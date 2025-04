Salvati negli Stati Uniti segna un punto nella corsa a candidato a sindaco

Il presidente del Consiglio comunale di Anagni ha partecipato al viaggio organizzato dalla Regione Lazio rinsaldando i rapporti con il Governatore Francesco Rocca che potrebbe diventare un suo importante sponsor politico

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un viaggio importante per rinsaldare i rapporti tra Stati Uniti e Regione Lazio. E, per quanto riguarda Anagni, una nuova tappa della crescita politica del Presidente del Consiglio comunale Davide Salvati, sempre più lanciato nella corsa ad essere il candidato a sindaco del centrodestra nel 2028, quando bisognerà individuare il successore di Daniele Natalia.

C’è un risvolto anagnino da non trascurare nel bilancio del viaggio a New York che qualche giorno fa ha visto protagonista Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, ospite d’onore di un ciclo di incontri sul territorio statunitense voluto dalla Niaf, acronimo che sta per National italian American Foundation, la principale organizzazione di italiani negli Stati Uniti d’America.

Il feeling Salvati-Rocca

Francesco Rocca

Un incontro pensato per stabilire come ed in che modo le principali aziende della Regione possano entrare in un mercato importante come quello statunitense. Come portare l’eccellenza della regione Lazio in un territorio sterminato. Ed infatti il soggiorno di Rocca negli Stati Uniti si è tradotto in una serie di visite ed incontri che hanno visto presenti delegazioni di aziende più strutturate e di startup innovative. Un ciclo di incontri al quale il Governatore ha voluto far partecipare non soltanto esponenti delle realtà imprenditoriali regionali ma anche politici del territorio.

Ed è proprio in questo senso che la presenza di Salvati è un punto importante; perché segna il consolidarsi del suo rapporto con Rocca. Un rapporto nato da tempo, e che potrebbe diventare decisivo per far fare al presidente del consiglio comunale anagnino un salto di qualità.

Un’opportunità economica e politica

“È stata una bellissima esperienza – ha detto Salvati – Nata in collaborazione con il Consorzio industriale del Lazio e l’assessorato alle Attività Produttive. Tre mesi fa si era cominciato a ragionare su questa possibilità, partendo dal fatto che la Niaf aveva pensato di ospitare la Regione Lazio per favorire un incontro tra le realtà americane e quelle delle aziende del Lazio. Parliamo sia di imprese più grandi e strutturate, che di start up di nuova generazione”.

Roberta Angelilli, assessora regionale alle attività produttive

A questo punto è arrivata la richiesta a Salvati, soprattutto per quanto riguarda le aziende del territorio della provincia di Frosinone. “Sono stato contattato per capire se c’era la possibilità di poter segnalare qualche azienda del territorio da includere nell’operazione. Ovviamente ho risposto di sì, perché nella nostra zona, soprattutto per quanto riguarda il settore aerospaziale e quello farmaceutico ci sono in realtà di tutto rilievo”.

Per Salvati un trampolino di lancio

Un’opportunità economica ed imprenditoriale che per Salvati è diventata anche un trampolino di lancio dal punto di vista politico. “Per me, ovviamente, si è trattato anche della opportunità irripetibile di trascorrere cinque giorni insieme con il presidente – ha spiegato Salvati – In precedenza, quando Rocca è venuto in zona, ho sempre cercato di avere un atteggiamento discreto, cercando di evitare i rituali assalti alla diligenza. Ho sempre cercato invece di badare soprattutto alla qualità delle idee e dei progetti; e forse questo mio atteggiamento ha pagato”.

Davide Salvati

Con Rocca, ha spiegato Salvati: “Durante il viaggio ho avuto un franco scambio di opinioni. Gli ho detto della mia presenza nel partito, della mia volontà di continuare a crescere sia dal punto di vista politico che umano e professionale, e della speranza di avere un rapporto privilegiato con lui anche nei prossimi anni”.

Insomma, il giovane avvocato anagnino, da tempo figura rampante del partito di Fratelli d’Italia sul territorio, punta ad avere una sponda importante con il presidente della Regione Lazio. Un vantaggio non da poco in prospettiva, da giocarsi quando si tratterà di definire i rapporti di forza della nuova generazione del centrodestra ad Anagni.