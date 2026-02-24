San Giorgio, sette firme e un epilogo: Lavalle cade, salta l’asse Pd–Forza Italia

Da candidato alle Provinciali a ex sindaco in poche ore: sette dimissioni contestuali chiudono l’era Lavalle. Tre firme Pd, tra cui quella del neo segretario designato Achille Migliorelli, ridisegnano gli equilibri provinciali.

Doveva essere una candidatura. È diventata un epilogo. Il sindaco di San Giorgio a Liri Francesco Lavalle passa in poche ore dall’essere il candidato di Forza Italia per un seggio alla Provincia ad essere un ex sindaco. Sette firme messe in serata davanti ad un notaio a Frosinone hanno ratificato la fine della sua amministrazione: dimissioni immediate, contestuali, irrevocabili. Non ancora notificate perché gli Uffici comunali a quell’ora erano chiusi: ma già politicamente operative.

Luca Di Stefano a San Giorgio a Liri con il sindaco Francesco Lavalle e la giunta

Non una sfiducia in aula, non un logoramento lento. Un colpo secco. Che mette fine all’asse tra Forza Italia e Pd. Tre delle firme che hanno determinato la fine dell’amministrazione Lavalle le hanno messe i Consiglieri del Partito Democratico. Con un gesto politico doppiamente pesante: perché una delle tre firme è quella di Achille Migliorelli, Segretario Provinciale designato del Pd. Le altre sono quelle di Maria Fargnoli e Francescantonio Della Rosa.

Sono state determinanti. Perché sommate a quelle dei quattro Consiglieri di opposizione (Luigi Di Cicco, Fabio Lucciola, Enrico De Simone, Modesto Della Rosa) sono state sufficienti a chiudere il sipario.

Resa dei conti

Maggioranza e minoranza insieme. È questo il dato politico che conta: quando le dimissioni diventano trasversali, non è più una crisi amministrativa. È una resa dei conti.

I rapporti con il Pd non erano più dei migliori. C’erano tensioni già da tempo: i Dem giurano che il sindaco volesse metterli fuori dalla maggioranza e che proprio per questo Francesco Lavalle avesse già sondato le opposizioni ricevendo un No a saltare il fosso, entrare in Giunta per rimpiazzare i tre voti Pd.

La ritorsione di Migliorelli è stata l’appoggio alle dimissioni in massa. Che mette fine subito alla seconda Consiliatura Lavalle. La prima era cominciata nel 2019, seguita dal bis nel 2024. Un bis segnato dalla tensione e da vari cambi di assetto nella maggioranza.

Il prezzo della candidatura

La politica comunale non è un laboratorio di buone intenzioni: è un sistema di equilibri. E quando quegli equilibri si rompono, la giovinezza non basta a salvarli.

Il dettaglio che rende la vicenda meno municipale di quanto sembri è un altro: Lavalle era candidato al Consiglio provinciale. Con le dimissioni di massa, la sua corsa si ferma prima ancora di iniziare. San Giorgio a Liri non è un Comune qualunque nel risiko delle Provinciali: è una tessera che pesa. E qualcuno ha deciso di toglierla dal tavolo. Non all’improvviso ma già dal giorno in cui le candidature sono state presentate ufficialmente a Palazzo Iacobucci: Mario Abbruzzese (Segretario Regionale Organizzazione della Lega) e Francesco De Angelis (Presidente Pd del Lazio) proprio quel giorno avevano valutato l’ipotesi. Nelle ore successiva è partita la raccolta delle firme.

C’è poi un secondo elemento, forse il più significativo. Domenica prossima Achille Migliorelli, sarà indicato come nuovo Segretario provinciale del Pd. Tempismo interessante. La politica non ama le coincidenze.

Il messaggio è chiaro: il Partito Democratico provinciale sta ridefinendo i suoi assetti. E quando un Partito ridefinisce se stesso, spesso riscrive anche le alleanze locali. Le dimissioni di San Giorgio a Liri potrebbero essere il primo atto di una fase più ampia. Che varca i confini della provincia di Frosinone.

La ridefinizione del perimetro

Nei giorni scorsi, a Latina è finito in soffitta l’accordo tra Pd e Forza Italia che ha governato negli ultimi anni l’amministrazione Provinciale pontina. Contestualmente, il Centrodestra si è presentato unito sulle liste. I prossimi giorni diranno se è solo una coincidenza o se c’è un riassetta più globale e la stagione del dialogo trasversale sia conclusa.

Con la consegna ufficiale delle dimissioni contestuali, nelle prossime ore l’amministrazione decadrà ufficialmente ed il prefetto avvierà l’iter di scioglimento con la nomina del Commissario prefettizio. San Giorgio a Liri sarà il secondo Comune, insieme a Boville Ernica, a non votare in questa tornata di Provinciali. Perdendo anche la possibilità di eleggere il suo sindaco.

Non sarà un Commissariamento lungo. Salvo imprevisti si potrebbe andare a votare già alla prima finestra utile. Che potrebbe essere quella del 24 e 25 maggio.