Sarubbo riconfermato: il Pd riscopre la concretezza come bussola

Il Congresso provinciale di Latina del Pd ha confermato Omar Sarubbo, Segretario. Nuovo segnale del dialogo regionale tra Rete Democratica ed Area Dem. La proposta di far partire le candidature dal basso. La nuova visione delle correnti

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Il Partito Democratico sperimenta la forza della continuità. E dell’assenza di divisioni o spaccature. Il congresso provinciale di Latina celebrato oggi al Park Hotel, ha sancito proprio questo: una riconferma, quella di Omar Sarubbo, che non suona come un rito burocratico, ma come l’investitura piena a proseguire un lavoro di ricostruzione, radicamento e ambizione politica.

È il risultato plastico dell’accordo regionale che ha riportato al dialogo le due componenti maggioritarie nel Lazio: Rete Democratica (l’area che fa riferimento al deputato Claudio Mancini) ed Area Dem (l’area guidata dal Segretario regionale Daniele Leodori). Un dialogo che ha portato i due leader a consolidare due dei rispettivi fortini: la provincia di Roma (AreaDem) e la provincia di Latina (Rete Democratica) blindandoli a stretto giro.

Il Partito della concretezza

Omar Sarubbo

A Latina il risultato è l’elezione all’unanimità di Omar Sarubbo. Il Segretario Provinciale incassa il secondo mandato con una legittimazione politica piena, guadagnata sul campo. Una scelta che, in tempi di oscillazioni e fughe identitarie, racconta molto di ciò che oggi vuole essere il PD nel Lazio: un Partito con i piedi nei territori e lo sguardo sulle prossime elezioni nei Comuni di Roma, di Latina, di Frosinone e della Regione Lazio. L’avversario torna ad essere all’esterno e non più all’interno del Pd.

Non è un caso che al Congresso provinciale di Latina siano presenti la coordinatrice della Segreteria nazionale Marta Bonafoni, il Segretario regionale Daniele Leodori, il capodelegazione del PD al Parlamento europeo Nicola Zingaretti, l’onorevole Matteo Orfini, il capogruppo in Regione Lazio Mario Ciarla ed il consigliere regionale Salvatore La Penna.

Il Congresso restituisce una narrazione più solida e meno teatrale del passato: quella della normalità del lavoro politico, fatto di circoli riaperti, discussioni collettive, attenzione ai territori e alle loro diseguaglianze. E non è un caso se la mozione congressuale si intitola “Un Partito di ideali e concretezza”. La concretezza, del resto, è diventata la parola-chiave di Sarubbo: più efficace di tante ideologie messe a dieta, più utile di mille hashtag.

Tra centro e sud pontino, una sfida chiamata legalità

«Vogliamo essere la grande forza popolare riformista – ha detto nel suo discorso – che traduce i valori costituzionali in scelte amministrative, in battaglie sociali, in presenza nei territori». E qui sta il punto: un Partito che non si rifugia nella testimonianza ma che ambisce a governare. Che non si rinchiude nelle assemblee ma che torna a parlare con la gente di acqua, ospedali, trasporti, lavoro.

A rendere tutto più concreto, del resto, è la realtà. Latina è provincia dai contrasti forti, terreno conteso da interessi legittimi e zone d’ombra, dove il confine tra economia e criminalità organizzata è spesso sottile. Sarubbo non l’ha nascosto: «La lotta alle mafie è la madre di tutte le battaglie. Senza legalità non c’è libertà, giustizia, prosperità». Da qui, la proposta di istituire un Comitato provinciale permanente per la Legalità e la Sicurezza, rilanciata dai circoli del sud pontino. Una mossa che non è solo simbolica: è un segnale di metodo. Fare rete, fare presidio, fare politica nel senso pieno del termine.

Nel documento congressuale e negli interventi della giornata, si è tornati a parlare di cose fondamentali, quelle che spesso sfuggono al dibattito nazionale ma decidono la qualità della vita nei territori. La sanità pubblica, con l’impegno ribadito sui nuovi ospedali di Latina e Formia. L’ambiente, con la critica netta alla destrutturazione degli ambiti di gestione dei rifiuti e del servizio idrico: «Consegnare tutto ai privati – ha detto Sarubbo – significa abbandonare i cittadini e la trasparenza». Le infrastrutture, viste come cerniera tra competitività e giustizia territoriale, soprattutto nelle aree più fragili e periferiche.

Una sfida al populismo, con armi politiche

Non è mancata una riflessione sul quadro politico più ampio. Sarubbo ha indicato la destra populista e corporativa come l’avversario da battere, con un appello chiaro all’unità del centrosinistra e alla costruzione di alleanze credibili. Ma attenzione: non si tratta di coalizioni al ribasso o accordi tattici. Piuttosto, di una proposta politica che nasce dalla base, dalla ricostruzione di un campo democratico autentico e coerente, capace di farsi rappresentanza e alternativa.

Colpisce, nella relazione del Segretario, anche la chiarezza sul tema – spinosissimo – del pluralismo interno. Il correntismo, dice Sarubbo, non si abbatte con proclami o diktat, ma si scioglie nel lavoro costante, nel confronto quotidiano, nella fatica dell’elaborazione collettiva. In pratica: le sfumature nelle opinioni sono una ricchezza ma vanno messe al servizio del Partito e non del proprio potere personale. Una posizione che suona antica e modernissima insieme: il contrario della politica-spettacolo, ma anche dell’ideologia fluida senza riferimenti .

Il Partito che torna a candidare se stesso

Omar Sarubbo

Tra le proposte più significative emerse dal Congresso c’è quella dell’introduzione di parlamentarie o forme di selezione dal basso delle candidature. Un segnale chiaro: il PD di Latina non vuole più essere solo spettatore delle dinamiche romane, ma pretende di avere voce, rappresentanza, peso. È una richiesta di dignità politica e anche un avvertimento alla Segreteria nazionale: la provincia non è un serbatoio, è parte attiva di un progetto.

Nel Congresso di Latina, al netto dell’apparente sobrietà, si è celebrato un altro atto pratico del ritrovato dialogo tra Area Dem e Rete Democratica: una riconferma che non è nostalgia ma rilancio. Che non è sudditanza ma riaffermazione dei territori. Il segretario Sarubbo, senza slogan roboanti, ha costruito una narrazione credibile attorno a un’idea precisa di Partito: presente nei luoghi, radicato nei valori, determinato nel governo, rigoroso nella legalità, aperto nella selezione.

Un Partito che torna a essere strumento e non fine, che ricuce dove altri tagliano, che semina dove la politica ha smesso di coltivare. In una stagione di leadership effimere e di Partiti liquidi che diventano Movimenti, la sua può sembrare una rivoluzione silenziosa. Ma è forse, proprio per questo, la più radicale.