Sberle di saggezza. Volano schiaffi andata e ritorno

Cosa c'è dietro il gesto di un ceffone molto attuale in questi giorni. Da sempre è associato al suo impatto fisico e molto spesso a quello psicologico. Tante volte il suo significato metaforico è protagonista della nostra quotidianità

Franco Fiorito Ulisse della Politica

Sta mano po’ esse fero e po’ esse piuma, sentenziava Mario Brega in un momento di saggezza pedagogica connaturata alla commedia all’italiana, resa iconica dal film Bianco Rosso e Verdone. Frase che è sempre duale: dolce ed amara. E non aveva torto, il gesto dello schiaffo da sempre è associato al suo impatto fisico e molto spesso anche a quello psicologico. Non ci rendiamo conto quante volte questo gesto e il suo significato metaforico è protagonista nella nostra quotidianità.

Questa settimana poi è tornato in auge prepotentemente. Hanno fatto il giro del mondo le immagini intraviste all’apertura del portellone dell’aereo appena arrivato in Vietnam, dove la moglie del presidente francese Macron metteva beatamente le mani in faccia al marito per colpirlo. Un affettuoso gesto di confidenza avranno poi a dire le veline ufficiali dell’Eliseo ma in effetti sembrava tanto uno schiaffo.

Seguendo l’asse francese ieri sera il Paris Saint Germain si è aggiudicato la Champions League mortificando l’Inter con un sonoro cinque a zero. Sonoro come uno schiaffone ben assestato. Gli spagnoli infatti a mo’ di scherno indicando quel risultato aprono il palmo della mano e lo chiamano affettuosamente la “manita”. Cinque come le dita di una mano infatti.

Lo schiaffo e la carezza

Lo schiaffo del soldato

Ma lo schiaffo ha il suo fascino, non sempre è un gesto violento tout court, a volte è una reazione potente altre una carezza uscita male. Non avete mai visto quelle scene da film romantico dove subito dopo uno schiaffo si baciano appassionatamente? Io personalmente la penso così: la differenza tra uno schiaffo ed una carezza sta solo nella velocità! Solo che il mondo oggi ha troppa fretta, ha meno tempo per le carezze.

Senza contare poi la connaturata dualità dello schiaffo. Io credo infatti che la parola schiaffo proprio dal punto di vista semantico cambi completamente a seconda se lo si da o se lo si riceve. Provate a pensarci. La sensazione brutale di riceverlo o quella liberatoria di indirizzarlo.

Lo schiaffo è protagonista da sempre nella storia, non citerò quello di Anagni perché troppo facile, giochiamo in casa, ma anche quello fu un gesto che cambiò il mondo di allora. Così come decine e decine di schiaffi morali, o di guanti di sfida (che simboleggiavano la mano stessa) dati in viso a mo’ di schiaffo hanno cambiato molte fasi della storia.

Da Marinetti a Gesù

Filippo Marinetti

Eppure lo schiaffo può essere femminile come la reazione di una donna offesa o molto virile come atto di oltraggio. E continua con la sua natura bivalente.

Pensate alla sublimazione culturale dello schiaffo imposta dai futuristi che lo citavano addirittura nel manifesto del Futurismo del 1909: “La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno”. Così urlava al mondo Marinetti.

O notate l’antitesi assoluta con la filosofia di Gesù di Nazareth del porgere l’altra guancia. “Se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra”, recita il Vangelo secondo Matteo. Capite la forza del messaggio per l’epoca, ma ancora oggi. In un mondo che conquistava tutto secondo la violenza, la legge del più forte, era spiazzante rivoluzionario potentissimo. Un messaggio irenico che ha cambiato il mondo.

Gesù

E non fu l’unica citazione ricordate quando disse nel vangelo secondo Giovanni a una guardia che gli aveva appena dato uno schiaffo: “Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi schiaffeggi?”. Spiazzante completamente, infatti da secoli è dibattuto da schiere di fedeli che ritengono sia un credo fantastico e scettici che più materialmente pensano che la reazione immediata sia invece l’unica arma.

