San Giorgio, il caos perfetto: dove un giorno vale un anno

Dimissioni firmate il 24 febbraio ma protocollate il 25: un dettaglio che può cambiare tutto. Se vale la data di consegna scatta un anno di commissariamento, altrimenti si vota a maggio. Prefettura sotto pressione.

Dopo l’imboscata, il diritto. Le dimissioni in massa rassegnate martedì sera da sette Consiglieri comunali di San Giorgio a Liri (tre di maggioranza del Pd e quattro di opposizione) ora diventano un caso da manuale di diritto amministrativo applicato alla politica. Perché le dimissioni ci sono. Firmate. Contestuali. Irrevocabili. Davanti a un notaio, la sera del 24 febbraio. Tutto secondo i crismi.

Ma il punto non è più politico. È temporale.

Questione di calendario

Il municipio di San Giorgio a Liri

La data ultima per poter tornare alle urne già nel mese di maggio era proprio il 24 febbraio. E qui entra in scena il dettaglio che mette in discussione tutto lo scenario: quelle dimissioni sono state protocollate al Comune la mattina del 25 febbraio. E per il Testo Unico degli Enti Locali, ciò che conta è il momento in cui l’atto produce effetti.

Se fa fede il 25, si apre un commissariamento di almeno un anno. Se invece si considera determinante la firma notarile del 24, il ritorno alle urne potrebbe essere anticipato. Un giorno. Ventiquattro ore. Un confine sottile che separa due scenari politici completamente diversi.

Ed è qui che il caso si complica ulteriormente. Perché c’è una ulteriore interpretazione : a fare fede sarà la data del Decreto di Scioglimento firmato dal Presidente della Repubblica. In linea teorica, quella data dovrebbe essere il 25 febbraio. Ma c’è chi sostiene che l’effetto sostanziale sia maturato il 24 febbraio, al momento della sottoscrizione contestuale davanti al notaio.

Under pressure

La prefettura di Frosinone (Foto © Stefano Strani)

La Prefettura di Frosinone, inevitabilmente, è già sotto pressione. I fautori delle due tesi si sono mossi. Perché non è solo una questione giuridica. È una questione di calendario elettorale. E il calendario, in politica, è potere.

Un anno di commissariamento significa congelare gli equilibri locali. Significa sottrarre il Comune alla partita delle amministrative immediate. Significa ridisegnare i rapporti di forza provinciali con tempi più lunghi. A chi conviene?

Non esiste una lettura univoca. Secondo una lettura, rinviare di un anno significa mettere in difficoltà Forza Italia che con il sindaco Francesco Lavalle rieletto appena un anno e mezzo fa avrebbe la strada in discesa: troppo poco tempo è passato per pensare ad un crollo del consenso in maniera verticale. Darebbe un vantaggio alla Lega dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli (di San Giorgio a Liri) che avrebbe tutto il tempo per organizzare un’alternativa. Imbarazzerebbe il Pd. Perché a firmare è stato anche il suo vicesindaco Achille Migliorelli: farlo per lasciare la città nelle mani di un commissario per un anno è una sconfitta.

L’altra chiave

Francesco Lavalle

Ma c’è anche un’altra chiave di lettura. Che parte da un altro punto. E cioè: di chi è l’elettorato del sindaco sfiduciato Francesco Lavalle? Se è il suo ed è stato lui a trascinare la lista allora va bene il ragionamento fatto fino a questo momento.

Ma se è vero quello che dice la Lega (Alla prima elezione lo ha portato Pasquale Ciacciarelli perché Lavalle non ha un proprio grande consenso) o quello che dice il Partito Democratico (Alla seconda elezione lo hanno portato i Migliorelli perché Lavalle continuava a non avere un proprio grande consenso) allora la corsa è a votare subito. Con un patto di pacificazione tra Pd e Lega che tenga fuori Forza Italia. (Leggi qui: San Giorgio come Danzica: l’innesco che ridisegna il Lazio).

Un voto a maggio riaprirebbe subito il tavolo. Consentirebbe ai Partiti di capitalizzare o di rimediare. Darebbe una risposta rapida a una crisi nata con precisione chirurgica. È il paradosso perfetto: una crisi costruita con matematica politica ora si gioca sull’interpretazione di un giorno.

Lavalle c’è

Luca Di Stefano a San Giorgio a Liri con il sindaco Francesco Lavalle e la giunta

Francesco Lavalle non intende compiere passi indietro. Si ricandiderà. Lo si capisce dalle parole affidate dal primo pomeriggio alla sua pagina Facebook. Lì dice di giudicare le dimissioni “un atto di grande irresponsabilità amministrativa, prima ancora che politica”. Perché? “Con questa decisione si interrompe bruscamente il percorso di lavoro costruito in questi anni con impegno, programmazione e senso delle istituzioni. Si consegna il paese a una fase di stallo che impedisce di fatto l’accesso a importanti finanziamenti, utili a proseguire il percorso di crescita avviato, e che rischia di rallentare o bloccare del tutto importanti progetti già in corso. Il paradosso è che a pagarne le conseguenze non saranno coloro che hanno scelto di dimettersi, ma l’intera comunità sangiorgese”.

Sono due i passaggi che fanno capire l’intenzione di proseguire: “Ci sarà tempo e modo per fare chiarezza” e “Continuerò a servire la nostra comunità con dignità, trasparenza e rispetto”.

San Giorgio continua a essere il punto da cui si irradiano effetti più grandi del suo perimetro. Perché qui non si decide solo quando votare. Si decide chi avrà il tempo di riorganizzarsi. E chi no. E in politica, il tempo è tutto.