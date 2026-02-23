Scuola, Querqui accelera: servizi in regime, Mastrogiacomo in trincea

A Ceccano scuolabus e mensa entrano a regime tra investimenti pubblici e tariffe riviste. Ma la partita vera è sulla Mastrogiacomo: 90mila euro dividono cantiere e riapertura, tra attacchi politici e rischio contenzioso.

A poco meno di un mese dall’avvio, il nuovo trasporto scolastico comunale a Ceccano entra nella fase in cui le corse smettono di essere un esperimento “in apnea” e diventano routine. Intanto parte ufficialmente anche la nuova gestione della mensa. Due pezzi fondamentali, lo hanno ribadito in queste ore il sindaco Andrea Querqui e l’assessora alla pubblica istruzione Francesca Ciotoli.

Solo che, mentre un binario comincia a stabilizzarsi, l’altro resta fermo al rosso. E quel rosso ha un nome e un prezzo: Mastrogiacomo, secondo piano, +90mila euro.

Scuolabus: “porta a porta” e numeri che cambiano la mappa

Il servizio è ripartito il 26 gennaio 2026 in forma sperimentale fino a giugno. Il dato che spiega tutto è l’aumento improvviso della domanda: da una previsione iniziale di 4 linee costruite su circa 140 utenti, si è passati in poche settimane a 232 richieste, con l’attivazione di 6 mezzi.

La scelta organizzativa è stata netta: modello “porta a porta”, senza linee rigide prestabilite, per garantire soprattutto ai più piccoli la presa in consegna dall’abitazione al plesso e ritorno. Una scelta che aumenta la sicurezza ma rende la logistica più complicata: territorio ampio, distanze importanti, orari di uscita spesso sovrapposti. Risultato? Nelle prime settimane qualche inciampo era quasi scritto, soprattutto sui tempi di percorrenza.

La gestione è stata affidata (procedura negoziata sotto soglia) alla Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. s.a.s., con un valore presunto per il quadrimestre pari a 159.420 euro oltre IVA. Il sindaco ha ricordato la traiettoria che aveva portato, negli anni, allo spegnimento progressivo del servizio: tariffe crescenti e utenza calata nel post-Covid. Ora il Comune mette una quota pubblica rilevante: la copertura tariffaria è attorno al 20%, il resto è investimento dell’ente. Tradotto: lo scuolabus viene trattato come supporto al diritto allo studio, non come semplice servizio “a richiesta”.

Restano 9 utenti fuori: Casamarciano e la soluzione “spot”

Nonostante il potenziamento, restano 9 utenti ancora in attesa (in prevalenza area Casamarciano), soprattutto sul rientro pomeridiano.

La soluzione annunciata è un pulmino “spot” dedicato al solo ritorno, per assorbire le richieste residue e alleggerire la linea più lunga — quella dove in alcuni casi si arriva a circa un’ora di percorrenza. Tra i punti ancora in via di completamento c’è anche l’assistenza a bordo, con il supporto iniziale garantito dai volontari e una definizione più stabile attesa nelle prossime settimane.

Entro marzo è prevista un’ulteriore ottimizzazione; dopo Pasqua, si comincia a progettare il bando strutturale per il prossimo anno scolastico.

Mensa: nuovo gestore, meno 80 centesimi a pasto e tariffe in revisione

Sul fronte refezione, la nuova gestione è partita il 16 febbraio. L’appalto quinquennale (determinazione n. 130 del 9 febbraio 2026) è andato alla cooperativa Ristorazione Lo Scoiattolo Soc. Coop. a r.l.: circa 690/693 pasti al giorno, con una quota destinata anche al personale.

Qui il messaggio politico è più lineare: per ora non risultano criticità significative e il riscontro delle famiglie viene descritto come positivo. La gara introduce anche una serie di elementi “moderni” (commissione mensa, sinergie con istituzioni e terzo settore su educazione/spreco, attenzione a materiali ecosostenibili, quota di pasti gratuiti).

Ma soprattutto porta un dato secco: circa 80 centesimi in meno a pasto rispetto ai precedenti 5,30 euro. Da qui l’annuncio: revisione del piano tariffario con nuove fasce ISEE ogni 5.000 euro, gratuità confermata 0–5.000, e allineamento del Progetto Primavera al criterio proporzionale.

Il punto che si legge tra le righe della conferenza è questo: mensa e scuolabus stanno entrando nel “regime” — con l’amministrazione che chiede ancora un po’ di tempo per ridurre percorrenze e limare le ultime falle — mentre sul tavolo resta la questione strutturale: manutenzione e lavori nelle scuole. E lì, Querqui lo ha detto senza giri: se non si interviene seriamente, prima o poi si rischia di dover chiudere. Non per scelta politica, ma per necessità.

