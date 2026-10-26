Salvini IV e il nuovo simbolo: a Milano il Lazio è decisivo per la Lega nazionale

Milano riconferma Salvini con il 76% e vara la Lega Italia Federale. Il peso del Lazio: Abbruzzese rivendica il voto compatto, Durigon media, Ottaviani e Ciacciarelli applaudono.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Schede scritte a mano, nell’ex Fiera di Milano che oggi si confonde tra le torri avveniristiche di CityLife. Per la prima volta nella storia della Lega il voto per il Segretario è avvenuto in modo segreto, su carta, nome per nome: un rito antico dentro un’architettura futuribile. Tanto antico da lasciare spazio al sospetto, avanzato da alcuni, di trucchetti dei salviniani per contarsi, scrivendo il nome del leader in più modi a seconda delle regioni. Sempre accaduto, in ogni Congresso che si rispetti.

Da quelle urne, ieri, Matteo Salvini è uscito Segretario per la quarta volta, con 465 voti contro i 146 di Massimo Garavaglia: su 611 voti validi, il 76% contro quasi il 24%, otto schede bianche e nulle, mandato fino al 2030. Ma per leggere questo Congresso dalla latitudine del Lazio occorre guardare un’altra colonna di numeri: quella dei delegati che hanno fatto la differenza. E lì, in quella colonna, c’è il territorio con Roma, Frosinone e Cassino.

Il nome che esce, lo spadone che resta

(Foto: Mourad Balti Touati © Ansa)

La prima notizia di Milano è un simbolo. In alto la scritta Lega in blu, al centro lo spadone di Alberto da Giussano, sotto la dicitura Italia Federale: nasce la Lega Italia Federale e finisce l’era della Lega Salvini premier. Lo imponeva la nuova legge elettorale, che prevede l’indicazione del candidato premier da parte di ogni coalizione; ma Salvini ne ha fatto un gesto politico: «mi faccio un pochino da parte io», ha detto, togliendo il proprio nome dal marchio, pur sapendo che qualcuno dirà che l’ha data vinta a chi faceva polemica.

Gli avevano consigliato di togliere solo «premier», per non dare appigli ai giornali: «mi interessa meno che zero». La svolta nazionale, di cui si dice «straconvinto», doveva tenersi insieme con «il mio istinto, la mia carne e la mia pelle», cioè con le battaglie storiche: il federalismo, che per lui è il passato, il presente e il futuro del Paese e «fa bene alla Lombardia e alla Puglia».

Per presentare il logo ha ripescato un articolo dell’Unità del 1994, quando Umberto Bossi pensò di trasformare la Lega Nord proprio in Lega Italia Federale, con sfondo bianco e scritte blu. Il Segretario che toglie il proprio cognome dal simbolo per metterci quello di un’idea di trentadue anni fa compie un’operazione che è insieme di umiltà apparente e di legittimazione storica: il nuovo corso si presenta come l’inveramento del vecchio. Con una torsione: il federalismo di oggi non è più quello bossiano contro Roma, perché «il centralismo una volta era nei palazzi romani, ora è traslocato più a Nord», cioè a Bruxelles.

I numeri della sfida

(Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Garavaglia, senatore e amico di Giancarlo Giorgetti, torna a casa sorridente con «quasi il 25%»: lo dice lui stesso, e lo rivendica come la prova che «anime differenti» esistono e che «negare l’evidenza non fa bene a nessuno».

Lo sostenevano apertamente solo i «ribelli» Attilio Fontana e Massimiliano Romeo, convinto che quel disagio «non può essere ignorato, e soprattutto non solo lombardo». Salvini respinge la parola corrente: «le correnti le lasciamo al Pd», e nemmeno maggioranza e minoranza. Chiude con l’«amarezza» per le polemiche dei mesi scorsi e con un avvertimento: basta ai fratelli-coltelli dentro il Carroccio, perché il boicottaggio è «tradimento al leghismo».

Dal palco, con un piglio più di lotta che di governo, annuncia che al Consiglio dei ministri chiederà di smettere di dare soldi e armi all’Ucraina, e in modo irrituale, parlando ancora da candidato, chiede l’alzata di mano sul mandato. Luca Zaia condivide («sennò quella guerra diventerà il nostro Afghanistan»), gli alleati tacciono. Roberto Vannacci, che un anno fa saliva sul palco con la tessera appena presa, oggi nel lessico congressuale è solo «un traditore».

