Salvatore Meglio va in maggioranza: Di Stefano allarga il perimetro e rilancia

Il consigliere lascia Forza Sora e aderisce a Made in Sora, il gruppo guidato da Francesco Corona. In Aula arrivano anche le nuove deleghe a Maria Rosaria D’Orazio e il bilancio del sindaco Di Stefano su opere pubbliche, PNRR e servizi sociali.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Salvatore Meglio lascia Forza Sora e passa a Made in Sora, ridisegna così gli equilibri della maggioranza di Luca Di Stefano. Un approdo che il sindaco accompagna con un messaggio politico preciso: la coalizione si allarga, mentre l’amministrazione rivendica il lavoro svolto su PNRR, opere pubbliche e servizi sociali. È stata una seduta del Consiglio Comunale particolarmente densa di significati politici quella che si è svolta a Sora questo pomeriggio. Non solo per il riassetto della maggioranza ma anche per l’attribuzione delle deleghe e per l’ampio bilancio amministrativo.

Le deleghe alla consigliera Maria Paola D’Orazio

Maria Paola D’Orazio

In apertura di seduta è stata comunicata formalmente l’attribuzione di nuove deleghe in favore della consigliera comunale Maria Rosaria D’Orazio. ​Oltre agli incarichi già gestiti in materia di difesa e residenza, la consigliera assumerà un ulteriore compito all’interno dell’esecutivo comunale grazie al Decreto Sindacale n. 14 del 14 ottobre 2026. Il provvedimento nasce a seguito della rinuncia del consigliere Salvatore Lombardi, che a fine settembre ha rimesso l’incarico relativo alle politiche ambientali ed energetiche.

​Anziché parcellizzare la delega o congelarla, il Primo Cittadino ha scelto di integrarla nel pacchetto di studio già affidato a Maria Paola D’Orazio. Il consigliere si trova così a presidiare un perimetro d’azione di rilevante peso politico e programmatico, che spazia dal monitoraggio del PNRR 2021-2027 agli Affari Istituzionali, fino al marketing territoriale e alla transizione ecologica.

​Il cambio di gruppo

Salvatore Meglio

​Il momento centrale della fase preliminare è stato caratterizzato dalla lettura della comunicazione ufficiale relativa al passaggio in maggioranza del consigliere Salvatore Meglio. ​Il consigliere ha ufficializzato la propria fuoriuscita dall’aggregazione del gruppo misto e dalla denominazione “Forza Sora“. Contestualmente Meglio ha annunciato la sua adesione al gruppo consiliare Made in Sora guidato in assise da Francesco Corona.

​Prendendo la parola in aula, il neo consigliere di maggioranza ha illustrato in modo dettagliato le ragioni della sua scelta, inquadrandola da una prospettiva politica, istituzionale e personale.

Sul piano formale Meglio ha specificato di intervenire a titolo personale, rappresentando una sensibilità civica e amministrativa slegata dalle tradizionali logiche di Partito. Riferendosi ai cinque anni trascorsi dall’insediamento dell’amministrazione guidata dal Sindaco (partito nell’ottobre del 2021), il consigliere ha tracciato un bilancio personale estremamente positivo. Un plauso particolare è stato rivolto al personale amministrativo dell’ente, descritto come una risorsa fondamentale incontrata quotidianamente negli uffici. Meglio ha sottolineato come l’amministrazione sia riuscita a superare le tensioni del passato, instaurando un clima di dialogo costruttivo e orientato esclusivamente al bene e alla crescita della città di Sora.

Il piano politico

Sul piano politico c’è un’evidenza su tutte. Meglio ha cambiato fronte a pochi mesi dalla fine della Consiliatura: la sua è una scelta di campo in vista delle prossime elezioni Comunali 2027. È chiaro che sarà al fianco del sindaco Luca Di Stefano nel fronte che ne proporrà la rielezione.

La scelta è maturata ora perché è cambiato l’intero scenario politico: Luca Di Stefano a fine 2026 non dovrà affrontare la sfida per essere rieletto come Presidente della Provincia, la recente mini riforma del voto provinciale lo ha prorogato fino al 2028. Una proroga che avrà valore però solo se la prossima primavera i sorani lo rieleggeranno sindaco: chiaro che non votare Luca Di Stefano significherà far perdere a Sora anche il presidente della Provincia. Con questa scelta di campo, Meglio dice che già ora quale sarà la sua posizione. (Leggi qui: La profezia su Luca Di Stefano si avvera a Montecitorio).

L’ingresso di Salvatore Meglio nel nuovo gruppo consiliare è stato accolto con entusiasmo e favore dai colleghi di maggioranza. I consiglieri intervenuti hanno evidenziato come l’esperienza politico-amministrativa trentennale di Meglio rappresenti un valore aggiunto straordinario per tutta la squadra di governo.

​È stato ribadito che la coesione, lo spirito di gruppo e la sinergia costante rimangono i pilastri fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmatici della città.

​L’intervento del sindaco

Luca Di Stefano

​Nel corso della discussione, il sindaco Luca Di Stefano ha preso la parola per approfondire i risultati amministrativi conseguiti dalla Giunta e da tutta la maggioranza, ponendo l’accento sui finanziamenti intercettati e sui servizi alla persona.

​Il nuovo Asilo Nido “Alberto Sancucci” e il PNRR.

Il primo cittadino ha ricordato l’obiettivo iniziale della campagna elettorale volto ad abbattere le liste d’attesa per l’asilo nido comunale. Grazie ai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’amministrazione ha realizzato una struttura completamente nuova in una zona centralissima e storica della città, Borgo San Rocco, mediante un’operazione di demolizione e ricostruzione che ha restituito a nuova vita edifici comunali in precedenza abbandonati e deteriorati. Oggi la struttura ospita circa 69-70 bambini, rispondendo efficacemente alla crescente domanda post-Covid delle famiglie sorane.

Attenzione alle famiglie e fasce di reddito.

Il Sindaco ha ribadito la forte impronta family-friendly dell’azione amministrativa, ricordando che l’accesso all’asilo nido è regolato da scaglioni di reddito pensati appositamente per venire incontro alle famiglie in difficoltà economica.

​Nuova mensa e progetti sociali “Dopo di noi”.

Accanto all’asilo nido, a breve verrà inaugurata la nuova mensa scolastica. Il Sindaco ha inoltre evidenziato l’importanza dei progetti legati al bando L.I.V.E.R.S.: due strutture chiave dedicate al “Dopo di noi”, che offriranno circa 20 posti letto per consentire a ragazzi con disabilità di vivere in regime di semi-autonomia, guardando al futuro con maggiore sicurezza e inclusione.

In chiusura sul fronte sociale, il tono del primo cittadino si è spostato, passando da quello dell’amministratore a quello del politico. Ha sostenuto che la concretezza amministrativa smentisca le polemiche della campagna elettorale ormai ai primi passi. E confermi la bontà di un percorso basato sui fatti e sulla vicinanza reale ai cittadini. Ai quali, l’anno prossimo, spetterà dare il giudizio