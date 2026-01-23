Roccaraso, la Lega risale in quota e si conta

La tre giorni della Lega a Roccaraso rilancia identità, territori e amministratori come ossatura del partito. Tra ritorno delle Province, modello Lazio e tensioni nel centrodestra, il confronto interno diventa il vero terreno politico verso le prossime sfide.

Roccaraso, alta montagna e aria sottile. Qui la Lega ha aperto la sua tre giorni, battezzata con un titolo che suona come una promessa: Idee in Movimento. Il sipario si è alzato con un ringraziamento al sindaco ospitante e con i saluti di Claudio Durigon: ha fatto subito capire che non sarebbe stata una passerella ma una conta politica.

Durigon ha parlato di accoglienza e organizzazione, certo. Ma poi ha girato la clessidra. E il discorso è diventato politico, nel senso più classico del termine: territori, base, amministratori. Quelli che tengono aperte le sezioni, che rispondono al telefono, che prendono voti e anche qualche schiaffo. Per il vicesegretario, sono loro “il vero motore del partito”. Tradotto: senza la provincia, Roma resta sola.

Rivogliamo le Province

La tre giorni, ha spiegato, non nasce per applaudire ma per lavorare. Tavoli, panel, idee da mettere a terra. E soprattutto un obiettivo dichiarato: rafforzare l’identità nazionale della Lega, rilanciandone l’orgoglio di appartenenza. La formula è la solita, ma efficace: passione, dedizione, politica del fare. Nel solco di Matteo Salvini.

Poi è arrivato il tema che scalda i vecchi militanti. Roberto Calderoli, dal palco, ha rilanciato senza troppi giri di parole il ritorno all’elezione diretta delle Province. “Ci stiamo lavorando dall’inizio della legislatura” ha ricordato, citando il voto recente in Friuli-Venezia Giulia come possibile apripista nazionale. Un messaggio chiaro: la Lega vuole rimettere le mani sull’architettura dello Stato locale.

“Il ritorno all’elezione diretta delle Province – ha detto Calderoli – è una volontà non solo mia ma della Lega. Ricordo che ci stiamo lavorando fin dall’inizio di questa legislatura e che eravamo arrivati anche a buon punto in commissione. Proprio l’altro ieri il Senato ha votato per la reintroduzione delle Province in Friuli-Venezia Giulia e confido possa essere un trampolino di lancio per riprendere il percorso anche a livello nazionale“.

Abbruzzese, Ciacciarelli ed i territori

Matteo Salvini lo aveva annunciato due anni fa durante una riunione del Direttivo Regionale del Lazio: aveva già individuato la data, il 2026. (Leggi qui: Salvini annuncia ai suoi: “Nel 2026 tornano le Province”).

Mario Abbruzzese e Pasquale Ciacciarelli

E proprio il metodo del Lazio, sul piano politico ed amministrativo sta facendo scuola nel Partito. L’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha spiegato all’assemblea i risultati ottenuti nel Lazio, dalla riforma dell’Urbanistica alla semplificazione nelle procedure: hanno consentito di recuperare sottotetti e locali commerciali dismessi per trasformarli in spazi abitativi proprio in un momento nel quale ce n’è bisogno. Il riassetto dei porti che promette di rilanciare la cantieristica, il rimessaggio, il polo della nautica. La riorganizzazione della Protezione Civile per una risposta più efficace alle emergenze.

Il Responsabile Organizzazione del Lazio Mario Abbruzzese ha spiegato come si è riusciti a centrare il traguardo dei 10mila tesseramenti. Merito – ha detto – di un Partito credibile, strutturato, riconoscibile nei volti dei suoi amministratori, scalabile in base alle regole interne che premiano la capacità di mobilitazione e di aggregazione.

Il caso Frosinone e lo scontro interno al centrodestra

Matteo Salvini ed Antonio Tajani (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

I rapporti con gli alleati sono tesi un po’ dappertutto: sindrome da elezioni imminenti, lasciano capire i vari interventi. La tensione è in Parlamento come a Frosinone. Il duello tra Matteo Salvini e Antonio Tajani segna in questi giorni una nuova escalation: alleati costretti a convivere ma sempre più in competizione. Una rivalità antica e che oggi si riaccende su banche, Rai, politica estera e nomine. Lo impongono le elezioni: i Partiti devono marcare distanze e confini ed attrarre elettori.

Forza Italia alza il tiro sognando la riconquista del Nord e rilanciando un’identità liberale ed europeista, anche con il sostegno della famiglia Berlusconi. La Lega, dal canto suo, insiste su temi identitari e sovranisti, aprendo fronti polemici su tasse, canone Rai, Ucraina e accordi europei. Le tensioni si moltiplicano in Parlamento e nel governo, tra accuse reciproche, dispetti procedurali e continui distinguo. Nessuno però rompe davvero: la legislatura va portata a termine. Ma dentro Fratelli d’Italia cresce la convinzione che serva un nuovo patto di coalizione, perché questa volta il “tutto si aggiusta” sembra meno scontato del solito.

Mario Abbruzzese e Riccardo Mastrangeli a Roccaraso

Il punto di caduta è Frosinone, dove il sindaco di indicazione leghista Riccardo Mastrangeli sta vivendo sotto assedio ormai da due anni. A stingere il cerchio non sono le opposizioni ma proprio quella Forza Italia e quei Fratelli d’Italia con i quali ha vinto alle urne nel 2022. Ed è sempre più esplicita la richiesta FdI di esprimere il prossimo candidato sindaco del capoluogo. (Leggi qui: Aspettando il PD: le verità sospese dell’opposizione a Frosinone).

Confronto aperto

A chiudere, in collegamento, Salvini. Ha rivendicato il confronto aperto anche con chi la pensa diversamente: “Non perché abbiamo cambiato idea, ma perché amiamo il confronto”. Poi la stoccata finale, da segretario navigato: 500 sindaci in tutta Italia, fuori dalla Lega c’è il deserto.

Roccaraso segna una tappa. La prossima è già in agenda: 18 aprile, Milano, sicurezza e immigrazione. La montagna intanto ha parlato. E la Lega ha preso appunti.