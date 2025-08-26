Santa Scolastica nel mirino: la Sanità soffre, la politica litiga

La Conferenza dei Capigruppo sposta di una settimana la firma del documento unitario con il quale convocare il Consiglio comunale sulla Sanità. Verrà emendato. Le esigenze di Petrarcone. La tigna di Sebastianelli. La via diplomatica di Salera. Il 2 settembre un nuovo testo.

La Sanità è in affanno ma la politica continua a litigare sulla forma. La conseguenza è che questa sera è stata congelata la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale straordinario sullo stato dell’Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. L’avevano avanzata i capigruppo di maggioranza. L’opposizione – che sul tema aveva da tempo acceso i riflettori – ha scelto di non firmare la proposta , accusando il sindaco Enzo Salera di “improvvisazione politica” e di aver cercato un coinvolgimento tardivo e strumentale.

Il gioco delle parti però è durato solo il tempo necessario per poter mettere agli atti che non ci sono inciuci tra maggioranza ed opposizione. Poi la politica ha avuto la meglio: individuando una via diplomatica verso la soluzione condivisa. Quale?

Si andrà verso un documento emendato e condiviso: il centrodestra ha messo i suoi puntini sulle i, mentre i civici di Sebastianelli ne hanno fatto una questione personale con il sindaco. Ci si rivede tra una settimana con il testo aggiornato e poi si vedrà chi lo firmerà.

La proposta

La maggioranza Salera

Si partiva dalla bozza messa appunto dalla maggioranza. Ha messo nero su bianco una proposta articolata, che chiede un confronto pubblico e istituzionale per affrontare l’emergenza sanitaria. Nella richiesta di convocazione straordinaria si legge: “La sanità rappresenta un diritto fondamentale. L’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino serve un’area vasta e complessa ma negli ultimi mesi sono emerse gravi criticità: carenze di personale, riduzione dei servizi, difficoltà organizzative. È necessario un impegno straordinario per sostenere il rilancio della struttura”.

Il documento proposto dalla maggioranza chiede il potenziamento immediato del nosocomio, l’attivazione dei servizi previsti dalla programmazione regionale, un rafforzamento del Pronto Soccorso, un intervento sulla viabilità interna e il presidio dei parcheggi per disabili, fino alla richiesta di un tavolo permanente di monitoraggio tra Comune, ASL e Regione.

Un dato numerico su tutti: c’è una sproporzione evidente tra il numero del personale in servizio a Cassino e quello nello Spaziani di Frosinone. Ma al tempo stesso sono quasi uguali i numeri delle prestazioni che si fanno a Cassino e quelle nel Capoluogo.

La reazione

Giuseppe Sebastianelli

Ma l’opposizione non ci sta. A parlare è Giuseppe Sebastianelli, capogruppo del gruppo civico, che insieme a Silvestro Golini Petrarcone ed Arduino Incagnoli ha deciso di non sottoscrivere la proposta. Per ragioni però differenti.

Sebastianelli ha tuonato che “La richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario sullo stato della sanità cassinate e sul potenziamento dell’ospedale ‘Santa Scolastica’ è naufragata per manifesta incapacità del sindaco”. Perché. Cosa contesta a Salera? Sostiene “che in veste di presidente del consiglio comunale ha cercato di coinvolgere le minoranze su un argomento improvvisamente sposato dalla maggioranza, dimenticando volutamente interrogazioni e mozioni presentate nei mesi scorsi dal gruppo civico e da altri consiglieri”. Praticamente, dice, ha provato a scippare il tema che le opposizioni cavalcano da mesi; solo ora se n’è accorto.

Diversa la posizione di Silvestro Golini Petrarcone. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia ha voluto che fosse chiaro un aspetto: il centrodestra che governa la regione Lazio sotto la guida di Francesco Rocca non è rimasto immobile di fronte alle criticità dell’ospedale di Cassino. Infatti ha approvato un Atto Aziendale nel quale ci sono impegni precisi per il Santa Scolastica con potenziamenti di reparti, tecnologie e personale messi nero su bianco. (Leggi qui: Sanità, nuova mappa per la Asl di Frosinone: via libera all’Atto Aziendale).

La via d’uscita

La capacità diplomatica di Enzo Salera è stata quella di comprendere il campo e lo scenario politico. Petrarcone non può accettare un documento scritto dalla principale maggioranza di centrosinistra in provincia di Frosinone che nemmeno lontanamente possa sembrare un attacco alla Sanità del centrodestra regionale . La soluzione Salera? Non andare allo scontro, al contrario dare atto che la Regione si è messa in favore del Santa scolastica e che ha preso impegni.

Allora a cosa serve il Consiglio Comunale ed il documento che Salera vorrebbe unitario per dargli maggiore forza? Con quel testo Cassino sollecita un’applicazione in tempi rapidi delle cose scritte dal manager Asl Arturo Cavaliere.

Il prossimo appuntamento è per il 2 settembre. Sul tavolo della Conferenza dei Capigruppo ci sarà il testo emendato che potrebbe mettere d’accordo il centrosinistra ed il centrodestra. A quel punto Giuseppe Sebastianelli rischia di rimanere con il cerino in mano.