Macron, l’Inter ed i referendum

Il presidente Macron

Sono secoli che ci si scherza sopra. Ricordate la battuta di Guzzanti che diceva: “Se ti do uno schiaffo, porgi l’altra guancia, se no pure la stessa che cambio io la mano”. Cosa avrà pensato Macron, cosa avrebbe fatto se non fosse stato interrotto dalle telecamere appostate avrebbe reagito o avrebbe porto l’altra guancia alla agguerrita Brigitte per prendere anche la seconda dose? Che poi Macron è recidivo già successe che durante un incontro popolare si avvicinò alle transenne per salutare il pubblico e invece di un’ovazione prese da uno spettatore una sonora pizza.

E cosa avranno pensato i poveri interisti dopo la manita di ieri. A loro il dubbio non è potuto venire perché una finale è unica non c’è nemmeno la possibilità di porgere l’altra guancia perché non c’è la seconda partita. E a proposito di schiaffi avrete visto cosa è successo a Parigi ed in tutta la Francia dopo la vittoria della Champions. Altro che schiaffi, violenza degenerata ovunque orde salite dalle banlieue hanno messo a ferro e fuoco la capitale transalpina, devastato gli Champs Elysées, distrutto negozi e automobili. Non sono bastati seimila poliziotti schierati a contenere il disastro. Quasi duecento persone arrestate.

Simone Inzaghi (Foto: LPS / Marco Iorio / DepositPhotos)

Basterebbe a prenderlo a modello di mancata integrazione quello francese per rendersene conto invece in Italia c’è chi cerca di dare uno schiaffo al governo attraverso le consultazioni referendarie della prossima settimana dove oltre agli incredibili referendum sul lavoro dove il Pd ha promosso dei quesiti per abolire una norma allora voluta e votata dallo stesso Pd. Un caso unico di autoschiaffeggiamento.

Altri come quello sulla riduzione dei tempi della cittadinanza per gli immigrati vorrebbero essere uno schiaffo al governo che si vedrebbe un paio di milioni e più di nuovi cittadini quasi tutti islamici e riconoscenti alla sinistra che andrebbero a rafforzare il fronte elettorale per dare una spallata alle prossime elezioni. Un po’ come ha fatto Melenchon alle ultime elezioni francesi. Anche qui un autoschiaffeggiamento nazionale.

Le sberle di ogni tipo

Ma torniamo a cose amene, il primo video che ho visto di sfottò per la partita di ieri era quello di Terence Hill che al bancone riempiva di schiaffi il cow boy di turno e quello vista la velocità dei colpi non faceva neanche a tempo ad accorgersene restando interdetto.

Bud Spencer e Terence Hill (Foto official site)

E quelli erano schiaffoni veri niente a che vedere con la delicata e romantica immagine di Celentano che affermava che da un pugno chiuso una carezza nascerà. Vedete l’ambivalenza. La stessa mano può colpire o accarezzare, la stessa. E anche se detta in modo musicalmente poetico è lo stesso esatto concetto del maestro Mario Brega. Notate l’eterogenesi dei fini.

Non furono così poetici nemmeno D’Agostino e Sgarbi che si vide assestare un bello schiaffone in diretta televisiva sotto gli occhi stupefatti di Giuliano Ferrara. Non ebbe dubbi nemmeno Will Smith durante la serata degli Oscar a rifilare un bello schiaffone al presentatore per onorare il rispetto della moglie. O Al Bano che prese a schiaffi un paio di giornalisti perché insistenti. Una compilation di schiaffazzi avrebbe detto Enzo Braschi al drive in.

Vittorio Sgarbi

Nessuno resiste al fascino maligno e tentatore dello schiaffo, non lo ha fatto nemmeno Papa Francesco che ricordate bloccato da una signora cinese assestò uno schiaffone sulla di lei mano per farsi mollare. Gesto che tutti pensano non abbia portato bene visto l’immediato arrivo del Covid. Ma se non ha resistito il Papa chi siamo noi per farlo.

