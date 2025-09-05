Santovincenzo-show: è scontro col sindaco sul parco fotovoltatico

Alta tensione ad Anagni durante il primo consiglio comunale dopo la pausa estiva. L'esponente della minoranza ha attaccato pesantemente l'amministrazione fino ad abbandonare l'aula. Caustico il primo cittadino: "E' come quel bambino che lascia il campo portando via il pallone"

E’ uscito dall’aula due volte. La prima, al momento dell’approvazione di una variazione di Bilancio. Per qualcuno (ma sembra strano), un caso di distrazione, visto che poi al rientro ha chiesto di votare l’immediata eseguibilità dello stesso punto. La seconda uscita, invece, è stata plateale e voluta. Anticipata da un‘incandescente tirata sulla necessità di rispettare i diritti dell’opposizione. A maggior ragione nel momento in cui la minoranza è ridotta (non solo numericamente) ai minimi termini.

Santovincenzo contro il parco fotovoltaico

Riprende da dove si era interrotta per la pausa estiva la politica ad Anagni. Da un consiglio comunale in cui il consigliere comunale di LiberAnagni Luca Santovincenzo parte lancia in resta contro tutto e tutti per difendere gli interessi dei cittadini. Scontrandosi però con un dato oggettivo: in Consiglio è da solo. E dunque, tutte le contestazioni si infrangono contro il muro delle mani alzate (le altre) al momento del voto.

Il rendering dell’ex polveriera

Una scena che si era già vista. E che si è puntualmente ripetuta anche giovedì scorso. Il climax della serata è stato caratterizzato dall’approvazione effettiva (con i voti della maggioranza) del progetto per il parco fotovoltaico da realizzare all’interno della zona della ex Polveriera. Un’idea non nuova: se ne era già parlato a giugno. Il parco era stato inserito all’interno di un progetto più ampio che prevede, tra gli altri, un data center ed un campus biomedico.

Un progetto privato da oltre 100 milioni di euro che porterebbe nelle casse del comune circa 600.000 euro all’anno. Un’idea criticata con forza da Santovincenzo. Il consigliare ha ribadito le contestazioni già fatte: al momento, oltre al progetto del parco, non c’è altro. Una scatola vuota che rischia di restare tale. Così com’è si rischia il danno erariale per quella che è stata descritta come una sostanziale svendita a favore dei privati.

La replica del sindaco Natalia

Il sindaco Natalia nella sua replica ha difeso il progetto ricordando un fatto. L’acquisto nel 2009 della struttura ha generato l’accensione di un mutuo che grava per 350.000 euro annui sulle spalle dei cittadini. Tanto che qualche anno fa si era pensato di alienare completamente tutta la zona. Il progetto varato dall’amministrazione consentirebbe quindi, oltre che di valorizzare il terreno in questione, di ammortizzare quella spesa. Per il primo cittadino la differenza è tra due filosofie opposte: quella di Santovincenzo (dire no a tutto) e quella di chi vede nell’investimento dei privati la chiave per ripartire.

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Una tesi sostenuta anche dai consiglieri Alessandro Cardinali, Antonio Necci e Guglielmo Vecchi. E’ stato proprio quest’ultimo che ha fatto scoppiare il casus belli, accusando Santovincenzo di un atteggiamento troppo oltranzista ed inutilmente polemico (“dici solo corbellerie”). Generando l’uscita polemica dall’Aula del consigliere di opposizione. Descritto poi dal sindaco come un “bambino che si porta via il pallone: le sue solo sono farneticazioni; gli investimenti serviranno a far crescere la città” .

Dibattito infuocato

La linea di Santovincenzo era stata del resto chiara dall’inizio. Una richiesta al sindaco di darsi da fare per i problemi di connessione presenti in città dopo il maltempo di ferragosto; il ricordo delle polemiche legate all’arrivo dell’ambasciatore israeliano; un’interrogazione sul tema del disagi per i pendolari; le critiche sugli interventi di rigenerazione urbana, sulla nuova farmacia, sulle variazioni di bilancio. E qui sono iniziati i problemi.

Luca Santovincenzo

Santovincenzo ha infatti criticato il fatto che ad alcune sue sollecitazioni rispondessero i consiglieri e non gli assessori (e men che meno il sindaco). Cosa che ha generato le prime risposte piccate del sindaco Natalia (“Santovincenzo non può permettersi di dare giudizi sui consiglieri”). Di lì in poi è stato un crescendo con il presidente Davide Salvati che ha accusato Santovincenzo di uscire dal seminato.

Mentre il consigliere di LiberAnagni ha invocato il principio della libertà di parola. Un contrasto diventato infuocato durante la discussione sul parco fotovoltaico. Generando l’uscita dall’aula consiliare per non rientrare nemmeno nell’ultimo punto, quello sulle scadenze della Tari.

E Vecchi lancia segnali distensivi verso il sindaco

Guglielmo Vecchia

In consiglio lo hanno notato in molti. Guglielmo Vecchi ha approfittato della platea consiliare per illustrare, a favore di consiglieri, spettatori dal vivo e on line, le attività rimesse in moto, dopo la pausa estiva, per la sua delega (i servizi sociali). Per (più di) qualcuno, un modo per dimostrare a tutti la sua organicità alla maggioranza.