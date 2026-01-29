Scaccia–Lega, lo strappo che cambia le regole del gioco

Lo scontro tra Antonio Scaccia e la Lega apre una frattura profonda nella maggioranza di Frosinone. Tra bilancio, Provinciali e strategie future, lo strappo non è solo locale ma ridisegna gli equilibri del centrodestra.

Da Milano a Roma, dalla Capitale a Frosinone. Il generale Roberto Vannacci scuote la Lega, i suoi colonnelli non sono da meno e lo seguono lungo la rotta politica che ha tracciato. Anche a Frosinone come dimostra l’uscita fatta nelle ore scorse dal vicesindaco del capoluogo, Antonio Scaccia coordinatore regionale del movimento.

“Vannacci? Il mio primo pensiero é che è una anomalia. É un anomalo all’interno della Lega“: non ha dubbi il governatore lombardo Attilio Fontana; dà fuoco alle polveri a margine della presentazione del Salone del Mobile. “Sono dell’opinione che, come ha detto anche Claudio Durigon, all’interno di un Partito se ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento – ha aggiunto -. Ma creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un’anomalia. Sulla quale tocca al Segretario fare le valutazioni“.

Matteo Salvini e Pasquale Ciacciarelli

Il Segretario della Lega Matteo Salvini è infastidito. “Lo vedrò quando ritengo di vederlo, è già tutto fissato. Sarete gli ultimi a saperlo“: è quanto si è limitato a dire il leader della Lega ai cronisti che, a margine di un convegno alla Camera, gli hanno chiesto quando incontrerà il vicesegretario Roberto Vannacci per chiedergli conto del marchio che ha depositato.

L’uomo che ha comandato la Folgore non si scompone. Ribatte a tono al governatore della Lombardia: “Le anomalie, chiamate dislocazioni nei metalli, rendono i metalli più duttili e malleabili e ne migliorano le caratteristiche meccaniche. Ce ne fossero, pertanto, di anomalie! Strano che Fontana non lo sappia” ha detto all’Ansa l’europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci.

Da Milano a Frosinone

Le conseguenze si avvertono anche a sud. È un terremoto politico di non poco conto quello che, nelle ultime ore, si è abbattuto sulla cosiddetta “Galassia Lega” al Comune di Frosinone cioè l’asse formato da Lega – Movimento Vannacci e Civici di area. Potrebbe potenzialmente travolgere la maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli: l’area del generale esprime il vicesindaco, nelle sue file è stata eletta la consigliera più votata in assoluto in totto il capoluogo.

Il vicesindaco Antonio Scaccia, in piena sintonia con il suo leader nazionale, ieri ha sferrato un durissimo attacco pubblico alla Lega. In particolare all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, annunciando che «questa Lega non ci rappresenta più» e sancendo un clamoroso strappo con il partito di Matteo Salvini. Ma soprattutto con l’assessore Ciacciarelli: i loro rapporti non sono mai stati idilliaci.

La miccia si è accesa sui social. Tutto è partito quando Ciacciarelli ha rilanciato un articolo dedicato alla tre giorni della Lega a Roccaraso. Metteva in luce presunte tensioni e critiche velate di Salvini nei confronti del generale Roberto Vannacci. (Leggi qui: Il Capitano e la truppa: Salvini richiama all’ordine la Lega, il Lazio mostra il metodo). Un post che Scaccia non ha digerito. E al quale ha risposto con parole nette: «massima solidarietà a Vannacci». Aggiungendo: «Non possiamo far altro che dissociarci da tanta irriconoscenza con una sola certezza: stare il più lontano possibile, oggi e in futuro, da tanta bassezza politica. Questa Lega non ci rappresenta più».

Alea iacta est. La frattura è pesantissima.

I numeri, il bilancio e l’equilibrismo di Mastrangeli

Nicola Ottaviani (Foto © Stefano Strani)

La Lista per Frosinone esprime quattro consiglieri comunali e rappresenta l’azionista di maggioranza dell’area leghista in Consiglio. Se l’asse Scaccia–Lega dovesse rompersi anche formalmente in Aula, la tenuta della maggioranza diventerebbe un esercizio di equilibrismo estremo. È vero: il legame personale tra Scaccia e l’onorevole Nicola Ottaviani, Segretario provinciale della Lega, resta solido. Ma la politica ha logiche che spesso scavalcano gli affetti .

