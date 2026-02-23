Scuola, Querqui accelera: servizi in regime, Mastrogiacomo in trincea

A Ceccano scuolabus e mensa entrano a regime tra investimenti pubblici e tariffe riviste. Ma la partita vera è sulla Mastrogiacomo: 90mila euro dividono cantiere e riapertura, tra attacchi politici e rischio contenzioso.
A poco meno di un mese dall’avvio, il nuovo trasporto scolastico comunale a Ceccano entra nella fase in cui le corse smettono di essere un esperimento “in apnea” e diventano routine. Intanto parte ufficialmente anche la nuova gestione della mensa. Due pezzi fondamentali, lo hanno ribadito in queste ore il sindaco Andrea Querqui e l’assessora alla pubblica istruzione Francesca Ciotoli.
Solo che, mentre un binario comincia a stabilizzarsi, l’altro resta fermo al rosso. E quel rosso ha un nome e un prezzo: Mastrogiacomo, secondo piano, +90mila euro.
Scuolabus: “porta a porta” e numeri che cambiano la mappa
Il servizio è ripartito il 26 gennaio 2026 in forma sperimentale fino a giugno. Il dato che spiega tutto è l’aumento improvviso della domanda: da una previsione iniziale di 4 linee costruite su circa 140 utenti, si è passati in poche settimane a 232 richieste, con l’attivazione di 6 mezzi.
La scelta organizzativa è stata netta: modello “porta a porta”, senza linee rigide prestabilite, per garantire soprattutto ai più piccoli la presa in consegna dall’abitazione al plesso e ritorno. Una scelta che aumenta la sicurezza ma rende la logistica più complicata: territorio ampio, distanze importanti, orari di uscita spesso sovrapposti. Risultato? Nelle prime settimane qualche inciampo era quasi scritto, soprattutto sui tempi di percorrenza.
La gestione è stata affidata (procedura negoziata sotto soglia) alla Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s., con un valore presunto per il quadrimestre pari a 159.420 euro oltre IVA. Il sindaco ha ricordato la traiettoria che aveva portato, negli anni, allo spegnimento progressivo del servizio: tariffe crescenti e utenza calata nel post-Covid. Ora il Comune mette una quota pubblica rilevante: la copertura tariffaria è attorno al 20%, il resto è investimento dell’ente. Tradotto: lo scuolabus viene trattato come supporto al diritto allo studio, non come semplice servizio “a richiesta”.
Restano 9 utenti fuori: Casamarciano e la soluzione “spot”
Nonostante il potenziamento, restano 9 utenti ancora in attesa (in prevalenza area Casamarciano), soprattutto sul rientro pomeridiano.
La soluzione annunciata è un pulmino “spot” dedicato al solo ritorno, per assorbire le richieste residue e alleggerire la linea più lunga — quella dove in alcuni casi si arriva a circa un’ora di percorrenza. Tra i punti ancora in via di completamento c’è anche l’assistenza a bordo, con il supporto iniziale garantito dai volontari e una definizione più stabile attesa nelle prossime settimane.
Entro marzo è prevista un’ulteriore ottimizzazione; dopo Pasqua, si comincia a progettare il bando strutturale per il prossimo anno scolastico.
Mensa: nuovo gestore, meno 80 centesimi a pasto e tariffe in revisione
Sul fronte refezione, la nuova gestione è partita il 16 febbraio. L’appalto quinquennale (determinazione n. 130 del 9 febbraio 2026) è andato alla cooperativa Ristorazione Lo Scoiattolo Soc. Coop. a r.l.: circa 690/693 pasti al giorno, con una quota destinata anche al personale.
Qui il messaggio politico è più lineare: per ora non risultano criticità significative e il riscontro delle famiglie viene descritto come positivo. La gara introduce anche una serie di elementi “moderni” (commissione mensa, sinergie con istituzioni e terzo settore su educazione/spreco, attenzione a materiali ecosostenibili, quota di pasti gratuiti).
Ma soprattutto porta un dato secco: circa 80 centesimi in meno a pasto rispetto ai precedenti 5,30 euro. Da qui l’annuncio: revisione del piano tariffario con nuove fasce ISEE ogni 5.000 euro, gratuità confermata 0–5.000, e allineamento del Progetto Primavera al criterio proporzionale.
Il punto che si legge tra le righe della conferenza è questo: mensa e scuolabus stanno entrando nel “regime” — con l’amministrazione che chiede ancora un po’ di tempo per ridurre percorrenze e limare le ultime falle — mentre sul tavolo resta la questione strutturale: manutenzione e lavori nelle scuole. E lì, Querqui lo ha detto senza giri: se non si interviene seriamente, prima o poi si rischia di dover chiudere. Non per scelta politica, ma per necessità.