Mastrogiacomo: il muro dei 90mila e la promessa del rientro

La scuola Mastrogiacomo

Ed è qui che l’aria cambia. Perché la Mastrogiacomo non è un capitolo tecnico: è diventata un caso politico. Una ditta ha quasi completato i lavori su un piano; sull’altro, il secondo lotto è finito in stop dopo una riserva economica con richiesta di circa 90mila euro in più, pari a un +40% rispetto all’importo iniziale.

La posizione dell’amministrazione è stata esposta chiaramente: quei soldi non sono disponibili e con un Comune in piano di riequilibrio l’idea di assorbire una variazione così pesante diventa semplicemente impraticabile. Querqui ha spiegato di aver dato indirizzo agli uffici per contestare la riserva e portare avanti gli atti necessari, mentre si tenta una via d’uscita: ipotesi di cessione del contratto o un nuovo accordo economico sostenibile. Nel frattempo, il Comune ha chiesto una proroga del finanziamento: se verrà accordata, i lavori potrebbero ripartire in estate.

La polemica di FdI

Rino Liburdi

Sul tema si è inserita Fratelli d’Italia, con il presidente cittadino Rino Liburdi che ha attaccato duramente parlando di gestione opaca e chiedendo chiarimenti sulla procedura.

Cosa sostiene Liburdi? Sono 7 i punti chiave del suo attacco:

Il decreto di accoglimento del finanziamento è del 16.12.24. È un risultato della vecchia amministrazione di Centrodestra. Non c’è nulla di strategico né è frutto dell’indirizzo politico dell’attuale Il 26.02.25 il commissario nomina il Rup, cioè il Responsabile Unico del Procedimento cioè la figura chiave introdotta dal Codice Appalti. Supervisiona l’intero ciclo di un appalto pubblico: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il 18.07.25 la Giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Andrea Querqui approva il Progetto Esecutivo. Il 25.11.2025 viene fatto l’affidamento. Nella versione di Rino Liburdi, da quella data ad oggi la ditta non è stata mai contrattualizzata. A gennaio arrivano le comunicazioni con la lievitazione dei prezzi e il probabile contenzioso che si aprirà. Tradotto, la ditta dice: Cari signori, fino ad oggi non ci avete fatto il contratto, nel frattempo i prezzi non sono più quelli che avevamo concordato, eccovi il conto. Se la richiesta di proroga non venisse accolta, il finanziamento probabilmente tornerà indietro e in ogni caso i ragazzi torneranno nella scuola senza ristrutturazione.

Nei giorni scorsi Rino Liburdi è andato insieme alla consigliera Alessia Macciomei in Comune. Ha chiesto le copie di tutto perché vuole capire come è stato fatto l’Avviso di Gara e perché la ditta non è stata contrattualizzata.

Il “video-argine” del sindaco

Andrea Querqui

Querqui ha replicato spiegando che — tra determinazione di affidamento e contratto — esiste un periodo di verifiche documentali in cui gli uffici controllano requisiti e carte dell’impresa. Nel frattempo la consegna d’urgenza del cantiere può essere prevista e, in questa vicenda, sarebbe stata accettata e firmata.

A fare notizia, però, è anche il modo: invece di un comunicato “in burocratese”, il sindaco ha scelto un messaggio diretto (video breve, stile “ci metto la faccia”) e ha chiesto di evitare lo “sciacallaggio” su un tema sensibile come la scuola. Tradotto: si discuta, si controlli, ma senza trasformare i bambini in materiale da scontro.

Ultimo nodo: le sedi temporanee (centro pastorale e ex Santa Giovanna Antida). L’amministrazione sostiene che i locali sono stati oggetto di sopralluoghi e che, se le strutture restano operative, significa che non sono emerse criticità gravi tali da imporre chiusure. È la linea di Ciotoli: affidarsi ai controlli degli organismi deputati e tenere la discussione ancorata ai fatti.

Il punto politico

Il quadro finale è doppio. Da un lato, due servizi scolastici che rimettono ordine nella quotidianità e che — pur con qualche inevitabile scossone iniziale — stanno entrando nella normalità. Dall’altro, una scuola simbolo che resta sospesa su una cifra che per qualcuno è “variante”, per qualcun altro è “muro”, e per le famiglie è solo una domanda: quando torniamo a casa?

A Ceccano, in questi mesi, la scuola è diventata il luogo dove si misura tutto: capacità amministrativa, tenuta politica e credibilità. Anche perché, quando parli di bambini, la città non ascolta le scuse: ascolta solo i risultati.