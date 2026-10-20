Scaccia contro Pizzutelli: resa dei conti

La lista di Antonio Scaccia attacca Gianfranco Pizzutelli, leader del Polo Civico, accusandolo di continui cambi di collocazione. A sette mesi dal voto, Mastrangeli deve ancora trovare 17 voti per il presidente del Consiglio.

La romanziera inglese Jeanette Winterson una volta ha scritto: «Un conflitto non può mai essere risolto al livello in cui sorge: a quel livello ci sono solo un vincitore e un perdente, non una riconciliazione. Il conflitto deve essere spostato a un livello superiore, come se guardassimo una tempesta dall’alto». Al Comune di Frosinone il conflitto, all’interno della maggioranza (si fa per dire) del sindaco Riccardo Mastrangeli, è talmente radicato e profondo, che ormai sta allacciato alle tubature dell’Acea.

L’ultimo, solo in ordine di tempo, vede protagonista il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli che la scorsa settimana aveva scandito un chiarissimo «No»: «Sì a Mastrangeli, no a giunte con i vannacciani». Un riferimento diretto alla lista guidata dal vicesindaco Antonio Scaccia, punto di riferimento nel capoluogo dell’area del generale Roberto Vannacci. (Leggi qui: Il Polo Civico dice no a Vannacci, sì a Mastrangeli).

Che ovviamente non se l’è tenuta e la replica a Pizzutelli non si è fatta attendere. È arrivata per mano del portavoce Ilio Crescenzi e dei consiglieri comunali Francesca Chiappini, Sergio Verrelli, Corrado Renzi e Francesco Pallone. Un documento politico durissimo, nel quale il bersaglio non è tanto la posizione assunta dal Polo Civico, ma direttamente il suo leader Gianfranco Pizzutelli.

Le accuse a Pizzutelli

Gianfranco Pizzutelli

La sostanza della nota è tutta racchiusa in un’accusa precisa: quella di aver costruito negli anni un percorso politico caratterizzato da continui cambi di collocazione e da una sostanziale assenza di coerenza.

La lista Scaccia ripercorre così le tappe degli ultimi anni. Ricorda come, durante l’amministrazione di centrodestra del sindaco leghista Nicola Ottaviani, gli esponenti del Polo Civico sedevano in giunta. Ma al tempo stesso Pizzutelli dialogava sottobanco con il leader provinciale del Partito Democratico Francesco De Angelis. Un dialogo così intenso da arrivare alla nomina nel 2021 alla presidenza dell’ASP (l’Azienda pubblica dei Servizi alla Persona) da parte della giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti.

Nella nota, la svolta ufficiale viene collocata nel 2022 quando Pizzutelli consuma la rottura definitiva con il centrodestra. Lo fa schierandosi alle Provinciali al fianco dello stesso De Angelis e sostenendo alle Comunali il candidato sindaco del centrosinistra Domenico Marzi. Contro la attuale amministrazione del sindaco Riccardo Mastrangeli.

L’addio con toni aspri

Vincenzo Iacovissi e Andrea Turriziani (Foto © Massimo Scaccia)

Un passaggio che la lista di Scaccia sottolinea con particolare enfasi, ricordando anche i toni particolarmente aspri utilizzati da Pizzutelli durante quella campagna elettorale nei confronti di Riccardo Mastrangeli e dell’intera coalizione che oggi governa il Comune.

Ma le valutazioni politicamente più pesanti espresse dalla lista di Antonio Scaccia, sono quelle successive, quando prima rilevano «A distanza di tempo, assistiamo all’ennesimo “volo pindarico”: il riavvicinamento al centrodestra del Comune capoluogo non prima di aver chiesto ed ottenuto la garanzia della delega al Patrimonio per il suo fido consigliere comunale Claudio Caparrelli. Reclutando successivamente nel suo Gruppo consiliare Andrea Turriziani già candidato alle ultime elezioni comunali nella lista dell’ex sindaco Michele Marini (Partito Democratico) a sostegno del candidato di sinistra Domenico Marzi. Turriziani è stato anche candidato alla Camera dei Deputati con il centrosinistra ed è noto alla città soltanto ed esclusivamente per i suoi continui cambi di casacca… e per aver fatto soccombere tutti i candidati a sindaco delle coalizioni dove era candidato».