Mastrogiacomo: il muro dei 90mila e la promessa del rientro
Ed è qui che l’aria cambia. Perché la Mastrogiacomo non è un capitolo tecnico: è diventata un caso politico. Una ditta ha quasi completato i lavori su un piano; sull’altro, il secondo lotto è finito in stop dopo una riserva economica con richiesta di circa 90mila euro in più, pari a un +40% rispetto all’importo iniziale.
La posizione dell’amministrazione è stata esposta chiaramente: quei soldi non sono disponibili e con un Comune in piano di riequilibrio l’idea di assorbire una variazione così pesante diventa semplicemente impraticabile. Querqui ha spiegato di aver dato indirizzo agli uffici per contestare la riserva e portare avanti gli atti necessari, mentre si tenta una via d’uscita: ipotesi di cessione del contratto o un nuovo accordo economico sostenibile. Nel frattempo, il Comune ha chiesto una proroga del finanziamento: se verrà accordata, i lavori potrebbero ripartire in estate.
La polemica di FdI
Sul tema si è inserita Fratelli d’Italia, con il presidente cittadino Rino Liburdi che ha attaccato duramente parlando di gestione opaca e chiedendo chiarimenti sulla procedura.
Cosa sostiene Liburdi? Sono 7 i punti chiave del suo attacco:
- Il decreto di accoglimento del finanziamento è del 16.12.24. È un risultato della vecchia amministrazione di Centrodestra. Non c’è nulla di strategico né è frutto dell’indirizzo politico dell’attuale
- Il 26.02.25 il commissario nomina il Rup, cioè il Responsabile Unico del Procedimento cioè la figura chiave introdotta dal Codice Appalti. Supervisiona l’intero ciclo di un appalto pubblico: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
- Il 18.07.25 la Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Andrea Querqui approva il Progetto Esecutivo.
- Il 25.11.2025 viene fatto l’affidamento.
- Nella versione di Rino Liburdi, da quella data ad oggi la ditta non è stata mai contrattualizzata.
- A gennaio arrivano le comunicazioni con la lievitazione dei prezzi e il probabile contenzioso che si aprirà. Tradotto, la ditta dice: Cari signori, fino ad oggi non ci avete fatto il contratto, nel frattempo i prezzi non sono più quelli che avevamo concordato, eccovi il conto.
- Se la richiesta di proroga non venisse accolta, il finanziamento probabilmente tornerà indietro e in ogni caso i ragazzi torneranno nella scuola senza ristrutturazione.
Nei giorni scorsi Rino Liburdi è andato insieme alla consigliera Alessia Macciomei in Comune. Ha chiesto le copie di tutto perché vuole capire come è stato fatto l’Avviso di Gara e perché la ditta non è stata contrattualizzata.
Il “video-argine” del sindaco
Querqui ha replicato spiegando che — tra determinazione di affidamento e contratto — esiste un periodo di verifiche documentali in cui gli uffici controllano requisiti e carte dell’impresa. Nel frattempo la consegna d’urgenza del cantiere può essere prevista e, in questa vicenda, sarebbe stata accettata e firmata.
A fare notizia, però, è anche il modo: invece di un comunicato “in burocratese”, il sindaco ha scelto un messaggio diretto (video breve, stile “ci metto la faccia”) e ha chiesto di evitare lo “sciacallaggio” su un tema sensibile come la scuola. Tradotto: si discuta, si controlli, ma senza trasformare i bambini in materiale da scontro.
Ultimo nodo: le sedi temporanee (centro pastorale e ex Santa Giovanna Antida). L’amministrazione sostiene che i locali sono stati oggetto di sopralluoghi e che, se le strutture restano operative, significa che non sono emerse criticità gravi tali da imporre chiusure. È la linea di Ciotoli: affidarsi ai controlli degli organismi deputati e tenere la discussione ancorata ai fatti.
Il punto politico
Il quadro finale è doppio. Da un lato, due servizi scolastici che rimettono ordine nella quotidianità e che — pur con qualche inevitabile scossone iniziale — stanno entrando nella normalità. Dall’altro, una scuola simbolo che resta sospesa su una cifra che per qualcuno è “variante”, per qualcun altro è “muro”, e per le famiglie è solo una domanda: quando torniamo a casa?
A Ceccano, in questi mesi, la scuola è diventata il luogo dove si misura tutto: capacità amministrativa, tenuta politica e credibilità. Anche perché, quando parli di bambini, la città non ascolta le scuse: ascolta solo i risultati.