestra, e sottolineo centrodestra, non deve avere complessi di inferiorità». Perché esiste un’area moderata che chiede interlocutori, non silenzi.

Luca Zaia (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Da qui il passaggio più delicato: il fine vita. «Davanti a un tema cruciale come questo non abbiamo un Parlamento in grado di esprimersi. Ci vuole una legge in questo Paese». Zaia lo dice nel rispetto di chi è favorevole e di chi è contrario ma il messaggio è chiaro: non affrontare i temi non li fa sparire. «Essere di centrodestra non vuol dire eliminare argomenti e lasciarli in mano a qualcun altro». E ancora: «Unioni civili, eutanasia, ambiente non sono temi di qualcun altro». I cittadini, avverte, non ragionano per compartimenti ideologici.

Sul tema dei diritti arriva la frase più spigolosa: «Dobbiamo avere il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo». A quel punto, però, Zaia stava parlando troppo. O forse troppo chiaramente. E così Durigon taglia corto e cambia domanda. Peccato. Perché quella voce fuori campo raccontava una Lega che ancora fatica a fare i conti con se stessa. Che fatica ad uscire da un cliché antico ed a comprendere che al centro c’è una massa enorme di elettori rimasti senza più un riferimento. Come hanno dimostrato i voti ed il consenso rastrellati a Frosinone e le diecimila tessere sottoscritte nel Lazio.

Infrastrutture, PIL e ZES: lo sviluppo come scelta politica

Non a caso, accanto ai temi identitari, la giornata ha dedicato ampio spazio a economia e infrastrutture, nel panel coordinato da Nicola Ottaviani. Un confronto che ha messo insieme vertici delle reti nazionali e istituzioni economiche. Al tavolo: Stefano Donnarumma per Ferrovie dello Stato, Vito Cozzoli per Autostrade e Giosy Romano, presidente della ZES Unica.

Nicola Ottaviani

I numeri parlano chiaro: l’Italia investe oltre il 3,5% del PIL in infrastrutture, più della media UE e degli Stati Uniti. Una macchina che oggi funziona grazie anche al PNRR. Ma la domanda strategica è un’altra: cosa succede quando il PNRR finirà? La risposta converge su un punto: servono nuove forme di capitale pubblico per mantenere stabile il rapporto tra investimenti e crescita.

Sul tema ZES, Romano ha aperto uno spiraglio decisivo per il Lazio: nessun ostacolo tecnico o normativo all’estensione. Gli indicatori economici ci sono, il quadro europeo lo consente. La ZES, ha ribadito, deve guardare ai sistemi economici, non ai confini amministrativi. Una posizione che la Lega fa propria.

Ciacciarelli e la base: la politica che riparte dal basso

Nel mosaico della seconda giornata di Roccaraso, l’assessore regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli ha rappresentato il punto di caduta più concreto tra identità e governo. Meno slogan, più struttura. Meno evocazioni, più metodo.

Claudio Durigon e Pasquale Ciacciarelli

L’assessore alla protezione Civile del Lazio ha rivendicato con nettezza il senso profondo dell’operazione voluta dalla Lega: «Il rafforzamento della base di Partito è la conditio sine qua non per dare una prospettiva positiva e concreta alla nostra visione di Paese». Una frase che, a Roccaraso, ha assunto il valore di una linea politica.

Per Ciacciarelli, la tre giorni abruzzese non è stata una celebrazione autoreferenziale, ma un momento di formazione e confronto reale. Un’occasione per mettere attorno allo stesso tavolo amministratori, dirigenti, quadri intermedi. Perché – è il ragionamento – senza una classe dirigente preparata, nessuna idea regge alla prova del governo.

I principi tradotto in atti

Nel suo intervento, Ciacciarelli ha richiamato i temi affrontati durante la giornata: dalla riforma del caregiver alla ZES, dallo sviluppo infrastrutturale al referendum sulla separazione delle carriere. Temi diversi, ma legati da un filo comune: la necessità di tradurre i principi in atti amministrativi, evitando che restino bandiere buone solo per le campagne elettorali.

Mario Abbruzzese, responsabile Organizzazione della Lega per il Lazio

«Sono argomenti che affrontiamo quotidianamente nella nostra attività di amministratori», ha sottolineato, rimarcando come il confronto serva a far maturare riflessioni condivise, non a imporre linee calate dall’alto. Da qui il ringraziamento esplicito al sottosegretario Claudio Durigon, indicato come il regista di un’operazione politica che punta a ricostruire il rapporto tra Partito e territorio, dopo anni in cui la politica ha spesso parlato sopra, e non con, le comunità locali.

Roccaraso, in questo senso, diventa un modello. Non perché risolva tutto, ma perché prova a rimettere in moto un meccanismo essenziale: la politica come organizzazione, non come improvvisazione.

Sicurezza e giustizia: la linea senza infingimenti

Tra i contributi, quello di Andrea Amata, capogruppo della Lega in Consiglio provinciale di Frosinone e coordinatore del Comitato Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile. Ha affrontato il tema della sicurezza senza giri di parole, collegandolo direttamente alla battaglia per il referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura.

Andrea Amata

Il punto è netto: educazione e prevenzione sono necessarie, ma non sufficienti. A esse deve affiancarsi la repressione, intesa come presenza reale dello Stato e certezza della pena. In caso contrario, lo Stato appare debole e alimenta insicurezza.

È in questo quadro che Amata ha rivendicato le battaglie storiche della Lega: rafforzamento delle forze dell’ordine, impiego dei militari nelle aree più sensibili, lettura non ideologica del rapporto tra immigrazione e criminalità. I numeri citati – una quota di reati sproporzionata rispetto al peso demografico dell’immigrazione – vengono indicati come un dato da affrontare, non da rimuovere. Sul tema immigrazione, Amata ha richiamato l’esperienza di governo di Matteo Salvini al Viminale: «La priorità era riportare l’immigrazione clandestina nella legalità». Una linea che portò al crollo degli sbarchi e che, nonostante il processo subito dal leader leghista, è stata – ha ricordato – pienamente legittimata dall’assoluzione finale.

Da qui il passaggio sulla giustizia: «La giustizia è bendata per garantire imparzialità». Ma se accusa e giudice appartengono allo stesso ordine, la bilancia perde equilibrio. La separazione delle carriere viene così presentata come una riforma di civiltà, necessaria per rendere effettivo il giudice terzo.