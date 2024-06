Rush finale della Terenzio: “Ecco perché votare per me è votare per Cassino”

"L’attenzione al cittadino è un dovere, non una concessione. E scegliere me e votare per Buongiovanni significa fare il bene di per Cassino”

Il senso della sua candidatura lo aveva spiegato in questi giorni, e senza fronzoli. Come piace a lei che i fronzoli li rifugge come i tempi morti in azienda, quando prendere un caffè di troppo ed attardarsi a “ciacolare” oltre il dovuto equivale e perdere occasioni, più che a guadagnare minuti. Anna Rita Terenzio punta a diventare consigliere comunale di Cassino, a farlo con Arturo Buongiovanni sindaco e sotto l’egida politica di un partito che vuole scalare per diritto: Forza Italia.

E la sua connotazione “azzurra” la Terenzio non l’ha mai messa in piano prevalente rispetto alle sue aspirazioni di governo cittadino all’ombra dell’Abazia che l’ha vista crescere come donna e come politica. Lei vuole il consenso della sua gente perché alla sua gente si è votata, ed il messaggio che Terenzio vuole che passi è quello per cui “votare per me è votare per Cassino”.

Con Buongiovanni e con Forza Italia

Anna Rita Terenzio ed Arturo Buongiovanni

Una Cassino che si rimetta in asse con turismo programmatico e temi sociali. Che non lasci indietro nulla e nessuno, né una sola opportunità di sviluppo né una sola persona che non possa indirettamente goderne. Sono temi facili ad ammantarsi di retorica, perciò abbiamo chiesto alla Terenzo di spiegarci il limite tra la propaganda e la progettualità concreta. Tra poesia elegiaca e prosa secca. Con sette domande non troppo secche. E non troppo comode.

Ormai manca pochissimo alla fine della campagna elettorale ed alla fine delle “cartucce” che ogni candidato può utilizzare per chiedere consenso. Perché lei ha deciso di tenere la barra dritta sui temi del sociale e del turismo?

“Guardi, è molto semplice ed al contempo è un tema cruciale per Cassino. Si può fare propaganda sui ‘nervi scoperti” o sui ‘punti deboli” degli avversari. Oppure si può fare progresso sugli stessi, ed a mio parere su quale dei due modi debba essere adottato non ci sono dubbi. Bisogna agire concretamente, e dato che Cassino ha fondamentalmente un problema di attenzione per i più deboli e deficit per lo sviluppo come sistema è inevitabile che io su quelli mi concentri”.

Lei ha fatto anche un sopralluogo alla Folcara, cosa è emerso dallo stesso?

“Duante il mio sopralluogo a quella che è stata definita ‘La Città degli Studenti’ in cui si recano giornalmente centinaia di studenti unievrsitari ho rilevato alcune cose difficilmente contestabili. Alla Folcara ci sono studenti che arrivano la mattina ed ogni giorno devono tornare nei luoghi dove vivono. Poi ci sono quelli che alloggiano presso il campus e che però, ad attività terminate, hanno serie difficoltà a raggiungere il centro di Cassino”.

Il problema che rileva la Terenzio è la “distanza tra Università e centro di Cassino. A causa di questo dato il nostro centro cittadino soffre, le nostre strade restano vuote e le attività commercial di Cassino non riescono a godere di questa valida opportunità. Che è dovuta all’insifficienza di mezzi pubblici di trasporto per spostamenti più frequenti e capillari. Noi dobbiamo garantire che il trasferimento degli studenti da Campus a città avvenga con mezzi sicuri. Ecco perché io mi impegno a regolamentare con le attività che gestiscono i mezzi pubblici più corse in orari diversi e fino a tarda sera“.

Studenti Erasmus © ProImageContent / Can Stock Photo

“Solo in questo modo gli studenti potranno godersi il centro cittadino e dare il loro concreto contributo all’incremento della nostre attività commerciali“.

“In perfetta e concreta sinergia quindi tra diritto allo studio, sicurezza nel trasporto pubblico e sviluppo economico”.

Sui diritti delle donne lei è andata subito al sodo, indicando ogni singola criticità attuale che a suo dire merita una gestione migliore? Ci vuole ribadire cosa non va e cosa andrebbe fatto?

“Bisogna assolutamente tutelare con azioni amministrative mirate le cittadine di Cassino che vivono in condizioni di disagio. Enzo Salera ha potuto privilegiare molto l’aspetto materiale della sua azione politica perché ha per gran parte movimentato risorse europee su cui non ha meriti particolari ma fa molta grancassa Il solo ‘merito’ che ha avuto è stato quello ‘calendaristico’ di essere Sindaco quando a Cassino è arrivata la fetta di Pnrr”.

“Mi passi il paragone iperbolico ma calzante: se un pilota senza particolare bravura corre su una Ferrari e taglia un traguardo grazie a tutti quei cavalli, a quella spinta, è meritoria la sua condotta o lo è prevalentemente il mezzo che l’ha evidenziata?”