La spaccatura interna aperta da Scaccia – pur senza una rottura formale con l’amministrazione Mastrangeli – indebolisce i numeri politici e rende il clima in Aula più incerto, anche alla luce dei rapporti tutt’altro che idilliaci tra il sindaco e Fratelli d’Italia.

La rottura arriva in un momento cruciale: il bilancio comunale 2026 approderà in Aula il 9 febbraio. È difficile immaginare che Scaccia ordini ai suoi di votare contro il documento: sarebbe una mossa troppo dirompente, che metterebbe a rischio la stabilità amministrativa (se il Bilancio non passa, vanno a casa tutti, Scaccia compreso). Ma allentare l’automatismo del voto, sì. E questo può trasformarsi in una leva politica potente. In politica, spesso, non serve votare contro: basta astenersi. O non esserci. Per far capire che l’aria è cambiata.

Provinciali e paradossi politici

Andrea Amata

Lo strappo potrebbe pesare soprattutto sulle elezioni provinciali dell’8 marzo. Se Scaccia decidesse di candidare un consigliere della sua lista (Corrado Renzi) alle Provinciali, i voti della “galassia Lega”, oggi stimabili in 10–11 compreso il sindaco, non sarebbero più garantiti per l’elezione a Palazzo Iacobucci di Andrea Amata, candidato del Carroccio e di Ottaviani. Senza i voti ponderati della Lista Scaccia, l’elezione di Amata diventerebbe aleatoria.

Ma qui emerge la subordinata più interessante: se Amata non entra, resterebbe in gioco Luca Zaccari, candidato di riferimento proprio di Ciacciarelli. Paradossalmente, Scaccia finirebbe per rafforzare politicamente l’uomo con cui è in rotta, penalizzando Ottaviani. Uno scenario che ricorda il proverbio del marito che, per fare dispetto alla moglie, si evirò. Ipotesi quindi poco realistica.

Lo spiegone: Vannacci, Scaccia e il doppio livello

Tutte queste frizioni si inseriscono nella strategia del generale Roberto Vannacci.

Viene dall’Accademia Militare di Modena: tecnica e tattica sono il suo pane quotidiano. La registrazione del simbolo “Futuro Nazionale” conferma che Vannacci è pronto a uscire dalla Lega – o a farsi cacciare – per fondare un proprio partito.

In questo scenario, Scaccia gioca una doppia partita. Una immediata, a Frosinone, dove mantiene il peso del suo Gruppo (è ancora in attesa del secondo assessorato) e ricorda a Mastrangeli che senza i suoi quattro consiglieri non c’è maggioranza.

L’altra è prospettica, in vista delle Politiche 2028. Finché Vannacci resta nella Lega, il collegio Frosinone–Cassino è blindato da Ottaviani. Ma se nasce un nuovo Partito, chi meglio di Scaccia potrebbe esserne il capolista in Ciociaria?

Arthur Miller diceva: «Il reale significato di una crisi non è nel conflitto, ma nella rottura di un’abitudine». E a Frosinone ci si era abituati a vedere la lista civica di Scaccia orbitare attorno alla Lega. Ora quell’abitudine è saltata.

Un doppio asse che ridisegna il centrodestra

La frattura tra Scaccia e la Lega segnala un doppio asse politico. Uno immediato, in Consiglio comunale, dove sono in gioco voti, bilanci e tenuta amministrativa. L’altro più ampio, elettorale, dove si ridefiniscono alleanze, candidature e leadership.

Riccardo Mastrangeli

Quanto accaduto non può essere letto come un semplice contrasto personale. È l’anticipazione di una possibile ridefinizione del centrodestra frusinate, con effetti concreti sull’amministrazione Mastrangeli e sulla geografia politica provinciale dei prossimi due anni.

Come scriveva Anatole France: «Le alleanze sono come le rose: durano finché dura il profumo». A Frosinone, quel profumo sta rapidamente svanendo.