La contabilità laziale

Il saluto tra Matteo Salvini e Mario Abbruzzese

Se la fronda era lombarda e veneta, la tenuta è stata anche, e in misura decisiva, laziale e meridionale. Lo mette a verbale Mario Abbruzzese, Segretario Regionale all’Organizzazione della Lega del Lazio: «il Lazio ha risposto compatto ed è stato insieme al Sud Italia determinante per la elezione». Non è una rivendicazione di cortesia: nella Lega che cambia simbolo per diventare nazionale, la prova dell’esportabilità del progetto sta esattamente nei territori che il vecchio Carroccio considerava terra di missione.

E il Lazio a Milano si è presentato con l’intera filiera istituzionale: deputati, senatori, assessori regionali, Consiglieri regionali e provinciali, sindaci di capoluogo. La dimostrazione plastica che il partito nato a Nord ha messo radici a Sud di Roma, e che il progetto nazionale di Salvini ha trovato qui il suo banco di prova riuscito.

La mediazione di Durigon

L’intervento di Claudio Durigon (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

In questa chiave va letto l’intervento di Claudio Durigon, senatore di Latina eletto nel collegio Lazio Nord e vicesegretario federale: il dirigente laziale più alto in grado nel partito. Abbruzzese lo promuove («ottimo intervento richiamando tutti, compreso Zaia, a metterci la faccia»), e Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale del Lazio, lo ringrazia per «l’importante attività di mediazione svolta nel corso dei lavori congressuali». Perfino lo sfidante Garavaglia, quando elenca i «fuoriclasse» del vivaio che vorrebbe in squadra, mette il suo nome accanto a quelli di Zaia, Giorgetti e «ovviamente Salvini».

Un vicesegretario laziale citato da entrambi i fronti è la fotografia di un territorio che non ha fatto da spettatore ma da cerniera. E non è tornato a mani vuote: Abbruzzese rivendica l’approvazione di una mozione per il Sud, per l’inserimento nella Zes dei territori industrialmente depressi. Chi segue la vertenza dell’automotive nel Cassinate sa che non è una riga di circostanza.

Ottaviani, la sintesi e la stoccata

Nicola Ottaviani tra la senatrice Kristalia Papaevangeliu di Alatri ed il Segretario del Lazio Mario Abbruzzese

Il deputato Nicola Ottaviani, coordinatore provinciale della Lega a Frosinone, consegna la lettura più elaborata: il congresso ha restituito «l’immagine di un partito nazionale e federale, fortemente radicato sui territori», e il confronto tra le tesi di Salvini e quelle di Garavaglia, mediato dalla «lucidità» di Giorgetti, dimostra che il dibattito interno è una risorsa quando arriva a sintesi.

Con la stoccata d’ordinanza: i delegati hanno votato «personalmente e senza il click virtuale del palmare», lontani dalle «pantomime» di una sinistra che ancora si interroga su come fare le primarie. E con l’affondo europeo contro il Green Deal «targato Von der Leyen», accusato di avere disarmato l’automotive continentale senza armonizzare ambiente e competitività: anche qui, chi legge da Piedimonte San Germano riconosce il sottotesto.

Quel che resta di Milano

Davide Bordoni, Coordinatore Lega del Lazio (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Resta un Congresso che si è chiuso ieri con i toni morbidi del giorno dopo, le parole da militante di Giorgetti («facciamo salire in squadra quelli che hanno dimostrato sul territorio di riuscire a produrre consenso»), la voce fuori dal coro di Silvia Sardone che rivendica «una Lega d’attacco e non una Lega democristiana», e Zaia nel ruolo del paciere: più punti di coesione che di divisione, assicura.

La segreteria politica arriverà entro una o due settimane, per l’ex Doge resta in ballo l’ipotesi di una vicesegreteria unica. La Lega esce da Milano con un simbolo nuovo, un segretario confermato e un quarto di partito che ha votato altro. La scommessa del nazionale e del federale insieme si misurerà dove quelle due parole devono convivere davvero: nei territori. Il Lazio, a Milano, ha presentato il conto della propria lealtà. Ora attende che venga onorato.