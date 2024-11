Salvini annuncia ai suoi: “Nel 2026 tornano le Province”

Vertice riservato al Unaway Empire Palace Hotel. Salvini incontra i quadro del Lazio: riunione aperta ad una trentina di persone. Annuncia il ritorno delle Province dal 2026. I Rapporti con Meloni? Solidissimi non ci sarà crisi. Con Forza Italia? È un'altra storia. Chi c'era e chi no.

I presidenti delle Province torneranno ad essere eletti dai cittadini. Fine della legge Delrio che ha riservato la votazione a sindaci e Consiglieri comunali. Tutto o quasi tornerà come prima con le Provinciali 2026. Ne è sicuro Matteo Salvini: il vicepremier e leader della Lega ne è convinto al punto che lo dice alla riunione dei quoi quadri nel Lazio.

Li ha riuniti venerdì all’ora di pranzo nelle sale del Unaway Empire Palace Hotel su via Aureliana 39 a Roma. Riunione ristretta: riservata agli addetti ai lavori, vietate le foto, impensabili le registrazioni, “non allargare l’invito ad altri”.

Chi c’era e chi no

Al tavolo della presidenza c’è il capitano Matteo Salvini interamente vestito di blu con un lupetto in tinta. Alla sua sinistra siede il coordinatore regionale Davide Bordoni, l’uomo che un tempo guidava Forza Italia nella Capitale e che adesso ha dato un’organizzazione territoriale al Partito del Lazio al tempo stesso elastica ma radicata. Alla destra c’è Claudio Durigon, partito da Latina e salito un gradino alla volta fino a Milano nel fortino della Lega: è il vicesegretario federale del Partito.

Ai due estremi siedono, a sinistra, Laura Cartaginese la fedelissima che è rimasta ancorata al suo posto in Consiglio Regionale del Lazio, non s’è spostata nemmeno quando i suoi colleghi, ad uno ad uno, prendevano la strada di Forza Italia. A destra c’è Mario Abbruzzese, il cassinate mister 23.427 preferenze alle recenti Europee: sul Carroccio stanno ancora cercando di capire come abbia fatto, se il generale Vannacci fosse inciampato lui ora sarebbe a Bruxelles mentre deve pazientare, aspettare che nel Centro Italia qualcuno cambi incarico e lasci il posto a lui che è il primo dei non eletti e nel frattempo è Segretario Organizzativo del Lazio.

Andrea Paganella (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Selezionatissimi quelli che stanno in prima fila. C’è il potentissimo uomo della Sanità italiana Antonio Angelucci, c’è lo strategico Andrea Paganella capo della Segreteria di Salvini, dopo esserne stato il coordinatore della campagna. C’è l’ex giudice Simonetta Matone diventata volto televisivo grazie a Bruno Vespa ed al suo salotto catodico quando era magistrato dei Minori: l’avevano schierata come pro sindaco di Roma ma la scommessa Michetti non è riuscita ed ora l’hanno inviata a Montecitorio come deputata.

E c’è la deputata di Latina Giovanna Miele, con al suo fianco il deputato di Frosinone (eletto a Cassino) Nicola Ottaviani che Il Capitano manda a tutte le trasmissioni tv perchè mastica di diritto, di economia, di amministrazione e se gli domandassero di danza classica saprebbe parlare anche di quella. C’è l’ex governatore del Lazio ed ex ministro della salute Francesco Storace e c’è il sindaco di espressione leghista di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

Forza Italia aspetta e spera

Matteo Salvini ed Antonio Tajani (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

All’Ordine del Giorno c’è un solo punto, l’analisi della situazione nel Lazio. Matteo Salvini mette i numeri sul tavolo: la Lega sta oltre mezzo punto avanti a Forza Italia. E quel mezzo punto abbondante vale doppio perché in questi mesi gli eredi politici di Berlusconi hanno portato via al Carroccio un vicepresidente della Regione come Giuseppe Cangemi ed un capogruppo come Angelo Orlando Tripodi. Ma i voti non sembrano averne risentito. Preoccupto dall’assaalto azzuro? Per niente.

Salvini chiede di reclutare, motivare, convincere, aggregare. Ma sia chiaro: scelte di qualità e non di quantità: spiega che appresso ad uno buono che individuate ne vengono altri dieci, appresso a dieci che scegliete sbagliati rischiate di perderne cento. Zero promesse, sul punto Il Capitano è stato preciso: chi entra deve essere convinto, se deve salire sul Carroccio per prendere in cambio qualcosa allora meglio che resti a casa. Pertanto, niente promesse e niente baratti.

Fornisce un indizio: bisogna puntare su quelli che hanno le preferenze, servono le persone che hanno un consenso certificato dal voto dei cittadini.

Le Province ed i toni

(Foto © AG IchnusaPapers)

Siccome non è un monologo, nel corso del dibattito viene fatto notare che le preferenze ormai stanno scomparendo e se la Lega ci tiene davvero allora che si reintroducessero dappertiuto. Matteo Salvini apprezza lo spunto e rivela che si metterà mano alla legge elettorale sulle Province: tornerà com’era prima della riforma Delrio – Renzi e quindi torneranno ad eleggere i presidenti di Provincia direttamente i cittadini.

Sarà rivista solo la legge elettotrale? No, per Matteo Salvini le Province verranno nuovamente riformate abbattendo buona parte dei cambiamenti introdotti ai tempi di Matteo Renzi. Anche perchè, spiega, oggi è scientificamente dimostrato che le Province costano di più e forniscono meno servizi ai cittadini.

Gli chiedono se sia utile tenere i toni alti come Savini sta facendo in questi mesi e se non sia preferibile abbassare la voce, puntare all’elettorato moderato e di centro. Salvini ribatte facendo notare che in Europa e negli Usa hanno vinto persone come Trump, Musk ed Orban che proprio sottovoce non parlano.

La crisi? Col binocolo

Giorgia Meloni con Matteo Salvini

La saletta domanda al suo leader quali siano le reali condizioni della Maggioranza di Governo e se davvero ci sono le tensioni che raccontano i giornali. Salvini assicura che l’intesa con Giorgia Meloni è solida, leale, concreta. E che non ci saranno crisi di governo.

Il rapporto con Forza Italia? I termini usati non sono stati gli stessi. Dopotutto sono gli azzurri ad avere fatto scouting nel gruppo della Lega in regione Lazio. E poi sono stati loro a reclamare un assessorato in più. Che non gli è stato dato, anche per la solidità del rapporto tra Lega e FdI nazionale.

Fine della riunione, chi vuole può trattenersi a pranzo. E, mi raccomando, nulla deve uscire di questa riunione.