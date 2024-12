Il vicesindaco Antonio Scaccia aderisce al movimento di Vannacci. Cisa significa. Perché proprio ora. E cosa c'entra con la bocciatura sia amministrativa che politica di Forza Italia

I fronti sono due. Entrambi sono nel centrodestra. per comprenderli vanno esaminati nel loro insieme. Nel pomeriggio il vicesindaco di Frosinone Antonio Scaccia ed i consiglieri comunali Francesca Chiappini (la più votata in assoluto), Sergio Verrelli e Corrado Renzi (tutti della lista “Per Frosinone“) hanno annunciato l’adesione al movimento “Noi con Vannacci“.

La copertura del fianco

il vicesindaco Antonio Scaccia e la più votata Francesca Chiappini

Vediamola al rallentatore. Stanno saldamente nella storica civica fondata dall’indimenticato Gennarino Scaccia. E aderiscono al movimento che fa capo al generale paracadutista eletto al parlamento Europeo nella lista della Lega. Si scrive Vannacci, si legge Lega, si lasciano le impronte di “Per Frosinone”… Cosa significa? È una operazione mascherata: che va a rinforzare il sindaco Riccardo Mastrangeli rimasto senza un esponente della Lega in Consiglio dopo la cacciata del capogruppo Giovanni Bortone dal Carroccio fatta l’altro giorno. (Leggi qui: Mastrangeli, senza un attimo di pace).

Scaccia va a coprire quel fianco politico senza snaturare la sua connotazione storicamente civica: quello di Vannacci è un movimento ma è innegabile che sia organico alla Lega. Perché lo fa e perché proprio ora? Per via di due cose avvenute nelle ore precedenti.

La prima è la cacciata di Bortone. La seconda è una bocciatura totale senza appello, sia amministrativa che politica: quella di Forza Italia nei confronti del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. L’ennesima. L’ha ribadita per bocca del Consigliere Comunale (nonché commissario cittadino del Partito) Pasquale Cirillo, sempre molto tranchant, da mesi, nei confronti del primo cittadino. Lo ha fatto attraverso una serie di dichiarazioni pubblicate dal quotidiano Ciociaria Oggi.

La bocciatura politica

Pasquale Cirillo

Cirillo, quindi Forza Italia, accusa il sindaco di aver spaccato il centrodestra nel capoluogo. Come? Attraverso la netta chiusura alle richieste che il Partito avanzò all’inizio della crisi politica, in occasione del primo confronto con Mastrangeli. All’epoca la delegazione forzista chiese di fare un reset alla Giunta. Ed il sindaco ritenne di non dover seguire quella rotta. È rimasto coerente con la sua posizione, nonostante l’assedio che ne è seguito.

Cirillo osserva la stessa situazione ma dall’altra parte del fortino. Ed accusa il sindaco di aver perso, con il suo atteggiamento, ben 8 Consiglieri Comunali tra cui i due di Forza Italia. Tutti passati all’appoggio esterno. Di fatto stanno all’opposizione. E di essere stato costretto ad aprire le porte della maggioranza ad almeno tre consiglieri dell’opposizione. Cioè gente che nel 2022 si è candidata nel centrosinistra e quindi “contro” Mastrangeli. E che oggi risultano fondamentali per garantire i numeri necessari all’approvazione delle delibere in prima convocazione del Consiglio Comunale. Perché oggettivamente il sindaco governa ormai la città, non più attraverso una coalizione di centrodestra. Ma con forze politiche eterogenee e trasversali, di centrodestra e centrosinistra.

Cirillo poi contesta al Sindaco di non aver coinvolto e condiviso le decisioni strategiche con tutti i consiglieri comunali di maggioranza. Ma di averle calate dall’alto.

