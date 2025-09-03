Sanità, il Lazio perde 10 punti: l’allarme che non si può ignorare

L’analisi Gimbe sui Lea certifica il peggioramento del Lazio nel 2023: dieci punti in meno, segnale che la sanità regionale arretra nonostante eccellenze ospedaliere. La frattura Nord-Sud si allarga, ma qui il problema pesa doppio: è la capitale d’Italia.

I numeri hanno la testa dura. Li puoi girare come vuoi ma restituiscono la stessa immagine. Quelli diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe fotografano la distanza tra ciò che il nostro Paese proclama e ciò che davvero garantisce. La Sanità del Lazio – che sulla carta è universale, equa e solidale – continua a essere una realtà a macchia di leopardo.

L’analisi ha riguardato i Livelli essenziali di assistenza (Lea): cure che il Servizio Sanitario Regionale dovrebbe assicurare a tutti, ovunque, gratuitamente o con il ticket. È stata sviluppata sulla base dei dati contenuti nella Relazione 2023 ‘Monitoraggio dei Lea attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia‘ pubblicata lo scorso 6 agosto dal ministero della Salute.

Lazio “meno dieci”

I numeri dicono che nel 2023, rispetto all’anno precedente, otto Regioni hanno fatto peggio. Non soltanto quelle del Sud, come ci si sarebbe aspettato in un copione ormai noto ma anche territori considerati “modelli”, come la Lombardia. E qui la polemica è deflagrata: la Regione rivendica dati ufficiali del Ministero diversi, accusa Gimbe di aver distorto e la discussione si è trasformata nel solito scontro di interpretazioni.

Ma la notizia vera è un’altra: tra le Regioni che arretrano c’è anche il Lazio. Dieci punti in meno, un campanello d’allarme che pesa più di una sterile polemica con i tecnici di Gimbe. Per due motivi. Il primo: perché significa che in una regione che ospita il Policlinico Umberto I, il Bambin Gesù, il San Camillo, e che è la capitale politico-istituzionale d’Italia, l’offerta sanitaria arretra. Nonostante gli investimenti annunciati, nonostante i piani di rientro e le riforme promesse. Il secondo: il periodo preso in esame è cruciale. Perché il 2022 è stato il decimo anno di amministrazione Zingaretti, il quinto con la Sanità nelle mani dell’assessore Alessio D’Amato. Ed il 2023 è stato il primo anno con il centrodestra di Francesco Rocca al timone: del Lazio e della Sanità.

La realtà? Code e attese

(Foto: Stefano Cavicchi © Imagoeconomica)

Non basta dire che i grandi centri d’eccellenza restano eccellenze. Il punto è che fuori da quelle mura, nel Lazio come altrove, la realtà quotidiana di chi ha bisogno di una visita specialistica, di un esame diagnostico, di un pronto soccorso funzionante, è fatta di attese lunghe, di viaggi fuori regione, di diseguaglianze crescenti.

Il confronto con il resto d’Italia non lascia scampo: il Veneto guida la classifica, al Sud resistono solo Puglia, Campania e Sardegna, mentre la Calabria – pur migliorando – resta in fondo. La frattura Nord-Sud non si chiude: anzi, si allarga, proprio mentre le regioni “ricche” arretrano.

La rabbia di D’Amato

I dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, analizzando la Relazione 2023 – Monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo sistema di garanzia. E per l’ex assessore Alessio D’Amato “confermano quello che sostengo da tempo: nel Lazio la situazione è in netto peggioramento, invertendo il trend positivo che aveva caratterizzato gli anni precedenti”.

Francesco Rocca con Alessio D’Amato (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il Lazio perde 3 posizioni (12° posto) nella classifica generale rispetto all’anno precedente. E perde 6 posizioni sul fronte della Prevenzione scivolando al 15° posto. Male anche nell’assistenza territoriale, con 3 posizioni in meno: arretra al 15° posto. “Due aspetti – dice Alessio D’Amato – completamente sottovalutati dal presidente Rocca. Se non si investe su prevenzione e territorio, si rischia di scaricare sulla rete ospedaliera prestazioni inappropriate che appesantiscono ulteriormente il lavoro dei professionisti”.

Non è tutto. Anche i ritardi nell’attuazione della misura 6 del PNRR vanno in questa direzione e le previsioni sul 2024 indicano che la situazione non cambierà, con un aumento delle disuguaglianze. “I cittadini del Lazio sono quelli che più spesso abbandonano le cure e che, allo stesso tempo, spendono di più nella sanità privata. conclude D’Amato.

E Rocca?

Francesco Rocca

Il Governatore Francesco Rocca? La presa di posizione ufficiale arriva poco prima delle 20:30. La Regione Lazio spiega che “i dati della fondazione Gimbe fotografano una situazione sanitaria del 2023 ereditata da questa Amministrazione dalla giunta Zingaretti, di cui il consigliere D’Amato era assessore alla Sanità”. E fin qui le due posizioni coincidono.

Entrando nel merito, l’Amministrazione regionale ribadisce di avere realizzato “il risanamento dei conti, come certificato anche dalla Corte dei Conti, e la riforma complessiva del Servizio sanitario regionale, che stanno producendo durante la prima fase della legislatura risultati considerevoli, come la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nel 96% degli esami e delle visite, nonché la diminuzione delle attese nei Pronto Soccorso, nonostante siano aumentate le richieste dei cittadini e siano cresciuti gli accessi negli ospedali del Lazio”.

L’amministrazione Rocca mette l’accento sullo sblocco delle 14mila assunzioni, evidenziando che in questo modo ha invertito la rotta della Sanità del Lazio.