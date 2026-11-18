Appaltati i lavori di messa in sicurezza del versante roccioso che sovrasta la chiesa. E Di Stefano sblocca altri 200 mila euro per mettere a nuovo la strada dei pellegrini. Al di là dei lavori forte il segnate politico nei confronti delle aree montane

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

Non è solo una questione di asfalto e reti paramassi. È un segnale politico preciso: il Santuario della Madonna della Valle di Canneto torna al centro dell’agenda istituzionale. A certificarlo sono due atti ufficiali firmati dalla Provincia di Frosinone, che in poche ore sblocca oltre un milione e centomila euro per mettere in sicurezza sia il luogo di culto sia la strada per raggiungerlo. Una scelta di campo chiara per tutelare uno dei simboli religiosi e identitari più forti dell’intera provincia.

​La partita più importante nasce dall’asse tra Palazzo Jacobucci e il Comune di Settefrati. La Stazione Unica Appaltante provinciale ha chiuso l’iter per affidare i lavori di messa in sicurezza del versante in dissesto che sovrasta il Santuario.

​Sul tavolo ci sono 955.006,85 euro oltre IVA. Alla procedura negoziata – dove erano state invitate cinque imprese – ha risposto aggiudicandosi il cantiere la Co.Ge.Co. Costruzioni e Appalti S.r.l. di Arce. Un’opera vitale, attesa da anni per proteggere l’area sacra dal rischio idrogeologico.

​Di Stefano: 200 mila euro per la strada dei pellegrini

Luca Di Stefano, presidente della Provincia

Ma la tutela del Santuario passa anche dalla sua accessibilità. Ed è qui che entra in gioco la firma diretta del presidente della Provincia Luca Di Stefano. Con il decreto n. 82, il numero uno dell’ente sblocca 200.000 euro del Fondo Complementare al PNRR (Strategia Aree Interne) per la S.P. 103 “Settefrati-Canneto” .

​È l’arteria percorsa ogni anno da migliaia di fedeli. I fondi serviranno a intervenire nei tratti più critici tra il chilometro 1+200 e il 9+000 con la sostituzione delle barriere guard-rail ammalorate o danneggiate. Con la fresatura, risagomatura e stesura del nuovo asfalto. E poi il rifacimento completo della segnaletica stradale.

La sfida delle Aree Interne e i fondi PNRR

​ Dietro questi numeri c’è una strategia più ampia che guarda al rilancio dei territori montani . Le risorse per la strada arrivano infatti dal pacchetto del Fondo Complementare al PNRR destinato alle Aree Interne: una dote complessiva da oltre 4,1 milioni di euro assegnata alla Provincia di Frosinone tra il 2021 e il 2026 proprio per contrastare il dissesto e l’isolamento dei comuni periferici. Investire su Settefrati significa difendere non solo un monumento della fede, ma l’intero indotto turistico, culturale ed economico che ruota attorno alla Valle di Comino.

​L’attenzione politica verso Canneto si misura anche nei tempi. Per evitare che le lungaggini amministrative rallentino la messa in sicurezza della valle, la Provincia ha scelto la linea della massima velocità: niente progetto di fattibilità, si passa direttamente al Progetto Esecutivo. Meno carte, cantieri più rapidi. Per restituire al Santuario e alla sua comunità sicurezza e dignità.