Il flop amministrativo

Il BRT, uno dei nodi dell’Amministrazione-Mastrangeli

Quasi più pesante di quella politica, arriva anche la bocciatura amministrativa. Pollice verso quindi per la mobilità sostenibile, non attuata. O realizzata in maniera del tutto frammentaria, ad esempio con il percorso del BRT ancora non definitivamente individuato. Con le piste ciclabili continuamente ripensate. Con l’ascensore inclinato mai ripartito. E con la mancanza dei parcheggi, con la viabilità cittadina stravolta. La lista di Cirillo con le cose che non vanno a Frosinone, sembra non avere fine.

Una fine che invece potrebbe essere messa anzitempo alla consiliatura. Il Consigliere azzurro – in virtù del “totale fallimento, politico e amministrativo” (ipse dixit) dell’esperienza Mastrangeli, – di fatto nella sostanza non esclude né una mozione di sfiducia, né le dimissioni di massa.

Questa dunque la posizione ufficiale di Forza Italia al Comune Capoluogo nei confronti dell’amministrazione Mastrangeli.

Le evidenze politiche

Massimiliano Tagliaferri (Foto © Massimo Scaccia)

Era ampiamente previsto che le recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale Max Tagliaferri, per nulla in sintonia con il sindaco, avrebbero provocato un nuovo e più devastante dei precedenti terremoto politico. (Leggi qui: Mastrangeli, senza un attimo di pace).

Logico e naturale che i gruppi consiliari “dissidenti” sfruttassero l’assist fornito loro dal responsabile dei lavori d’Aula. Lecito attendersi altre prese di posizione ufficiali per quelle dichiarazioni. Anche da parte di altri Consiglieri “malpancisti”.

Di contro, sorprende non poco il silenzio assordante delle forze politiche e civiche che sostengono Mastrangeli. Nessuno in maggioranza ha preso le distanze dalle riflessioni di Tagliaferri su Sindaco e Giunta. La domanda nasce spontanea: “La pensano tutti come lui?” Nessuno che abbia sentito il bisogno o abbia avuto la “sensibilità” politica di difendere Mastrangeli e la sua azione di Governo, di questi 2 anni e mezzo? Un’azione che tutti, Partiti e liste civiche hanno sottoscritto nel 2022 al momento della candidatura. (Leggi qui: Mastrangeli non si sposta: «Ho il coraggio delle scelte, altri no»).

Nessuno che abbia voluto salvaguardare l’operato dell’esecutivo. Nemmeno di quelli o quell’assessore che esprime in Giunta, con la stessa bandiera di partito o civica. Evidentemente il senso di sfiducia nei confronti della Giunta, o comunque di una parte di essa, è piuttosto diffuso in maggioranza.

Consiliatura a rischio?

Il Consiglio comunale di Frosinone a rischio scioglimento

Se è così, il Sindaco non può non tenerne conto. Prima o poi. L’ulteriore evidenza è che Mastrangeli appare sempre più solo. O comunque, non opportunamente sostenuto e difeso in questo momento molto delicato, non solo per lui, ma per tutta la maggioranza. Non è una cosa normale. Frosinone è il Capoluogo ed ha un peso politico rilevante, anche nelle dinamiche regionali, ed andrebbe salvaguardato.

L’operazione di Antonio Scaccia non modifica gli equilibri politici interni alla maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Frosinone. Ma fornisce un segnale di blindatura politica per il sindaco: uno scudo alle accuse mosse da Pasquale Cirillo. In questo modo non si può dire che Riccardo Mastrangeli sia stato abbandonato anche dalla Lega dopo il passaggio di Forza Italia all’appoggio esterno (in realtà all’opposizione). Perché Scaccia si mette la maglietta del movimento di Vannacci ma sotto c’è la maglietta della Lega: del resto negli ultimi anni Scaccia ha sempre votato e fatto votare per i candidati della Lega che gli ha indicato Nicola Ottaviani. Alle Regionali ed alle Europee.

Per come si stanno mettendo le cose, sulla carta la consiliatura potrebbe essere a rischio, come dice Cirillo. Ma l’operazione Scaccia / Vannacci dice, di fatto, che trovare le firme necessarie per interromperla veramente è tutta un’altra cosa.