San Giorgio come Danzica: l’innesco che ridisegna il Lazio

Le dimissioni di massa a San Giorgio a Liri fanno cadere il sindaco Lavalle e accendono una guerra di equilibri tra Lega, Pd e Forza Italia. Non è un fatto locale: è la miccia che può riscrivere gli assetti provinciali e regionali.

Alessio Porcu Ad majorem Dei gloriam

Danzica è una piccola città portuale sulla costa baltica della Polonia: sul piano strategico è un minuscolo punto sulla cartina. Che non giustifica un’intera Seconda Guerra Mondiale. Ma tutto partì da lì. La Danzica del centrodestra nel Lazio si chiama San Giorgio a Liri: il casus belli sono le dimissioni in massa rassegnate ieri da 4 Consiglieri comunali della maggioranza e da 3 dell’opposizione. Hanno determinato il collasso dell’amministrazione comunale e già questa mattina la caduta del sindaco Francesco Lavalle: il prefetto Giuseppe Ranieri ha firmato oggi la nomina del Commissario che assume l’amministrazione ordinaria del Comune. Al Ministero dell’Interno stanno contando se mandare al voto già a fine maggio 2026. Questione di poche ore tra una finestra e quella successiva distante circa un anno.

Danzica non era solo Danzica nel 1939. Così come San Giorgio a Liri non è solo San Giorgio a Liri nel 2026. Sono due centri messi in un punto strategico della storia: banalissimo anello d’acciaio che tiene ferma una spoletta. Tirare quell’anello significa armare una bomba: che per Danzica fu una guerra mondiale, per San Giorgio a Liri è una guerra politica. Perché Danzica era l’innesco dell’intervento compiuto da Francia ed Inghilterra contro il Terzo Reich. E San Giorgio a Liri?

Cos’è San Giorgio a Liri

Francesco Lavalle

San Giorgio a Liri è un Comune con poco meno di 3mila abitanti situato a ridosso del confine con la provincia di Latina. L’anello d’acciaio che tiene la spoletta è dato dal fatto che San Giorgio a Liri esprima:

un assessore regionale del Lazio chiamato Pasquale Ciacciarelli indicato dalla Lega in forza dei suoi 14mila voti di preferenza.

un Segretario Provinciale unitario del Partito Democratico chiamato Achille Migliorelli jr che tra una settimana verrà indicato dall'assemblea degli iscritti.

un sindaco che è dirigente provinciale di Forza Italia chiamato Francesco Lavalle che fino a ieri sera era candidato alle Elezioni Provinciali ed a seguito delle dimissioni in massa decade da primo cittadino e da candidato.

Rassegnare quelle dimissioni è significato tirare la spoletta da San Giorgio a Liri, innescando una reazione a catena nella politica regionale con conseguenze su larga scala. Esattamente come fece Danzica.

Francesco De Angelis e Mario Abbruzzese leggono i numeri

Che non sia un fatto locale lo dimostrano due evidenze. La prima è avvenuta domenica scorsa in un corriodio di Palazzo Iacobucci, sede dell’amministrazione provinciale di Frosinone. Lì il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis si intrattiene a quattr’occhi con il Segretario Organizzativo della Lega del Lazio Mario Abbruzzese. Parlano delle elezioni Provinciali e della candidatura del sindaco di San Giorgio a Liri nella lista di Forza Italia. Le mappe dei due strateghi politici coincidono al centimetro ed è lì che si decide di innescare una contromossa. Cosa ci sia scritto sulle mappe lo vedremo tra un secondo.

Parte l’input di buttare giù l’amministrazione di centrodestra che guida San Giorgio a Liri. Lunedì comincia la raccolta delle firme. E ieri si registra la seconda evidenza: il Segretario Provinciale designato del Partito Democratico Achille Migliorelli, in un non meglio precisato locale lungo la SR Cassino – Formia incontra un alto dirigente della Lega (le leggende vogliono fosse lo stesso Mario Abbruzzese, altre l’assessore Pasquale Ciacciarelli). Insieme verificano la regolarità della documentazone acquisita e dato da entrambi l’assenso viene chiamato un notaio di fiducia che ad horas si rende disponibile per raccogliere le dimissioni.

La mappa e le mappe

Foto © AG IchnusaPapers

Cosa c’era nelle mappe srotolate a Palazzo Iacobucci da Abbruzzese e De Angelis? La proiezione dei risultati delle prossime elezioni provinciali. Votano solo i sindaci ed i Consiglieri comunali: facile capire l’intreccio se hai – con sufficiente approssimazione – la percezione di chi sta con chi, chi sta con te e chi tratta anche con l’avversario.

Le proiezioni dicono che, per matematica, 1 seggio è ballerino e dipende dalla lotteria dei voti restanti una volta ripartiti quelli per assegnare i seggi pieni. Cioè? Se un Partito prende 25mila voti ed 1 seggio pieno scatta ogni 8mila voti è evidente che elegga 3 Consiglieri pieni con un resto di mille voti (25mila diviso 8mila fa 3 con il resto di mille). L’ultimo seggio in genere va a chi ha il resto più alto.

