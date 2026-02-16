Scaccia, il Principe di Frosinone: la mossa che salva la Lega e dimezza FdI

Con una proposta solo in apparenza neutrale, Antonio Scaccia ridisegna gli equilibri della maggioranza Mastrangeli: FdI si spacca, la Lega non perde terreno e la sua lista diventa primo gruppo in Aula.

Il Principe a Palazzo Munari

Se Niccolò Machiavelli fosse ancora tra noi, probabilmente sceglierebbe Frosinone per una lectio magistralis sulla politica contemporanea. E chiamerebbe come relatore il vice sindaco del Capoluogo Antonio Scaccia, suo erede più autentico.

Acume, visione tattica e quella dose di scaltrezza che in politica non è mai troppa: il leader della storica civica Lista per Frosinone, nell’ultima delicatissima fase della crisi della maggioranza del sindaco Riccardo Mastrangeli, ha messo a segno un’operazione politica da manuale. Come quelle descritte nel volume “Il Principe”, capace di riscrivere i rapporti di forza nella coalizione che sostiene il sindaco civico di designazione leghista in carica nel capoluogo ciociaro dal 2022.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli con i nuovi assessori Sulli e Spaziani Testa

Un paio di mesi fa, si è trattato di trovare una via d’uscita alla crisi endemica della maggioranza. Crisi poi formalmente ricomposta solo negli ultimi giorni: con l’ingresso in Giunta degli assessori Maria Teresa Spaziani Testa (Lista per Frosinone) e Massimo Sulli (Identità Frusinate). Al momento di individuare la soluzione è stato proprio Scaccia a lanciare una proposta apparentemente lineare ma in realtà sofisticata e, per questo, quasi mefistofelica. (Leggi qui: La “dittatura dei 18”: Mastrangeli e l’arte sottile dei contrappesi).

La sua idea: «No al riconoscimento di un assessorato alla lista di Gianfranco Pizzutelli, che in Aula esprime i consiglieri Claudio Caparrelli e Andrea Turriziani. No perché nelle Elezioni 2022 ha corso con il centrosinistra di Domenico Marzi anziché con il centrodestra di Mastrangeli. Meglio attribuire un terzo assessorato a Fratelli d’Italia che è (era) il gruppo consiliare più numeroso con cinque consiglieri.»

Come il mago Silvan, Scaccia tira fuori il coniglio dal cilindro. Mette sul tavolo la soluzione che, in apparenza, può mettere tutti d’accordo. In realtà, quella mossa si rivelerà un autentico cavallo di Troia, capace di scardinare ogni equilibrio.

L’effetto domino dentro Fratelli d’Italia

Lo spiegone è semplice. Uno. Ha creato legittime aspettative in Fratelli d’Italia, almeno a Frosinone: come si può dire di no a un assessorato in più?

Aldo Mattia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Due. Ha alimentato le attese, soprattutto dell’area vicina all’onorevole Aldo Mattia, che da tempo attendeva la riscossione della “cambiale” firmata al momento della nascita della Segreteria cittadina del Partito. All’epoca Mattia favorì l’unità ritirando il proprio candidato alla Segreteria, accettando la possibilità di esprimere un assessore in Giunta.

Tre. Ha disinnescato l’intesa politica tra il presidente della partecipata AleS Fabio Tagliaferri ed il leader della civica Nuova Realtà Gianfranco Pizzutelli, potenzialmente dirompente in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Per inciso, Tagliaferri – possibile candidato di FdI contro Mastrangeli tra 18 mesi se il centrodestra andrà diviso – aveva favorito, o quantomeno preparato, l’ingresso in Giunta di un esponente della civica.

Quattro. La proposta ha distolto l’attenzione dal tema della rappresentanza della Lega e della sua “galassia” in Giunta, ritenuta da FdI sovradimensionata rispetto ai numeri in Consiglio.

da sinistra: Sergio Crescenzi, Marco Ferrara ed Aldo Mattia

Quello che Scaccia forse non aveva previsto – e se invece lo ha fatto ha superato persino il miglior Andreotti – è stato l’effetto domino. Il gruppo meloniano prima si è spaccato, poi si è ridimensionato con l’uscita di Sergio Crescenzi e Marco Ferrara. Il paradosso è evidente: l’assessorato non è arrivato e Fratelli d’Italia ha perso due Consiglieri, scendendo a tre rappresentanti in Aula, dopo la netta presa di posizione del segretario regionale Paolo Trancassini, che ha riaffermato il primato della politica sulle poltrone. (Leggi qui: Nuovo vertice a Montecitorio: Trancassini rimette in bilico Frosinone. Leggi anche Il Consiglio come un Cubo di Rubik: colori che cambiano a ogni mossa. E qui: Il Consiglio sul lettino di Freud: la corsa ai riposizionamenti verso il voto).

Chi incassa e chi perde

Alla fine dell’operazione – che ha risolto la crisi numerica ma non certo quella politica – chi incassa dividendi è solo Antonio Scaccia.

La sua lista diventa il primo gruppo consiliare con quattro consiglieri, supera Fratelli d’Italia e ottiene un ulteriore assessorato in Giunta. La Lega e la lista Ottaviani – ciò che resta della cosiddetta galassia leghista – non perdono nulla, né in Consiglio né nell’esecutivo. Ed era questo il vero obiettivo del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Fratelli d’Italia, naturale competitor del Carroccio in città, esce oggettivamente ridimensionata dopo l’uscita di Crescenzi e Ferrara. Gioco, partita, incontro.

Per questi motivi, il partito di Matteo Salvini dovrebbe seriamente valutare l’idea di erigere, sotto Palazzo Munari, un busto marmoreo ad Antonio Scaccia. Con una dedica, semplice, in stile militare: «Per i servizi resi… alla Lega».

E se poi, alle elezioni provinciali dell’8 marzo, Scaccia, pur essendo un fedelissimo della prima ora del generale Roberto Vannacci, dovesse far confluire “di straforo” qualche voto ponderato dei suoi consiglieri sul candidato della Lega (e dell’onorevole Nicola Ottaviani), Andrea Amata, per accompagnarlo a Palazzo Iacobucci, allora il simbolo del Carroccio, Alberto da Giussano, potrebbe tranquillamente essere sostituito da un più attuale e pragmatico “Antonio da Frosinone”.