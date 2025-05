Roma-Latina, pubblicato il bando per l’autostrada

Partono le procedure per progettazione, realizzazione e gestione del collegamento tra Tor de' Cenci e Borgo Piave. Durigon: "Un'opera attesa da decenni che finalmente vede la luce"

Dopo anni di annunci, stop, ricorsi e ripartenze, l’autostrada Roma-Latina entra finalmente nella fase operativa. È stato pubblicato il bando per l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale lungo la tratta Tor de’ Cenci–Latina Borgo Piave, il cuore del tracciato pensato per rivoluzionare i collegamenti tra la Capitale e l’Agro Pontino.

Ad annunciarlo è un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definendo la pubblicazione un passo “significativo, atteso da tempo e fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini”. Un passaggio decisivo che segna, per la prima volta dopo anni di impasse, l’avvio formale dell’iter verso la realizzazione concreta dell’opera, considerata strategica non solo per la provincia di Latina, ma per tutto il sistema della mobilità del Centro Italia.

Un progetto lungo decenni

L’autostrada Roma-Latina è al centro del dibattito infrastrutturale laziale da oltre vent’anni. Inserita tra le grandi opere della Legge Obiettivo, avrebbe dovuto sostituire la Statale Pontina (SS148), tristemente nota per l’elevato tasso di incidenti e l’ormai cronica congestione del traffico.

Il progetto, fermatosi più volte tra ricorsi al TAR, crisi finanziarie e cambi di governance, ha conosciuto una nuova accelerazione con l’inserimento tra le opere commissariate e l’intervento diretto dell’ANAS.

Il bando pubblicato riguarda il tratto più atteso e simbolico, quello che collegherà la periferia sud di Roma, a Tor de’ Cenci, con Latina, passando per Aprilia e Pontinia. Una volta completata, l’autostrada sarà lunga circa 68 chilometri, a cui si aggiunge la futura diramazione Cisterna-Valmontone, destinata a connettere l’infrastruttura con l’A1.

Le date chiave

Nel 2001 l’autostrada viene inserita tra le opere prioritarie della Legge Obiettivo per il potenziamento delle infrastrutture strategiche nazionali. Per otto anni nulla accade fino a quando nel 2009 nasce Autostrade del Lazio S.p.A., società pubblico-privata incaricata di gestire il progetto. Viene approvato il tracciato preliminare. Ci vogliono però altri tre anni – e siamo al 2012 – affinchè il il CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica approvi il progetto definitivo. Il valore complessivo dell’opera viene stimato in 2,8 miliardi di euro.

Nel 2016 il TAR del Lazio annulla l’aggiudicazione dell’appalto per la concessione, bloccando l’iter. L’opera sembra finita in soffitta ma quattro anni più tardi – nel 2020 – il Governo trasferisce la competenza ad ANAS per superare le criticità giuridiche e rilanciare il progetto. La vera svolta si ha nel 2022 quando l’opera viene inserita tra quelle commissariate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel 2023 viene nominato il Commissario Straordinario per l’autostrada Roma-Latina. Si avviano gli aggiornamenti progettuali. Ora a maggio 2025 il MIT pubblica il bando per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del tratto Tor de’ Cenci – Latina Borgo Piave.

Durigon: “Una vittoria per il territorio”

“È un momento storico – ha commentato il sottosegretario Claudio Durigon –. Dopo anni di promesse mai mantenute, mettiamo un punto fermo verso un’opera che restituirà sicurezza, velocità e sviluppo a una parte importante del Paese. È una vittoria per i cittadini del Lazio, in particolare per quelli della provincia di Latina”.

I dettagli tecnici del bando saranno resi pubblici nei prossimi giorni. Dovrebbe portare all’apertura dei cantieri tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, salvo nuovi ostacoli.

Grande soddisfazione arriva dal mondo imprenditoriale e dai sindaci dei comuni interessati. “Un risultato per cui ci battiamo da anni – commenta il sindaco di Latina, Matilde Celentano –. Questo territorio non può più permettersi di restare isolato”.

Una nuova era per la mobilità?

Con la pubblicazione del bando, il sogno dell’autostrada Roma-Latina sembra avvicinarsi a una svolta concreta. Dopo decenni di attese, promesse e rinvii, il territorio pontino guarda con cauto ottimismo al futuro. Grazie ad un progetto che potrebbe cambiare radicalmente il volto della mobilità tra la Capitale e il sud del Lazio.