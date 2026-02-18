Salera rompe l’equilibrio: dietro le Provinciali la resa dei conti nel Pd

La rottura tra Enzo Salera e Luca Fardelli scuote il Pd nel pieno della corsa congressuale. Dietro le Provinciali si intravede una resa dei conti tra correnti, con equilibri provinciali messi in discussione prima del voto.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Un’entrata a gamba tesa. Dritta sugli stinchi del Partito Democratico. Con la conspevolezza di poter fratturare le gambe del Pd. E con un’aggravante: il minuto di gioco in cui viene commesso il fallo. Cioè nel pieno della corsa verso il Congresso che eleggerà Achille Migliorelli come Segretario Provinciale. La mossa compiuta oggi dal sindaco di Cassino Enzo Salera mette in discussione i nuovi equilibri prima ancora che vengano formalizzati dal voto di inizio marzo.

I Capigruppo della sua maggioranza considerano fuori dall’alleanza il Consigliere Luca Fardelli: colpevole di non avere rispettato la linea politica tracciata dal sindaco in vista della prossime Provinciali, alle quali ha voluto candidarsi. Peggio ancora. Fardelli non solo non lo sosterrà ma si candiderà in prima persona al Consiglio Provinciale. Troppo per il sindaco di Cassino.

Lesione agli stinchi

Ma quella mossa apre una lesione interna. Perché Luca Fardelli non si è candidato da solo: è l’alfiere delle componenti Rete Democratica e Riformisti che su di lui riverseranno i voti destinati in questi anni al sindaco di San Donato Valcomino Enrico Pittiglio (Rete Democratica) ed Antonella Di Pucchio (Riformisti di Guerini). La prima è la componente che a livello nazionale viene guidata dall’onorevole Claudio Mancini: quella che esprime il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Che è strategica per l’unità e per essere competitivi alle Regionali. Con la sua mossa, Enzo Salera dice a Rete Democratica che non doveva permettersi di candidare Fardelli.

Anche Salera è candidato e sta nella stessa lista. Paura di una spaccatura nel voto di Cassino? No. Perché in città Fardelli prenderà solo il proprio voto personale. Catalizzerà quelli di qualche amministratore del circondario: che comunque non avrebbe votato Salera. La forza elettorale gli deriverà dall’eredità Pittiglio messa a disposizione dalla Consigliera regionale Sara Battisti (la capocorrente in provincia di Frosinone) e dai voti dell’ex presidente della provincia Antonio Pompeo, coordinatore regionale dei Riformisti.

Che non commentano. Sanno che è in corso il dibattito congressuale e già una mina è esplosa lungo il percorso, costringendo a rinviare la data del voto, spostandola a marzo. Meglio non aggiungere benzina al fuoco. (Leggi qui: Congresso Pd, la pace rinviata: mozioni, cambiali e nervi scoperti).

Fuori controllo

Un dato è certo. Se Salera avesse fatto gli auguri a Luca Fardelli, all’indomani del voto avrebbe potuto intestarsi il merito di avere dato due Consiglieri Provinciali a Cassino. L’altra evidenza: con la decisione di candidarsi, Enzo Salera ha imposto al Partito Democratico un cambio di schema imponendogli di rivedere una parte delle strategie.

Se sia stato un atto di forza o un segnale di debolezza lo certificheranno le urne. Ma è certo che in questo modo Enzo Salera abbia rivelato la debolezza del nuovo schema, quella all’interno della sua componente Area Dem (che se avesse avuto il controllo della situazione lo avrebbe dissuaso). E quella all’interno dei vertici regionali (che rischiano di vedere danneggiato l’accordo su Achille Migliorelli).

L’atto di accusa

A firmare l’atto d’accusa su Luca Fardelli sono i Capogruppo Andrea Vizzaccaro, Edilio Terranova, Fabio Vizzacchero, Maria Rita Petrillo. Lo hanno fatto al termine della riunione di maggioranza consiliare convocata ieri sera al gran completo, presenti anche gli assessori. Luca Fardelli non è andato: sapeva che sarebbe stata una Corte d’Assise con lui sul banco degli imputati.

La maggioranza ha «preso atto con rammarico della scelta, difforme ed isolata, dal resto della maggioranza del consigliere Luca Fardelli, la cui candidatura nella stessa lista del sindaco, quella del Pd, di fatto, lo porta ad autoescludersi da una formazione politica e amministrativa che fa dello spirito di squadra il suo punto di forza, il tratto distintivo da cui trae la possibilità di lavorare in armonia per un obiettivo comune».

