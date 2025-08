Sanità, nuova mappa per la Asl di Frosinone: via libera all’Atto Aziendale

Approvato dalla Regione il documento che ridisegna l’intera organizzazione della Asl. Più dipartimenti, nuovi reparti ad alta tecnologia, valorizzazione del personale e servizi potenziati sul territorio. Cavaliere: “Una struttura più moderna, integrata e vicina ai bisogni reali della popolazione”

Via libera dalla Giunta Regionale del Lazio. Sul Bollettino Ufficiale di oggi c’è il nuovo Atto Aziendale della Asl di Frosinone: è il documento che definisce l’organizzazione interna, le funzioni e le linee strategiche generali dell’Azienda Sanitaria , la mappa con la struttura interna dell’Asl, inclusi i dipartimenti, i distretti e le altre unità operative. E se un reparto non c’è ma sta indicato sull’Atto significa che entro i prossimi mesi verrà costituito.

A riscriverlo e ridefinirlo nei giorni scorsi è stato il Direttore generale Arturo Cavaliere. Lo ha fatto con la delibera Asl n° 619 che ha ad oggetto: “adozione proposta nuovo atto di autonomia aziendale“.

L’Atto

L’Atto Aziendale della Asl di Frosinone è formato da 250 pagine e 6 allegati, tra i quali il funzionigramma e l’organigramma dell’azienda. Introduce cambiamenti significativi: vediamo quali:

aumento dei dipartimenti: da 9 a 13, con l'introduzione di aree specialistiche come la chirurgia oncologica robotica e un dipartimento dedicato a Farmaci e Dispositivi. È un Dipartimento monotematico del tutto autonomo che gestirà tutta l'attività farmaceutica

area critica interpresidio: una nuova struttura per gestire le emergenze in modo integrato tra i presidi ospedalieri.

due nuovi Reparti di Chirurgia robotica: segno dell'investimento in alta tecnologia e innovazione.

clinical trial center: previsto a Cassino per la ricerca neurologica e sulle malattie rare.

nuovi servizi sanitari: tra cui Chirurgia vascolare, Radiologia interventistica, Elettrofisiopatologia cardiaca, Parto in analgesia e Medicina rigenerativa.

valorizzazione del capitale umano: con la nomina di nuovi direttori e l'istituzione di comitati e regolamenti per migliorare la governance

Le unità operative complesse sono 85: 53 ospedaliere, 11 tecnico amministrativo, 21 a valenza territoriale.

La visione

Arturo Cavaliere

L’atto, il primo della gestione del nuovo Dg Arturo Cavaliere propone una visione strategica ed un approccio innovativo. Quasi un progetto di rilancio della Sanità locale per intercettare investimenti regionali; potenziare l‘assistenza territoriale; rispondere alle sfide demografiche, come l’invecchiamento della popolazione (l’indice di vecchiaia ha raggiunto il valore del 209%, vale a dire che in provincia di Frosinone per ogni bambino di 0-14 anni, ci sono più due persone con oltre 65 anni ); rafforzare la collaborazione con le università per la formazione e la ricerca.

“In questo modo diamo gambe a una struttura ferma da fin troppo tempo e avviamo un processo non solo amministrativo ma funzionale, organizzativo e strategico” ha detto il Direttore generale, Arturo Cavaliere. Il Dg rivendica il merito di avere rimesso in pista in 4 mesi un Atto che per varie ragioni era fermo da oltre un anno e mezzo e di avere messo a terra tutti i cantieri del Pnrr che erano in fase di stallo . Sui nuovi reparti Cavaliere commenta che soino “il segno dell’attenzione di questa Direzione, in piena sinergia con l’amministrazione regionale, nei confronti delle nuove frontiere della tecnologia e dell’innovazione nell’assistenza sanitaria”.

La struttura

Cambia anche l’organizzazione interna. All’interno della Direzione Generale nelle aree di staff compare inoltre l’Unità Affari Generali, struttura che coordina e integra tutte le attività aziendali, vero centro nevralgico delle funzioni aziendali. Nel suo alveo è costituita l’Unità Avvocatura.

Nel complesso, l’Atto aziendale si compone di 53 Unità Complesse della rete ospedaliera. Sono presenti 11 Unità Complesse Amministrative per un totale di 64 mentre 21 sono le Unità Complesse Territoriali di Prevenzione, Salute mentale, Fragilità, Demenza Fronto Temporale, Presa in carico della persona.

Al centro c’è la persona, con il suo diritto alla salute riconosciuto e garantito. Ma non è l’unico principio guida. Il nuovo impianto si basa anche sulla libertà di scegliere dove curarsi, sull’equità nell’accesso ai servizi – soprattutto per i più fragili – e su una copertura completa dei bisogni assistenziali, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Tra le novità più significative c’è l’adozione dell’approccio One Health, che mette in relazione la salute umana con quella animale e dell’ambiente, promuovendo il lavoro congiunto tra settori e professionalità diverse. È un cambio di prospettiva che guarda alla salute come a un sistema interconnesso da proteggere in modo integrato.

“Proponiamo – ha concluso il direttore Cavaliere – un sistema pensato per rispondere in modo organico ai bisogni dei cittadini, anche in contesti complessi e con dinamiche demografiche diversificate, come quelle che caratterizzano questo territorio”.

I numeri

🔹 13 Dipartimenti (erano 9)

→ Inclusi: Chirurgia oncologica robotica, Farmaci e dispositivi

🔹 85 Unità Complesse Totali

→ 53 ospedaliere

→ 11 tecnico-amministrative

→ 21 territoriali

🔹 Nuovi Reparti ad Alta Tecnologia

→ Chirurgia robotica (x2)

→ Radiologia interventistica

→ Medicina rigenerativa

→ Parto in analgesia

→ Elettrofisiopatologia cardiaca

🔹 Clinical Trial Center

→ A Cassino per neurologia e malattie rare

🔹 Nuove Strutture di Coordinamento

→ Area critica interpresidio

→ Unità Affari Generali

→ Avvocatura interna

🔹 Principi guida

✅ Centralità della persona

✅ Libera scelta del luogo di cura

✅ Equità di accesso

✅ Copertura completa dei bisogni (LEA)

✅ Approccio “One Health”

🗣️ Cavaliere:

“Diamo gambe a una struttura ferma da troppo. Una sanità moderna, integrata, tecnologica e centrata sui bisogni del territorio”