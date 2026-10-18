Ruben, il diritto di tornare a casa

A Pontecorvo muore Ruben, 36 anni, bracciante del Bangladesh, investito mentre tornava in bicicletta dal lavoro. Una settimana dopo Francesco Moser a Cassino, il tema della sicurezza di chi pedala torna attuale

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Una settimana fa, a Cassino, Francesco Moser parlava di sicurezza stradale. Ieri sera a Pontecorvo è morto un bracciante del Bangladesh, investito sulla sua bici mentre tornava a casa dal lavoro. Con il caro carburanti la bicicletta è sempre più una necessità, ma in Italia manca ancora una vera cultura del rispetto per chi si muove sulle due ruote. (Leggi qui: Cassino, la strada è di tutti ed un metro e mezzo in più ci può salvare).

Ruben aveva 36 anni e lavorava nei campi. Ieri sera stava tornando a casa dopo una giornata di fatica. Un gesto normale, quello di chi ha finito di lavorare e vuole soltanto rientrare, riposarsi, ricominciare il giorno dopo. Invece la sua vita si è fermata a Pontecorvo. E allora la domanda è inevitabile: quanto vale oggi la vita di una persona?

Tanto. Come dimostra la scelta del sindaco Anselmo Rotondo: nonostante si tratti di una persona che veniva dal Bangladesh, che non apparteneva storicamente alla Comunità di Pontecorvo, la città ha deciso di sostenere le spese necessarie per il trasferimento della salma in Patria.





Una bicicletta, non solo sport

Francesco Moser tra il sindaco Sandro Salera e Antonio Tortolano

La settimana scorsa, a Cassino, si parlava di sicurezza in bicicletta con Moser, uno dei grandi campioni del ciclismo italiano. Un tema che non riguarda soltanto chi pratica sport, ma tutti coloro che ogni giorno condividono le strade. Perché sulla bicicletta non c’è soltanto un atleta con il casco e la divisa. Ci sono lavoratori, studenti, persone che non hanno un’automobileo non possono più permettersi di usarla. (Leggi qui: Cassino, la strada è di tutti ed un metro e mezzo in più ci può salvare).

Con il prezzo della benzina e del gasolio che pesa sui bilanci familiari, per tanti la bicicletta è diventata un mezzo di trasporto indispensabile. Permette di raggiungere il posto di lavoro, di risparmiare, di affrontare le spese quotidiane. E potrebbe rappresentare anche una risposta concreta al traffico e all’inquinamento delle nostre città. Ma come possiamo invitare le persone a scegliere una mobilità più sostenibile se poi non siamo in grado di garantire loro condizioni di sicurezza?

Il Nord Europa e l’Italia

In molti Paesi del Nord Europa andare in bicicletta è una parte consolidata della vita quotidiana. Nei Paesi Bassi, in Danimarca e in diverse città del Nord Europa la mobilità ciclistica è sostenuta da reti di percorsi protetti, incroci progettati per ridurre i conflitti con le automobili e regole di circolazione che tutelano chi pedala. Non è che lì gli incidenti siano impossibili: è che la sicurezza viene affrontata come una responsabilità pubblica, attraverso infrastrutture, educazione stradale, controlli e pianificazione.

La differenza non la fa soltanto il comportamento del singolo. La fanno anche le scelte delle amministrazioni, il modo in cui vengono progettate le strade e la capacità di considerare la bicicletta un mezzo di trasporto a tutti gli effetti, non una presenza secondaria da tollerare.

In Italia, invece, troppo spesso chi pedala deve fare i conti con strade prive di protezioni adeguate, sorpassi ravvicinati e automobilisti che sembrano dimenticare quanto sia fragile chi si trova su due ruote. Eppure, la bicicletta non è un ostacolo. È un mezzo di trasporto. Chi la utilizza ha gli stessi diritti di chi guida un’automobile e, soprattutto, ha il medesimo diritto di tornare a casa.

Chi lavora nei campi e i numeri

Ruben Miah

La morte di Ruben ci impone anche una riflessione sociale. Lavorava nei campi, apparteneva a quella parte della società che spesso incontriamo senza conoscere davvero. Persone che lavorano duramente, che contribuiscono alla nostra economia e che hanno il diritto di essere tutelate, indipendentemente dalla loro provenienza e dalle loro possibilità economiche.

Nel 2024, nel Lazio, si sono verificati 21.240 incidenti stradali, con 319 morti e 27.694 feriti. In provincia di Frosinone gli incidenti sono stati 1.178, con 32 vittime e 1.865 feriti. Numeri che ci ricordano quanto la sicurezza stradale debba essere una priorità concreta, non soltanto un argomento da affrontare dopo una tragedia.

Un cambiamento culturale

Il luogo del decesso ed i rilievi dei Carabinieri

Servono percorsi sicuri, controlli, prevenzione e investimenti. Ma serve anche un cambiamento culturale. Bisogna imparare a rallentare, a rispettare le distanze, a comprendere che la strada è uno spazio condiviso. E che chi investe una persona deve fermarsi e prestare soccorso, senza fuggire dalle proprie responsabilità.

La sicurezza stradale non è una questione che riguarda soltanto i ciclisti. Riguarda tutti noi, le nostre comunità, il modo in cui intendiamo la convivenza civile.

Il diritto di tornare a casa

Una settimana fa si parlava di sicurezza con Moser. Oggi raccontiamo la morte di Ruben, 36 anni, che stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Non possiamo sapere quante tragedie si sarebbero potute evitare. Possiamo però scegliere di non considerarle inevitabili.

Perché una società che vuole ridurre il traffico, l’inquinamento e il costo degli spostamenti deve prima garantire che chi sceglie la bicicletta possa farlo senza rischiare la vita. E perché il rispetto non può essere un lusso, proprio come non può esserlo il diritto di tornare a casa.