“Persone, altro che cemento”

Foto: Andrea Giannetti © Imagoeconomica

“Ecco, noi abbiamo deciso di puntare sulle persone, invece che sul cemento. Sui posti dove si lotta ai margini della sopravvivenza invece che sui posti dove si passeggia con i conti familiari a posto. E sulle donne non ammetto sconti: sono penalizzate perfino nel loro diritto ad esercitare le prerogative della 194. Se sono incinte e non hanno soldi per abortire non hanno neanche un ginecologo del Consultorio che le aiuti. O stiamo bene tutti oppure se una sola cassinate dovesse vivere nel disagio io personalmente lo riterrò un fallimento”.

Come li metterebbe assieme lei lo sviluppo turistico di Cassino e la sua capacità imprenditoriale? Mi spiego: alla città servono nuovi piani di sviluppo, nuovi attuatori di quei piani con maggior mordente o entrambe le cose?

“Il presupposto da cui partire è quello per cui prima di tutto debbono essere efficientati i servizi di base. Poi e solo dopo aver garantito questa precondizione sarà fare sistema con gli stessi. L’amministrazione attuale ha preferito puntare solo su singoli risultati, ottenuti in gran parte con il meccanismo che lo ho descritto, ma senza contestualizzare tutto alla base. In un secondo momento si potrà soprattutto mettere in piedi una progettualità che possa diventare sistema. Noi vogliamo puntare sui parchi, sule aree per il gioco ed il tempo libero, e sulla valorizzazione dei talenti che abbiamo”.

“Attenzione, lo voglio sottolineare: sistema, non felice quanto effimera eccezione. Cioè risultato parziale su cui costruire solo la propaganda a tempo che gratifica chi governa ma non risolve i problemi di chi è governato. Con Arturo Buongiovanni mi sono trovata fin da subito in piena sintonia su questo tema fondamentale. Si concima prima tutto il campo e poi si mette tutti in condizioni di raccogliere frutti, senza lasciare zone secche concentrandosi solo dove alcuni ‘frutti’ danno visibilità”.

Lai ha elencato una serie di situazioni legate al turismo in cui il rendering stride con la realtà dei fatti ed in cui le card social non corrispondono ad una realtà che appare ben peggiore. Perché lei e la coalizione che lei rappresenta con Arturo Buongiovanni Sindaco dovrebbero fare diversamente?

“Il turismo deve essere per la nostra città una risorsa costante. Ecco perché recentemente mi sono recata a fare un sopralluogo ai posti che possono ipoteticamente stimolare una visita da parte dei turisti nella nostra città”. Poi l’affondo: “Ebbene, la situazione che abbiamo trovato è stata a dir poco disastrosa. Il museo Historiale chiuso, info point chiuso, il Teatro romano in ristrutturazione. E ancora: la Rocca Janula chiusa e la nuova struttura ‘Ostello della Gioventù’ in stand by”.

Turismo trekking

“Molto belli i rendering pubblicati, tuttavia ad oggi la realtà di quel sito tanto sbandierato è ben altra: la data d’inizio dei lavori è del 12 Gennaio 2024, con durata stimata di 243 giorni. Quindi calcolando il tempo enunciato i lavori dovrebbero essere quasi ultimati, ma oltre al cartello non c’è altro, nessun segno di lavori in corso. Con Arturo Buongiovanni io mi sento di poter dire di essere in grado di sovvertire questa tendenza di stanchezza. Meno vanità social e più concretezza”.

Gli appelli al voto di solito coincidono con un elenco delle qualità del candidato e della loro adattabilità al problem solving del contesto in cui si chiede consenso. Decisionismo, esperienza e dedizione crede si adattino alla sua persona ed alla sua personale offerta elettorale?

“Problem solving è una bella espressione che fa molto effetto, ma è vuota se non le si dà la polpa di un impegno certo e certificato. La mia storia parla per me, politicamente ed imprenditorialmente. Io non voglio elencare i problemi per essere eletta, io voglio essere eletta per risolvere i problemi, e non è la stessa cosa. Sono decisionista? Sì, lo dico con orgoglio. Ho esperienza? La mia storia politica e personale parlano per me. Sono capace di dedizione? Io vivo secondo tenacia ogni momento della mia vita, e so che cosa significa lenire il dolore applicando un diritto, non esercitando una benevola prelazione su quel dolore. L’attenzione al cittadino è un dovere, non una concessione. E votare per me e votare per Arturo Buongiovanni significa votare per Cassino”.

Recentemente ha dichiarato di voler andare oltre l’amministrazione della sua Città e di aspirare ad una carriera politica verticale in Forza Italia. E’ un elemento rafforzativo della sua opera per Cassino oppure potrebbe diluirla in piani d’azione differenti che la distrarrebbero dalla mission sulla Città?

Salvatore De Meo, Rossella Chiusaroli ed Anna Rita Terenzio

“Nessuna distrazione, anche qui entra in gioco il fattore concretezza. Come donna ed imprenditrice di Cassino io sono in grado di capire i problemi dei cittadini e di dannarmi l’anima per risolverli. Come consigliera comunale io sarei in grado di intercettare più problemi e di garantire una risposta più rapida, perché settata su un ruolo pubblico“.

“Come politica di rango in un partito vincente e concreto come Forza Italia io potrei solo amplificare la mia capacità di risposta alle esigenze dei miei concittadini. Ottimizzando quindi quella che è già la mia mission di pubblico servizio. Chi sceglie me non sceglie le mie ambizioni, sceglie il suo futuro”.