La lista del vicesindaco quindi, coinvolge nella polemica politica non solo il leader Gianfranco Pizzutelli ma anche il Consigliere Andrea Turriziani che ha aderito al Polo Civico in corso di consiliatura.

La sintonia con Tagliaferri

Fabio Tagliaferri (Foto © Stefano Strani)

E poi la successiva. «Non soddisfatto di tutti i “capolavori politici” posti in essere fino a quel momento, il Pizzutelli comincia ad intrattenere rapporti sempre più insistenti con i vertici di Fratelli d’Italia, non prima di aver ritrovato la “sintonia politica” con il suo rivale di sempre Fabio Tagliaferri attuale presidente dell’ALeS nonché aspirante sindaco di Frosinone, avanzando pretese ed ultimatum.»

La nota conclude: «A questo punto ci chiediamo: a cosa mira davvero questo continuo cambio di rotta? Quale è l’obiettivo politico (o personale) dietro queste improvvise conversioni e folgorazioni sulla via di Damasco? Chi ha speso gli ultimi anni a saltare da una parte all’altra dello schieramento politico, inseguendo quelle che all’esterno sembrano apparire sempre più come pure convenienze del momento, non ha l’autorevolezza politica né morale per porre diktat o veti pregiudiziali contro chi è sempre rimasto coerentemente nel campo del centrodestra».

Parole che rendono evidente come il confronto politico abbia ormai lasciato, da tempo il terreno delle sfumature in maggioranza, per entrare in quello dello scontro personale diretto.

La lettura politica

Antonio Scaccia con Roberto Vannacci

Fin qui la nota della lista di Antonio Scaccia, che inevitabilmente cede il passo alla lettura politica.

L’accusa di trasformismo rivolta dalla lista di Antonio Scaccia a Gianfranco Pizzutelli arriva dentro una consiliatura che del trasformismo ha fatto uno dei suoi tratti più evidenti e oggettivi. Praticamente un marchio di fabbrica. Dall’insediamento del Consiglio comunale ad oggi, si sono registrati ben 24 cambi di gruppo consiliare, passaggi che hanno riguardato maggioranza e opposizione indistintamente. Consiglieri che stavano in maggioranza, passati all’opposizione e poi rientrati di nuovo in maggioranza. Più che un passaggio consiliare, un autentico pellegrinaggio «folgorato» a Damasco. Alcuni consiglieri hanno cambiato addirittura quattro gruppi consiliari consecutivi. Sono nate quattro nuove liste civiche e altrettante sono di fatto scomparse lungo il percorso. (Leggi qui: Stazione Palazzo Munari: più cambi di casacca che viaggiatori).

Numeri che raccontano meglio di qualsiasi analisi lo stato della politica nell’aula consiliare. Per questo il tema sollevato dalla lista Scaccia è concreto e reale, ma investe inevitabilmente un’intera stagione amministrativa nel capoluogo. Non un singolo gruppo o lista.

Chi sta con chi

Vincenzo Iacovissi

Un capoluogo dove, nonostante manchino appena 7 mesi dalle prossime elezioni, ancora non è chiaro per niente: chi sta con chi. Almeno nel centrodestra. Perché a sinistra le cose sembra si stiano allineando nel senso unitario con la candidatura di Vincenzo Iacovissi.

In questo clima da «guerra dei 100 anni», in un esasperante tutti contro tutti, il sindaco Riccardo Mastrangeli deve ancora trovare 17 voti per eleggere il presidente del Consiglio, dopo 4 mesi di vacatio istituzionale, e poi costruire una Giunta senza scontentare, e quindi senza perdere per strada, nessuna delle forze politiche e civiche che lo sostengono attualmente. (Leggi qui: Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi).

Con questi chiari di luna, fare 6 al superenalotto è senz’altro l’opzione più semplice.