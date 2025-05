Salera: «Sono indagato». L’opposizione non azzanna, la maggioranza fa quadrato

L'indagine per corruzione che coinvolge il sindaco Enzo Salera. Il quale rivendica la sua estraneità e la necessità di trasparenza. L'opposizione non azzanna e resta prudente. La maggioranza fa quadrato.

La tegola ha lacerato solo un pezzetto del grande tetto sul palazzo di piazza De Gasperi. Ma la sua caduta potrebbe generare qualche ferito. Nei modi e nei tempi che la magistratura riterrà opportuni. Per adesso, c’è solo l’attesa. Di motivazioni così come di chiarimenti, quanto mai urgenti visto il capo d’accusa. Ma, allo stesso tempo, tra le mura del Municipio si respira un’aria di tranquillità insolita, quasi serafica. Come se l’indagine di presunta corruzione che vede coinvolti il sindaco Enzo Salera, un assessore e due tecnici, non sia altro che un semplice inciampo nel lastricato cammino della gestione della pubblica cosa.

Enzo Salera

Uno di quei procedimenti che arrivano di sovente sui tavoli dei primi cittadini: uomini e donne di trincea e quindi più esposti rispetto a chi siede in altri contesti istituzionali. Del resto, è lo stesso Salera a ribadire la sua estraneità ai fatti: “Non è la prima volta che sono sottoposto ad indagini da parte dell’autorità giudiziaria e probabilmente – scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook – non sarà neanche l’ultima. Il ruolo che ricopro mi porta a sottoscrivere decine di documenti al giorno e ad interloquire con migliaia di persone l’anno: ho sempre ritenuto giusto che l’operato di un amministratore pubblico venga sottoposto ai Raggi X da parte della magistratura. Ma è proprio questa consapevolezza che mi ha portato e mi porterà sempre ad agire con la massima trasparenza e nel rispetto delle regole. Sono certo che anche questa volta, come nel passato, avrò modo di chiarire la mia totale estraneità ai fatti oggetto di indagine, riponendo piena fiducia nei magistrati“.

Rispettoso silenzio

Arturo Buongiovanni

Mai come questa volta, la cautela che s’impone sul piano giudiziario, ricalca quella del piano politico. Nessun esponente dell’opposizione, contrariamente a quanto avvenuto in passato, ha lanciato anatemi o critiche sull’operato del sindaco in merito alla vicenda che lo vede coinvolto.

Non una dichiarazione sulla stampa. Tantomeno ha intenzione di farlo nel Consiglio comunale di giovedì, dove saranno approvati, tra le altre cose, il rendiconto dell’esercizio finanziario del 2024, il regolamento per l’utilizzo del rinnovato Teatro romano e del complesso culturale della Rocca Janula e una modifica al Piano triennale delle opere pubbliche.

“Enzo Salera continua ad essere il sindaco. Quest’indagine non ha al momento ripercussioni sul piano politico“, dice il capogruppo del terzo polo Giuseppe Sebastianelli. “La magistratura farà ovviamente il suo corso. Noi ci concentriamo su altre partite per noi importanti, come ad esempio le criticità dell’Ospedale ‘Santa Scolastica’ che nel consiglio comunale di giovedì sarà discussa come ultimo punto all’ordine del giorno, e non come primo“.

Silvestro Petrarcone

Cauto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Silvestro Petrarcone: “Siamo ancora in una fase molto preliminare. Sono fiducioso che la Procura farà il suo lavoro. Così come allo stesso tempo che si spieghi la posizione del sindaco. In assise Salera dovrà certamente comunicare l’avvio di un’indagine dei suoi confronti, lo prevede il regolamento. Ma onestamente non vedo il motivo per cui fare polemica, che riterrei del tutto fuori luogo“.

La maggioranza fa quadrato

Fernando Cardarelli e Jole Falese (Foto © Michele Di Lonardo)

Intanto nel palazzo di piazza De Gasperi la maggioranza fa quadrato sul primo cittadino per evitare speculazioni e difendere la giustezza dell’operato della giunta e dello stesso Salera: “È un onore lavorare con Enzo Salera, una persona vera che mi sta insegnando la vita onesta di chi ci crede davvero“, ha detto l’assessora alla Cultura Gabriella Vacca. Gli ha fatto eco la consigliera Jole Falese (Partecipiamo Cassino):”Sono orgogliosa di essere sua amica e di far parte della sua squadra. Mi fido di lui“.

Francesco De Angelis e Sara Battisti

“Onorato di essere al fianco del sindaco. Ieri, oggi e domani“, le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Gennaro Fiorentino. Vicinanza espressa anche dalla consigliera regionale Pd Sara Battisti: “Amministrare la cosa pubblica sottopone chi sceglie di farlo anche a questo, ma quando non si ha nulla da temere non ci nasconde e ci si rende disponibili. Forza sindaco“. E dal presidente regionale dem Francesco De Angelis: “La verità vince sempre. Caro Enzo avanti sempre con onestà e trasparenza“.