Dicono di averlo sollecitato a ritirare la propria candidatura. ma «Luca Fardelli non ha sentito tale richiamo: né inizialmente, quando ha tenuto sotto silenzio la eventualità di una sua candidatura, né ha inteso uniformare poi la sua scelta a quella dei colleghi consiglieri della maggioranza, i quali avevano indicato il sindaco come candidato unitario di tutta la coalizione. Il sindaco Salera, appunto, da sempre del Pd e a capo della più importante città della provincia amministrata da tale forza politica. Prendiamo atto, dunque, del fatto che Fardelli si è messo fuori dalla maggioranza».

Sull’autobus senza abbonamento

A questo punto l’attacco si fa più intenso. I Capigruppo sollevano un problema politico «che riguarda il Pd nella cui lista trova posto un non iscritto al Partito (Luca Fardelli appunto) e si lasciano fuori tanti pur validissimi consiglieri. Non vorremmo che ancora una volta il Pd sia visto come un autobus su cui salire per poi discenderne alla prima occasione».

Ma c’è di peggio. L’insinuazione è che Fardelli possa essere una specie di Cavallo di Troia: temono «che ci sia la volontà di mettere in difficoltà l’amministrazione più importante del centrosinistra della provincia e il sindaco Salera, riconfermato da oltre il 60% degli elettori alla guida di Cassino».

Cosa non quadra

Sara Battisti, Francesco De Angelis, Mauro Buschini, Elisa Ceccarelli e Achille Migliorelli, Antonella Di Pucchio e Luca Fardelli

Ci sono tre punti che non quadrano in questa narrazione. Il primo: Luca Fardelli era candidato prima che Enzo Salera pretendesse di scendere in campo per le Provinciali. Pretendere che si togliesse di mezzo poteva anche essere legittimo: non se Fardelli è il punto di caduta di ben due componenti Pd e cioè Rete Democratica e Riformisti che in Ciociaria sono rappresentate da due personaggi di spessore regionale.

E qui viene il secondo punto. Chiedere quel passo di lato era possibile. Ma ad un tavolo regionale e non durante una semplice riunione di maggioranza limitata a Cassino. E durante queste settimane, Enzo Salera non ha mai posto il problema Fardelli durante l’interlocuzione con gli alleati. Chiaro che sapesse quanto non gli avrebbe tolto voti e altrettanto chiaro a questo punto che volesse solo incendiare l’aria.

Questo conduce al terzo punto. Ha posto il problema solo ora che le liste sono state presentate. Significa che la sfida non è a Fardelli. Ma molto più in altro. E le Provinciali sono solo il primo passo.

La replica

Sara Battisti

La replica arriva intorno alle 19: firma congiunta, di Sara Battisti e di Luca Fardelli. Spoiegano che l’idea di una doppia candidatura cassinate nasceva dal fatto che proprio Enzo Salera ha sempre sottolineato l’importanza di garantire maggiore rappresentanza al territorio di Cassino. La strategia messa in campo prevedeva allora la candidatura di Luca Fardelli per Rete Democratica e quella della presidente d’Aula Barbara Di Rollo per Area Dem cioè la componente in cui milita il sindaco.

Poi però – raccontano Fardelli e Battisti – «Nei giorni scorsi, dopo avere messo in campo la candidatura della Presidente del consiglio Barbara Di Rollo, Salera ha fatto una diversa valutazione ed ha scelto di candidarsi, dando valore aggiunto alla lista del Pd. Nelle interlocuzioni avute ha continuato a non considerare un problema la presenza di Fardelli nelle liste del Partito».

Enzo ma con chi stai?

Enzo Salera

Il fatto di considerare Fardelli fuori dalla maggioranza non resterà senza conseguenze. Perché «Fardelli non ha mai assunto posizioni contrarie alla maggioranza e non si è mai posto fuori dalla coalizione. Il consigliere Fardelli ha sempre sostenuto e votato il Pd, a differenza di alcuni che hanno sottoscritto quel comunicato . La sua azione politica è sempre stata coerente e leale, come dimostra anche il ruolo di capogruppo di Demos, forza organica al Pd con rappresentanza a livello nazionale.