Violenza, passione, amore ma anche goliardia

Chi non ricorda la scena di amici miei dove per fare le zingarate si recavano in stazione prendendo a schiaffi tutti quelli sporti dai finestrini dal treno in partenza, un cult. Lo schiaffo fine a se stesso, compiuto solo come gesto dissacratorio. Tentò la stessa sorte Fantozzi ma lo fece erroneamente col treno in arrivo così che fecero in tempo a scendere i passeggeri e prendere a schiaffi lui.

Fantozzi in azione

E poi gli affetti le punizioni le passioni nel privato. Chi non ha in mente l’immagine di una volta quando ai bimbi si minacciava di sculacciarli come forma di punizione per le marachelle. Oggi abitudine caduta in disuso, anche se in qualche sporadico caso c’è chi apprezza il genere anche da adulto.

E poi nel sesso. Già so che prederò un rimbrotto in casa alla lettura dell’articolo. Ma il mio concetto è questo: senza uno schiaffetto al posto giusto ed una tiratina di capelli il sesso è amore platonico! Abisit! Absit iniuria verbis!

Poi c’è la categoria degli autolesionisti, quelli che la seconda guancia la porgono per piacere. Che tutto sommato lo schiaffo lo trovano piacevole. E non parlo solo di politica come citato prima. E per nobilitare il concetto vi lascio con una citazione affascinante tratta dalla meravigliosa poesia “L’héautontimorouménos” di Charles Baudelaire. L’héautontimorouménos letteralmente in greco è “il punitore di se stesso”. Elegia straordinaria anche se la mia preferita da sempre è “il vampiro”. E recita così:

“Sono la piaga e il coltello!

Lo schiaffo e la guancia!

Le membra e la ruota,

la vittima e il carnefice!”

L’armonia dei contrasti

Capite, il dualismo assoluto, lo schiaffo e la guancia insieme come se fosse una cosa sola e a pensarci bene forse lo è. Perché spesso non si sa se chi tira lo schiaffo stia punendo l’altro o forse se stesso. Se chi lo riceve si sente sottomesso o addirittura più forte. Se è più potente chi lancia eroicamente uno schiaffo o chi porge l’altra guancia.

Ecco nello schiaffo non solo lessicalmente come abbiamo spiegato all’inizio convivono da sempre delle dualità, è una forma nobile di armonia dei contrasti.

Due concetti, princìpi, essenze apparentemente distinti ed inconciliabili contrapposte al concetto di monismo che invece propone una realtà unica.

Il filosofo Platone

Ma che noia sarebbe senza contrasti. Lo aveva capito già Platone che contrapponeva il mondo sensibile a quello delle idee o Cartesio tra la mente pensante e il corpo come sostanza estesa. È l’eterna lotta tra il bene e il male o come scrivemmo in un vecchio articolo “tra sesso e castità” alla Battiato maniera.

Non ci avevate pensato che dentro uno schiaffo, un gesto spesso istintivo dettato dalle emozioni, si nascondeva tutto questo. Dentro e fuori di noi. E per ragionare meglio me ne sono andato al mare. Chissà se la gente sente cosa pensi quando guardi il mare. Io lo sento.

E siccome non sono uomo da contemplazione mi sono tuffato tra le onde che, forti e potenti, si sono fatte beffe di me e dei miei ragionamenti, facendomi sentire addosso attraverso i cavalloni come uno schiaffo violento, ma amorevole, la forza della natura. Che prima mi ha respinto poi avvolto. Quelle onde che non sono mai uguali a loro stesse, come gli schiaffi e come te che ti tuffi in un modo ma ne esci sempre diverso.

A volte due schiaffi fanno bene. Oggi me li ha dati il mare. Lui non sa il perché. Ma io sì.