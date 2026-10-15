Salera a Bruxelles, Di Rollo alla Pisana?

Il sindaco Salera apre a una candidatura «in altri scenari», con Bruxelles ipotesi più accreditata. Nel PD di Cassino si ragiona su Barbara Di Rollo alla Pisana e sulla successione a Palazzo De Gasperi

«Cassino deve tornare ad avere una rappresentanza a tutti i livelli istituzionali: dalla Pisana a Montecitorio, passando per Bruxelles»: quando Lorenzo Vita pronunciò queste parole, nel congresso che lo incoronò segretario del PD di Cassino, qualcuno potrebbe averle archiviate come il classico manifesto d’intenti del neo segretario. Un po’ di entusiasmo giovanile, una spruzzata di ambizione, il richiamo alla centralità del territorio. Buone intenzioni, insomma. Ma forse c’era molto di più.

Perché subito dopo lo stesso Vita aveva aggiunto: «Viviamo la più grande crisi industriale del Centro Italia, i consumi sono calati del 40%, in nessun’altra latitudine della regione si soffre così. Se non pensiamo noi ai nostri problemi nessuno ci metterà la faccia. Lo abbiamo visto in questi anni». Ecco, il punto è proprio questo: metterci la faccia. E magari anche il nome sulla scheda elettorale.

Salera guarda a Bruxelles

Le dichiarazioni pronunciate nelle ultime ore dal sindaco Enzo Salera sembrano infatti dare un significato diverso a quelle parole. Il primo cittadino ha aperto alla possibilità di una candidatura «in altri scenari», lasciando intendere di essere pronto ad andare oltre i confini della città martire. La destinazione, nei retroscena della politica, avrebbe già un nome: Bruxelles. Una candidatura al Parlamento europeo che, al momento, appare l’ipotesi più accreditata. Ma c’è anche chi guarda a Montecitorio, sebbene questa strada sembri meno probabile.

Il sindaco Enzo Salera

Al di là della destinazione, però, il dato politico è un altro: a Cassino qualcosa si muove. E potrebbe muoversi da tempo, con una strategia che prende forma dentro il PD e che, mese dopo mese, sembra trovare nuovi tasselli. L’obiettivo è riportare il territorio al centro della geografia istituzionale del centrosinistra. La punta di lancia sarebbe proprio Salera, deciso a giocarsi le proprie carte su un palcoscenico più ampio, dopo anni nei quali Cassino ha faticato a trovare una rappresentanza adeguata ai suoi numeri e al suo peso politico.

Di Rollo e la Pisana

Ma, come sempre accade quando si apre una porta, la domanda è chi occuperà quella che resta. E poi, se Salera dovesse partire alla volta di Bruxelles, chi andrebbe alla Pisana? È qui che il ragionamento si fa più interessante. Perché, mentre il sindaco guarda oltre i confini cittadini, un altro nome comincia a prendere quota nelle conversazioni del PD: quello di Barbara Di Rollo, presidente del Consiglio comunale e autentica macchina da preferenze dell’amministrazione Salera.

Barbara Di Rollo

La sua candidatura alle prossime elezioni regionali sarebbe una delle ipotesi più accreditate sul tavolo della segreteria provinciale. Non soltanto per il peso maturato a Cassino, ma anche per i rapporti con AreaDem, componente che ha numeri importanti tanto a livello provinciale quanto regionale.

Una rete politica che, in una competizione elettorale, potrebbe fare la differenza. Perché una candidatura sostenuta dal Circolo cassinate e capace di allargarsi al resto della provincia avrebbe un respiro diverso rispetto a una partita giocata esclusivamente dentro i confini cittadini. E soprattutto potrebbe cambiare gli equilibri del PD ciociaro, ridisegnando il peso delle sue diverse aree territoriali.

Cassino diventerebbe così uno dei baricentri del partito, senza necessariamente lasciare a bocca asciutta il Nord della provincia, che potrebbe a sua volta puntare a conquistare un seggio alla Pisana, soprattutto nel caso di una vittoria del centrosinistra. Due candidature, due livelli istituzionali, un unico disegno territoriale: è questa la geometria che si intravede dietro le indiscrezioni.

Il rapporto tra Salera e Di Rollo

Naturalmente, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Ma la politica, prima di diventare ufficialità, è spesso fatta di segnali, incastri e disponibilità che vengono misurate con largo anticipo. E in questo schema c’è un elemento che merita attenzione: il rapporto tra Salera e Di Rollo.

Barbara Di Rollo e Enzo Salera pronti a fare squadra

Fino a qualche anno fa, tra i corridoi di Palazzo De Gasperi, i loro rapporti venivano raccontati attraverso la formula della tregua armata. Una convivenza politica nella quale gli equilibri andavano continuamente misurati e ogni mossa rischiava di trasformarsi in una questione di forza.

Oggi, invece, i due potrebbero ritrovarsi al centro di una strategia capace di valorizzare le rispettive ambizioni senza metterle in rotta di collisione. Salera verso Bruxelles, Di Rollo verso la Pisana. Non una guerra di posizione, ma una possibile divisione dei compiti. Non una contesa per lo stesso spazio, ma un tentativo di allargarlo.

La successione a Salera

E se davvero questo fosse il disegno, i benefici potrebbero arrivare anche dentro l’attuale maggioranza comunale. Una candidatura regionale di Di Rollo, infatti, contribuirebbe a ridurre il numero delle variabili in campo nella partita più delicata: quella per la successione a Salera.

Maria Concetta Tamburrini (Foto © Michele Di Lonardo)

Perché se il sindaco dovesse lasciare Palazzo De Gasperi per un incarico istituzionale di livello superiore, la corsa alla fascia tricolore si aprirebbe inevitabilmente. E a quel punto ogni nome peserebbe, ogni candidatura diventerebbe una scelta di campo, ogni equilibrio andrebbe rimesso in discussione.

Tra le figure che potrebbero giocarsi la successione ci sono Maria Concetta Tamburrini e Gabriella Vacca, entrambe osservate con attenzione negli ambienti della maggioranza. Con Di Rollo impegnata su un’altra partita, gli spazi per le aspiranti alla guida della città potrebbero diventare più ampi.

Il punto per Cassino

Il segretario Lorenzo Vita e il presidente Fernando Cardarelli del Pd di Cassino con Sara Battisti

È ancora presto per trasformare le indiscrezioni in una strategia definita. Ma il quadro, tassello dopo tassello, comincia a comporsi. E così il dibattito che ha interessato il congresso PD di Cassino, che sembrava soltanto un insieme di richiami alla necessità di restituire voce a Cassino, oggi suona come qualcosa di più concreto.

Perché il punto non è soltanto chi andrà a Bruxelles, chi correrà per la Pisana o chi proverà a conquistare Montecitorio. Il punto è se Cassino riuscirà davvero a tornare protagonista nei luoghi in cui si decidono le politiche industriali, le risorse e il futuro del territorio. E se, per riuscirci, il PD abbia cominciato a mettere in atto la strategia necessaria.