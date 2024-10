Scintille al Cal, Forza Italia a FdI: Se volete governare da soli accomodatevi

Telegramma di Forza Italia a FdI in vista della riunione di maggioranza che giovedì deve risolvere la crisi. E soprattutto in vista del Consiglio di venerdì. Al Cal fa mancare il numero legale e saltare la votazione. Il Collegato non ha il parere

La seduta è saltata: al momento della votazione. È stata Forza Italia a prendere cappello ed abbandonare l’Aula dell’assemblea del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio. Mandando un chiaro segnale a Fratelli d’Italia in vista del Consiglio Regionale convocato per venerdì e della riunione degli alleati in agenda per le prossime ore . È quella che punta a ricomporre la crisi in atto dall’inizio dell’estate, innescata proprio da Forza Italia che reclama un riequilibrio della Giunta regionale: perché in un anno è passata da 3 a 7 Consiglieri regionali mentre la Lega è scesa ad 1, ma entrambe hanno in Giunta 2 assessori.

Il telegramma dal Cal è stato esplicito e immediato. I Consiglieri di Forza Italia sono stati seguiti da quelli del Pd, usciti anche loro fuori dall’Aula. Tutti quelli della Lega già mancavano e qualche defezione era stata registrata in FdI. Conseguenza? Forza Italia ha fatto saltare il ‘numero legale‘: praticamente ha fatto trovare in Aula troppo poche persone per ritenere valida la seduta.

Collegato senza parere

la sede del Cal in Regione Lazio

Non è solo un problema di figuracce e mancata tenuta della maggioranza. C’è un problema più concreto. Il Cal oggi era stato riunito per dare il suo parere al ‘collegato al Bilancio regionale‘, fondamentale strumento per amministrare la Regione. A causa della mancata votazione, per la prima volta il Collegato al Bilancio andrà in Aula senza il parere del Cal.

Per capire quanto sia importante bisogna tenere conto di una cosa. Il Consiglio delle Autonomie Locali è un organismo previsto in Costituzione. Sta nell’Articolo 123, IV comma: è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio. Ma anche di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali. Traduzione? Per capirlo bisogna prima comprendere il principio di sussidiarietà. Nel Diritto è il principio in base al quale se un ente inferiore è capace di svolgere bene un compito, l’ente superiore non deve intervenire, ma può eventualmente sostenerne l’azione.

Il Cal deve garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza e l’effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione. (Leggi qui: Ufficio di Presidenza del Cal, l’accordo c’è. E leggi anche La Lega non vota Forza Italia e resta fuori dal Cal).

La carica di Florenzani

Florenzani con il board del Cal ed il presidente dell’Aula regionale Antonello Aurigemma

Non è stata una sortita, non è stata un’azione di pancia. La mossa di Forza Italia ha seguito una strategia studiata. Voluta. Scelta con cura. Come dimostra il fatto che a suonare la carica sia stato direttamente il Vicepresidente del Cal, l’avvocato Giammarco Florenzani di Torrice. Chi ricopre una carica di quel tipo non muove il Partito senza prima averne informato i vertici regionali. Ed averne ricevuto il placet o un silenzio assenso .

Florenzani durante il dibattito ha espresso il disappunto di Forza Italia per avere avuto a disposizione le 174 pagine del Collegato soltanto tre giorni prima del voto: “Se volete che le esaminiamo seriamente dovete concederci il tempo per farlo, se volete che facciamo i passacarte avete sbagliato persone”. Proprio il mancato coinvolgimento di Forza Italia nelle decisioni, il ruolo di fratello povero della coalizione, è tra gli elementi che hanno innescato le rivendicazioni del senatore Claudio Fazzone all’inizio dell’estate quando ha fatto partire le fibrillazioni nella maggioranza del Governatore Francesco Rocca.

Allora Florenzani è passato ai fatti concreti. Ha recepito le istanze dei 3 componenti della provincia di Viterbo espressi dal suo Partito, Forza Italia: il presidente del Consiglio comunale di Sutri Vincenzo Petroni, il presidente della provincia di Viterbo Alessandro Romoli che ha un doppio voto in quanto è nel Cal pure come Presidente di Upi Lazio cioè l’Unione delle Province. Ma soprattutto è un altro che ha le frequenze in perfetta sintonia con il senatore Claudio Fazzone. E prima di alzare un mattoncino in Regione valuta se è il Partito sia d’accordo. Figurarsi di fronte ad una barricata di questo tipo.

Tre articoli ed un telegramma

Il presidente Alessandro Romoli: (Foto per gentile concessione di TusciaWeb © )

Hanno sollevato le barricate su tre Articoli del Collegato. Innanzitutto l’Articolo 23 sul sistema di gestione del Parco dell’Alta Tuscia Natura “che crea un altro carrozzone accorpando due Riserve Naturali togliendo competenze agli enti del territorio per affidarle alla Regione”.

E poi l’Articolo 28 che considera gli impianti geotermici come attività di edilizia libera “esautorando i Comuni dal fornire le autorizzazioni sul settore”. E infine l’Articolo 34 che “accolla i debiti delle strutture dei Distretti Socio Sanitari ai Comuni compartecipanti”. In questo modo – sostiene Forza Italia – i Comuni si trovano pagare sia la loro quota e sia i debiti dei distretto che fino ad oggi venivano coperti dalla Regione.

L’avvocato Florenzani le ha fatte proprie. E con lui hanno assunto la formazione ‘a testuggine‘ il presidente del Consiglio provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini, il sindaco di Castelnuovo Parano Oreste De Bellis ed il sindaco di Allumiere Luigi Landi. Tutta la pattuglia di Forza Italia ha lasciato la seduta, seguita dal Pd: la Lega non c’era. Un modo per dire a Fratelli d’Italia: se vuoi governare da sola, accomodati.