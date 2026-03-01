Sara chiama a raccolta la società civile: “Ricostruiamo Terracina”

La Norcia, ex assessore ai servizi sociali defenestrata dal sindaco Giannetti e poi fuoriuscita dalla Lega, torna in campo con un progetto civico per rilanciare la città tirrenica a livello provinciale, regionale e nazionale e per ricucire il rapporto di fiducia tra comunità ed amministrazione

Due anni di anticipo. Troppi. Non si parte così presto per un viaggio che in genere dura pochi mesi ed in alcuni casi una quarantina di giorni. C’è qualcosa dietro al voto per le prossime Comunali a Terracina: sono in calendario soltanto nel 2028 ma le mosse di Claudio Fazzone, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, hanno di fatto aperto con largo anticipo la campagna elettorale. “Volete scommettere che si vota per l’elezione diretta del sindaco prima del previsto?”, ha addirittura profetizzato Fazzone.

Il parlamentare di Fondi, un mese fa al Congresso comunale di Forza Italia ha lanciato a sorpresa come candidato a sindaco Alessandro Di Tommaso, l’ex assessore ai Servizi Sociali fuoriuscito dal Pd nel 2019 e diventato capogruppo di Progetto Terracina alle amministrative del maggio 2023. Un annuncio che quel giorno ha fatto passare in secondo piano l’elezione a coordinatrice di Barbara Caringi. (Leggi qui: Fazzone gioca d’anticipo e incorona Di Tommaso candidato a sindaco).

Di Tommaso ha avuto il mandato di guidare una coalizione centrista che, trainata da Forza Italia “guarderà alla città e ai suoi problemi”. Addio alleanza con Fratelli d’Italia e Lega? Sembra proprio di sì perché il feeling all’ombra di Monte Giove tra gli azzurri, i Fratelli ed il Carroccio non è mai stato dei migliori.

“Mrs preferenze” scende in campo

L’ex assessore Sara Norcia con il gruppo della Lega ed il sindaco Francesco Giannetti

L’accelerazione di Fazzone a favore di Di Tommaso ha convinto anche “Mrs Preferenze” di Terracina, l’ex leghista Sara Norcia, ad anticipare i tempi. “Licenziata” da assessore alle Politiche Sociali, l’ex consigliera comunale e provinciale della Lega (candidata alle regionali del 2023 con buoni riscontri elettorali) ha sperato di beneficiare del sostegno del vice segretario nazionale Claudio Durigon ma quando ha letto che la sua testa era stata chiesta già dal maggio 2025 dal Gruppo consiliare della stessa Lega ha capito che poteva definitivamente scendere dal ‘carroccio’ terracinese. (Leggi qui: Resa dei conti a Terracina, Norcia: “Cacciata perché cambiavo le regole”).

Claudio Durigon, vice segretario nazionale della Lega

E così è stato. Sara Norcia ora ha coniato un progetto civico che, denominato “Ricostruiamo Terracina” è rivolto a professionisti, imprenditori e rappresentanti del mondo associativo, sportivo e culturale. Sostituita in Giunta da Nicoletta Rossi, Sara Norcia ha già le idee chiare per quanto riguarda un progetto che sarà molto probabilmente protagonista alle prossime elezioni amministrative. Che nessuno è pronto a scommettere si terranno davvero alla scadenza naturale del 2028. ma prima. Molto prima.

Obiettivo: ricostruire il rapporto cittadini-Comune

Il Comune di Terracina

“L’obiettivo è coinvolgere persone che hanno un ruolo attivo, attento e appassionato sul territorio: un amore viscerale per Terracina” ha spiegato Sara Norcia.

Sbattendo le porte alla Lega, Sara Norcia l’aveva detto: non scappo dalla politica. Chiedeva soltanto del tempo per metabolizzare delusione e amarezza per il suo avvicendamento provocato, secondo il gruppo consiliare, per la gestione “personalistica” dell’Azienda speciale del Comune.

Sara Norcia

“Con Ricostruiamo Terracina torno a disposizione della città al termine di importanti successi e risultati in appena due anni e mezzo di assessorato, nel corso dei quali è stata messa a terra visione, progettualità e concretezza con iniziative e servizi tangibili e strutturali, mandando un segnale chiaro all’abbandono, all’immobilismo e ai giochi politici”, ha sottolineato l’ex assessore alle politiche sociali.