Roma, finalmente Capitale. Ma non chiamatela Regione

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale che conferisce a Roma potestà legislativa e autonomia finanziaria. Una riforma che, per la prima volta, riconosce l'importanza di Roma come Capitale d'Italia. Ponendo sfide e responsabilità future.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Roma non è una città come le altre e presto avrà i poteri che spettano a una vera Capitale. Con il via libera dei Consiglio dei ministri al disegno di Legge Costituzionale oggi è stato compiuto un primo passo fondamentale per dare alla città eterna quello che merita. Ovvero: potestà legislativa e autonomia finanziaria. Dopo decenni di declamazioni, buone intenzioni e riforme abortite, Roma inizia a somigliare – giuridicamente parlando – a ciò che è sempre stata nella sostanza: una Capitale. Con la C maiuscola.

Non una città qualsiasi, non un Comune qualunque ma il cuore pulsante (seppur spesso in fibrillazione) dello Stato italiano.

Via libera dal Governo

Il primo Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge costituzionale che – modificando l’articolo 114 della Costituzione – conferisce a Roma una potestà legislativa su undici materie. Tra queste: Trasporti, Turismo, Edilizia pubblica, Cultura, commercio. E, soprattutto, Autonomia finanziaria.

Una rivoluzione? Sì, ma con garbo. Non si tratta della creazione di una nuova Regione ma del riconoscimento di uno statuto speciale. Roma non diventa un ibrido tra Bruxelles e Parigi, né una Washington con il Campidoglio (quello vero) alle spalle. Ma si emancipa dal paradosso per cui la Capitale d’Italia era l’unica, tra le grandi capitali d’Europa, a non avere poteri speciali.

E qui c’è da rilevare un fatto: il disegno è bipartisan. Anzi, meglio dire interistituzionale. Lo firma il Governo ma ci mette la faccia anche il sindaco Roberto Gualtieri. Lo rivendica Giorgia Meloni, ma lo benedice Antonio Tajan i, che lo definisce un “compimento della visione di Berlusconi”. Casellati lo chiama “legge rinforzata”, De Priamo (Fratelli d’Italia) spiega che non nasce una Regione ma “un ente a sé”. E il sindaco Gualtieri, con finezza democristiana, si aggrappa alla parola “condivisione” come a un rosario: l’ha ripetuta cinque volte in venti minuti.

Ora il nodo: l’attuazione

Mario Abbruzzese

C’è un ddl costituzionale e ci sarà una legge ordinaria. I due binari dovranno procedere insieme. Perché è noto: in Italia le riforme spesso partono con squilli di tromba e finiscono nell’oblio delle commissioni parlamentari. Gualtieri chiede che il testo venga “condiviso” durante tutto l’iter. Più che un auspicio, è una preghiera.

Una vittoria? Sì. Ma resta l’ammonimento. Perché se da un lato è stato posto rimedio a una lacuna istituzionale evidente, dall’altro sarà necessario vigilare affinché Roma non diventi ancora più autoreferenziale. Le parole di Mario Abbruzzese (Lega) sono indicatrici: “Con questo provvedimento, Roma non si mangerà più tutte le risorse”. Come a dire: sì alla Capitale forte, ma basta con la Capitale cannibale.

Meglio tardi che mai

Questa riforma è giusta. È tardiva. È necessaria. Ma non è la panacea. A Roma si è dato finalmente uno status, ora serve dimostrare di saperlo usare. Una città con potestà legislativa non diventa virtuosa per decreto. È come mettere in mano una Ferrari a un neopatentato: serve testa, serve visione, serve coraggio.

E magari – per una volta – anche una burocrazia che non risponda solo alla logica dell’autoconservazione. Roma Capitale può finalmente diventare ciò che è sempre stata nel cuore degli italiani. Ma stavolta, ci si gioca tutto. Anche la credibilità di una riforma che si è fatta attendere quasi quanto l’apertura della Metro C. E qui, come si sa, il margine d’errore è (pericolosamente) romano.