A Frosinone tra pochi giorni il risultato potrebbe essere di

4 Seggi (o 3) a Fratelli d’Italia

(o 3) a Fratelli d’Italia 3 Seggi (o 4) al Partito Democratico

(o 4) al Partito Democratico 2 Seggi (o 3) alla Lega

(o 3) alla Lega 1 Seggio (o 2) a Forza Italia

(o 2) a Forza Italia 1 Seggio alla lista di Luigi Vacana

alla lista di Luigi Vacana 1 Seggio alla lista di Gianluca Quadrini.

La variabile incontrollabile sono i voti ponderati costruito intorno a Francesco Lavalle, capace di far scattare il seggio al Partito.

A questo punto è chiaro perché sia stato silurato dopo essere stato avvertito nei giorni precedenti che una sua candidatura avrebbe messo insieme Pd e Lega contro di lui. Cosa che puntualmente è avvenuta. Ma questo è solo l’innesco, la bomba è un’altra.

La bomba

Danzica era un piccolo punto sulla mappa dell’Europa. Ma in qualche modo ebbe un ruolo anche nella bandiera americana innalzata sulle macerie di Okinawa ed immortalata da Robert Capa a 14mila 427 chilometri di distanza. La mappa del potere e degli equilibri regionali è in via di ridefinizione.

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

In quell’operazione, che avviene ad un livello più alto e tutto romano, la Lega si è ritrovata al centro di una morsa. Ed allo stesso tempo il Partito Democratico se n’è trovato fuori. Tradotto: negli ultimi anni c’è stato un asse tra il Pd e Forza Italia che ha consentito ad entrambi di avere un ruolo ben maggiore di quello numerico che esprimevano i loro voti. Un esempio su tutti? L’amministrazione provinciale di Latina Pd – Forza Italia mentre il resto del centrodestra stava all’opposizione. Quell’asse ha governato per anni anche Acqualatina, i parchi, le Comunità, alcune delle altre Province del Lazio. Ora quell’asse è saltato: e non perchè il senatore Claudio Fazzone abbia discusso con qualcuno nel Pd (leggasi il Segretario Daniele Leodori). E allora?

Giancarlo Righini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

L’asse è saltato perché i numeri sono cambiati. Il che ha portato alla nascita di un nuovo asse di dialogo: segreto ed inconfessabile come il primo, riservato ed efficace allo stesso modo. La linea di dialogo ora è tra il senatore Claudio Fazzone e l’assessore regionale Giancarlo Righini. Ufficialmente, un’illazione giornalistica, una fantasia da retroscenisti. Ma a confermarla sono i numeri. Esattamente come confermarono il precedente asse Forza Italia – Pd.

Il nuovo asse

Federico Carnevale

Le evidenze, anche in questo caso partono da Latina. Dopo anni di governo provinciale Pd – Forza Italia, tra qualche giorni nascerà una nuova alleanza che vedrà il centrodestra unito nel nome del sindaco Federico Carnevale di Monte San Biagio. Lo ha indicato il senatore Claudio Fazzone ottenendo subito l’appoggio di Fratelli d’Italia. Mandando nel caos il Pd ed a distanza di ventiquattrore la posizione contraria della Lega. (Leggi qui: Il “martedì grasso” del centrodestra: Carnevale candidato alla Provincia. E qui: Elezioni provinciali nel caos: il PD senza candidato, la Lega contro Carnevale).

La prova provata arriva da Viterbo dove il presidente della Provincia è Alessandro Romoli di Forza Italia. Il quale, notoriamente, detesta sul piano politico (ed è in questo ricambiato) il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini. La prova? Giancarlo Righini ha suggerito (con convinzione) Daniele Sabatini a sostenere l’odiato Alessandro Romoli. Risultato: asse FdI – FI con tanti saluti al Pd.

Daniele Leodori

Ulteriore elemento? Nelle Comunali di un paio di anni fa, la posizione di Forza Italia fece saltare l’asse con il resto del centrodestra a Civitavecchia, a Palestrina, a Veroli. Contribuendo all’elezione di amministratori di centrosinistra. Ora si replica ma ad alleanze invertite: come dimostra il caso di Fara Sabina, dove la candidatura del centrodestra sarà doppia in modo da far perdere il candidato della Lega che altrimenti avrebbe avuto possibilità di vittoria ben più alte.

Prospettiva lunga

Luca Di Stefano

San Giorgio a Liri è un avvertimento di Lega e Pd a Forza Italia e Fratelli d’Italia. Perché in base ai numeri che tra pochi giorni usciranno dalle urne di Palazzo Iacobucci partirà l’azione per scalare l’amministrazione Provinciale di Frosinone con un candidato sindaco ‘civico‘ espressione diretta dell’assessore Giancarlo Righini. Il voto delle Provinciali di Frosinone servirà a capire se ci sono i numeri per provare a congedare il solidissimo Luca Di Stefano e lanciare la sfida con un altro giovane primo cittadino.

Chi è? Non bisogna andare molto lontano, non bisogna spostarsi troppo dalle sponde del fiume. Prima però servono i numeri. Verificare se l’intesa Righini – Fazzone che potrebbe ricostruire il centrodestra anche in provincia di Frosinone e di Latina, funziona alla prova dei numeri.

Tutto il resto, deriverà da quel risultato. Anche le alleanze per il Comune di Frosinone e per il Comune di Latina. Ma se ne parlerà solo nel 2027. Prima c’è da gestire il nuovo scenario e vedere dove porta. Partendo dall’innesco di San Giorgio a Liri.