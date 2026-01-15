Sara sbatte la porta della Lega: “Tradita dal partito, fiducia dai cittadini”

La Norcia, dopo la revoca del mandato da assessora per volere del suo gruppo, rompe il silenzio e annuncia l'addio a Salvini e soci. Forti critiche al "carroccio", ha rivendicato la bontà del lavoro svolto compresa la gestione dell'Azienda speciale per cui la Corte dei Conti non ha avuto nulla eccepire. Il futuro? L'aspirazione è una candidatura a sindaco alternativa al centrodestra e al fronte progressista

“Cacciata” dalla Giunta di Terracina su indicazione del suo ex gruppo consiliare, Sara Norcia ora sbatte la porta della Lega. Un gesto che ha fatto volare gli stracci contro il sindaco Francesco Giannetti, colpevole di avere preso atto delle indicazioni politiche arrivate dai tre consiglieri comunali del “carroccio” nel momento in cui hanno revocato la fiducia alla loro assessora.

L’ex titolare delle Politiche Sociali ha atteso un po’ di tempo per metabolizzare la delusione: provocata dalla scelta del gruppo e dalla conseguente decisione del sindaco. Che nelle settimane scorse l’ha rimpiazzata (stesse deleghe) con Nicoletta Rossi, candidata con la Lega alle amministrative di tre anni fa.

“No ad un Giannetti-bis”

I sassolini dalle scarpe l’ex consigliere comunale e provinciale della Lega ha deciso di toglierli inaugurando un clima da campagna elettorale anticipata. È tagliente, Sara Norcia: “Nessun Giannetti bis ma la necessità di ricostruire Terracina con chi ha a cuore la città, ponendo fine ai giochi politici e tornando a far brillare Terracina e le sue bellezze; nessuna progettualità politica con i promotori della sfiducia da assessore comunale, alimentata da personalismi e zero motivazioni politiche”.

Il sindaco Francesco Giannetti

L’ex assessore è tutt’altra che tenera con la Lega quando dichiara come il suo percorso sul Carroccio si sia concluso, anche alla luce di quello che definisce l’immobilismo politico del suo Partito sul territorio. I numeri non vanno giocati soltanto al Lotto: “Nel 2023 abbiamo perso tre Consiglieri rispetto al voto del 2020 e nessuno ha deciso di fermarsi e capire cosa era avvenuto. Il Partito a Terracina ha subito un commissariamento (era stato nominato l’ex deputato europeo Matteo Adinolfi ndr) ma è rimasto privo di un’organizzazione tra l’indifferenza dei vertici provinciali”.

Il j’accuse di Sara

Sara Norcia afferma chiaramente di non essere stata tutelata nel momento in cui, eletta con una valanga di voti, ha accettato di far parte della prima giunta Giannetti. Per poi essere revocata con un messaggio su whattsapp. “Purtroppo – conferma – è stato così. C’è stata una mancata tutela del mandato popolare conferito dai cittadini a suon di migliaia di preferenze, espresse a livello locale e provinciale”, ha sottolineato Sara Norcia.

Sara Norcia ha detto addio alla Lega

La scelta di andare via dalla Lega l’ha definita”inevitabile”, frutto di una “profonda riflessione. Culminata, attraverso un’ampia assemblea di Partito svolta nei giorni scorsi a Terracina” ha detto l’ex assessore.

Sara Norcia ha avuto il benservito dal suo Gruppo consiliare nel momento in cui è stata accusata di una gestione personalistica dell’Azienda speciale che, con oltre 100 dipendenti, si occupa dei servizi essenziali del comune. E’ finita di nuovo nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi quando il giudice del lavoro del Tribunale di Latina ha sentenziato come ai dipendenti debba essere applicato il contratto nazionale di lavoro sul Terziario piuttosto che quello degli Enti Locali. Con le inevitabili prese di posizioni di sindaco, FdI e Pd e di un scontro aperto a livello sindacale tra Uiltucs e la Funzione pubblica della Cisl. (Leggi qui: Azienda speciale, scontro politico dopo la sentenza sui contratti di lavoro).

“Svolto un grande lavoro nonostante il fuoco amico”

La Norcia difende ora il suo operato alla guida dell’assessorato ai servizi sociali del comune. Tre anni caratterizzati da importanti risultati “giudicati positivamente anche dalla Corte dei Conti con la mia archiviazione nella fase di indagine sulla vicenda dell’Azienda speciale”.

Il gruppo della Lega con l’ex assessore Norcia

L’ex assessore promuove dunque il suo operato amministrativo e sottolinea come in suo soccorso siano giunte le forze di minoranza presenti in Consiglio comunale e l’associazionismo presente in città piuttosto che la Lega. ”Tanti sono stati gli ostacoli frapposti dai presunti compagni di partito, invece che dai cosiddetti avversari. Ostacoli superati col sostegno dei cittadini, in un clima politico divenuto insostenibile, un modello che divide anziché costruire’‘.

Un futuro da candidato a sindaco

Luca Caringi, presidente del Consiglio comunale

E ora? Sara Norcia non lo dice e non lo scrive ma è convinta che la consiliatura in corso a Terracina non durerà cinque anni. Il rimpasto in Giunta non è mai terminato. Colpa della mancata accettazione dell’incarico di assessore alla Manutenzione dell’attuale Presidente del Consiglio comunale e consigliere provinciale di FdI Luca Caringi.

Il 15 marzo, poi, si svolgeranno le Provinciali per l’elezione del nuovo presidente ed il rinnovo dell’assemblea: solo dopo quella data Fratelli d’Italia (Partito di maggioranza relativa) una volta incassato il peso altissimo del voto ponderato dei consiglieri terracinesi, deciderà le sorti future dell’amministrazione Giannetti.

L’ex assessore alle politiche non dice con chi si accaserà anche se la sua ambizione resta quella di capeggiare alle prossime amministrative una coalizione alternativa al centrodestra e al fronte progressista.

La stagione dei Congressi

Il Comune di Terracina

A Terracina sono imminenti, intanto, due scadenze congressuali. Il 25 gennaio è in programma quella del partito Liberaldemocratico, guidato a livello nazionale dall’economista (ex Pd e Italia Viva) Luigi Marattin.

Il 31 gennaio sarà la volta di Forza Italia che, a congresso per la prima volta, sarà chiamata a dare una successione alla segreteria cittadina al suo leader storico Augusto Basile. E alla convention degli azzurri potrebbe esserci anche Sara Norcia che, scesa a “malincuore” dal carroccio potrebbe cominciare una nuova traversata anche con l’apporto di forze attualmente all’opposizione (Progetto Terracina ?) . Naturalmente per il bene della città.